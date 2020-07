Funcionária de um casino no Cotai furtou fichas no valor de 70 mil HK dólares

Os investigadores da Polícia Judiciária descobriram que a trabalhadora de 54 anos aproveitava o fim dos turnos para desviar fichas de jogo, que depois trocava noutros casinos. A suspeita já foi presente ao Ministério Público.

A Polícia Judiciária deteve uma residente de Macau de 54 anos por suspeita do crime de peculato num dos casinos do Cotai, que teve um prejuízo total de 70 mil dólares de Hong Kong. Os investigadores descobriram que a funcionária de 54 anos aproveitou o fim do turno para furtar uma ficha de 50 mil dólares de Hong Kong, que depois trocou noutro casino. Para além deste furto, os investigadores concluíram também que a suspeita desviou por duas vezes fichas de 10 mil dólares.

“Trata-se de um caso de peculato de uma funcionária de um casino no Cotai que quando terminou o seu turno furtou uma ficha de 50 mil dólares de Hong Kong”, começou por dizer o porta-voz da Polícia Judiciária em conferência de imprensa, antes de adiantar mais pormenores sobre a detida.

De acordo com os dados divulgados, a funcionária trabalhava no casino desde 2015. “Trata-se de uma residente de Macau de 54 anos. No dia 19 de Julho, recebemos a denúncia do casino. Depois de investigarmos o caso detectámos que a funcionária em causa já tinha furtado fichas em duas ocasiões no princípio de Junho, ambas de 10 mil dólares de Hong Kong”, adiantou a PJ.

“A suspeita foi depois a outro casino para trocar as fichas em dinheiro, que, entretanto, já o gastou todo. O casino referiu que teve um prejuízo de 70 mil dólares de Hong Kong. O caso está em investigação e a suspeita já foi presente ao Ministério Público no dia 20 de Julho”, explicaram as autoridades.

Alvo de burla depois de ganhar 800 mil num casino

Um residente do interior da China perdeu grande parte dos lucros que ganhou num casino no Cotai quando tentou fazer a conversão de 800 mil dólares de Hong Kong por renminbi através de um intermediário. O ofendido de 25 anos combinou com o suspeito fazer o depósito de 800 mil dólares de Hong Kong numa conta de uma sala VIP para receber depois 688 mil renminbi. O suspeito acabou por depositar apenas 278 mil renminbi na conta do queixoso e levantar o restante para si.

“O ofendido é um residente do interior da China de 25 anos que denunciou um caso de burla em 410 mil renminbi no dia 22 de Fevereiro. O queixoso contou-nos que foi burlado em Abril do ano passado num casino no Cotai quando tentou trocar 800 mil dólares de HK por 688 mil renminbi”, começou por explicar o porta-voz da PJ.

Depois de chegar a um acordo com o suspeito para receber 688 mil renminbi, o queixoso depositou os 800 mil dólares de Hong Kong numa sala VIP de um casino fornecido pelo suspeito. “O suspeito só depositou 278 mil renminbi na conta do ofendido e ficaram a faltar 410 mil renminbi. Quando o residente do interior da China foi consultar o saldo da sala VIP constatou que já não havia dinheiro nenhum”, adiantou fonte da PJ.

No dia 17 de Julho, o suspeito de 27 anos do interior da China acabou por ser interceptado na alfândega quando tentava entrar em Macau, mas negou todas as acusações. “Já foi detido, mas como o suspeito não confessou o caso, não admitiu, foi entregue ao Ministério Público”, referiu o porta-voz da PJ.

Duas mulheres burladas na internet

A Polícia Judiciária está a investigar dois casos relacionados com a venda de máscaras na internet que resultaram em burla no passado mês de Junho. Em ambos os casos, duas residentes de Macau tentaram adquirir máscaras através de um anúncio na internet, mas acabaram por não receber a encomenda e o alegado vendedor deixou de dar sinal.

“No primeiro caso, a ofendida é do sexo feminino, residente de Macau, e denunciou o caso à PJ no dia 18 de Julho. Disse-nos que no dia 6 de Junho, tinha visto na internet alguém a vender máscaras e tentou adquirir seis caixas de 50 máscaras cada no valor de 876 patacas por 300 máscaras. Segundo a indicação que lhe deram, tinha de depositar o dinheiro numa conta fornecida pelo suspeito. O suspeito disse que no dia 6 de Junho ela ia receber as máscaras, mas ainda hoje não recebeu qualquer máscara e não conseguiu comunicar mais com o suspeito”, referiu a PJ, antes de explicar a relação deste caso com o segundo.

“Está relacionado, pois descobrimos que se trata da mesma conta, com o mesmo nome. A segunda ofendida é também do sexo feminino, residente de Macau, e denunciou o caso no dia 19 de Julho. Disse-nos que no dia 6 de Junho tinha visto na internet alguém a vender máscaras e tentou comprar duas caixas no total de 100 máscaras mais seis caixas com máscaras para crianças, num valor total de 1600 patacas. Neste caso, a ofendida só pagou um sinal de 500 patacas e até aos meados de Junho não conseguiu comunicar com o suspeito. O suspeito ainda não foi identificado, ainda estamos a investigar. Sobre as máscaras, descobrimos que ambas as queixosas indicaram o mesmo nome do suspeito”, referiu a PJ.