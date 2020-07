Ella Lei quer revisão da “deficiente legislação” da lei de relações laborais

Ella Lei reiterou que o Governo deve rever e actualizar as disposições da Lei das relações de trabalho, garantindo assim a aplicação de multas ao empregador por atrasos no pagamento durante a fase de tratamento dos processos pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais. Através de uma interpelação escrita, a deputada fala em legislação “deficiente” e questiona o Executivo sobre uma revisão global da lei.

O impacto da pandemia na economia levou ao encerramento de vários negócios e consequente despedimento de trabalhadores, havendo, em alguns casos, atrasos de pagamentos ou licenças sem vencimento forçadas aos empregados. Através de uma interpelação escrita, Ella Lei reiterou que o Governo deve rever e actualizar as disposições da Lei das relações de trabalho, falando em “deficiências da lei e do mecanismo vigentes” que tornam difícil ajudar os trabalhadores a receber salários em atraso, entre outros apoios.

Como exemplo, a deputada refere o caso de os trabalhadores de uma empresa não saberem bem se o empregador iria encerrar a actividade, aguardando pelo tratamento dos seus casos pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). “De repente, a empresa declarou encerramento ou falência, mas como o prazo legal de 45 dias após a saída do emprego já tinha passado, não conseguiram requerer o adiantamento de créditos”, explicou a deputada.

Ella Lei acrescentou ainda que vários meses de atraso em termos de pagamentos vão “dificultar a vida desses trabalhadores”, não só por não saberem quando é que iriam recuperar o dinheiro a que tinham direito, como também pela recusa de DSAL relativamente a um possível adiantamento “pois não estava em causa a falência ou insolvência do empregador”.

A deputada deu ainda um outro exemplo com dezenas de trabalhadores da indústria do jogo que não recebiam salários há dois meses e perderam “de repente” o contacto com o empregador. “O local de trabalho foi também encerrado e só depois foram oficialmente despedidos”, referiu. Apesar de terem requerido o adiantamento pelo Fundo de Garantia de Créditos Laborais (FGCL), viram o seu pedido recusado.

Assim, Ella Lei interpelou o Executivo sobre a revisão da Lei das relações de trabalho, pedindo um aperfeiçoamento em relação às “normas e os procedimentos de reivindicação implementados há muitos anos para aplicar multas ao empregador que arrasta o pagamento durante a fase de tratamento dos processos pela DSAL”.

Num segundo ponto, a deputada recordou que a criação do FGCL visa dar apoio aos trabalhadores que não têm apoio atempado de acordo com o Regime de garantia de créditos laborais. “Alguns trabalhadores apresentaram queixa há muito tempo, mas não conseguiram recuperar os salários em dívida, nem obtiveram apoio atempado segundo aquele regime. As autoridades já reviram esta situação?”, questionou.

A concluir a interpelação, Ella Lei sublinha que a DSAL é responsável pela ajuda no tratamento dos casos de natureza laboral e pela prestação de apoio ao FGCL, “devendo reforçar a divulgação ou advertir os interessados, sempre que possível, sobre a disposição de requerimento do adiantamento”, questionando a DSAL se irá cumprir com estes procedimentos.