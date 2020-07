DSAL garante prioridade a trabalhadores residentes na construção civil

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) disse estar a acompanhar, nos termos da lei, a situação de um grupo de trabalhadores residentes do sector da construção civil, que apresentaram um pedido de apoio ao organismo, por se sentirem lesados no seu emprego, direitos e interesses. A DSAL diz que serão garantidos “os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores”, e que lhes será prestada “assistência no emprego em diversos aspectos”.

“A DSAL, logo que teve conhecimento do caso, enviou pessoal para fazer uma acção inspectiva naquele estaleiro, reiterando que, se após investigação, se detectar que a empresa prejudicou o direito ao emprego dos trabalhadores residentes devido à importação de trabalhadores não-residentes, irão ser revogadas total ou parcialmente as quotas dos trabalhadores não residentes da mesma categoria profissional, a fim de garantir a prioridade e continuidade de emprego dos trabalhadores residentes”, pode ler-se no comunicado ontem divulgado pela DSAL.

O organismo refere ainda que, para ajudar os trabalhadores residentes afectados na sua reintegração laboral, foi já “prestado apoio a esses trabalhadores na inscrição do pedido de emprego” e foi realizado o encaminhamento profissional e agendadas “as entrevistas e testes de técnicas para os mesmos”, tendo sido destacado pessoal para supervisionar as entrevistas, para que os mesmos trabalhadores “obtenham um tratamento justo e imparcial”.

De acordo com a mesma nota, a 13 de Julho, “a um total de 30 trabalhadores que exerciam funções de carpinteiro de cofragem, foi feito o encaminhamento profissional, tendo 13 dos 26 trabalhadores que participaram nas entrevistas e testes de técnicas, finalmente sido contratados”. Já os restantes trabalhadores não foram contratados devido à “não aceitação de contratação por subempreiteiro”, “reprovação nos testes de técnicas” e “comportamento insatisfatório”. A DSAL refere ainda que foi também efectuado novo encaminhamento profissional para os 30 trabalhadores que exerciam as funções de armador de ferro.

O organismo assegura que vai continuar “a prestar assistência no emprego para os trabalhadores com necessidade, garantindo os direitos laborais dos trabalhadores residentes”.