Dos casinos para os hospitais, Las Vegas enfrenta crise de saúde pública sem precedentes

A reabertura dos casinos em Las Vegas contribuiu para um aumento exponencial de novos casos diários de infecção por Covid-19 e para a sobrelotação dos hospitais locais. Os funcionários dos casinos vivem agora num clima constante de medo enquanto médicos e enfermeiros tentam assegurar os serviços em hospitais sobrelotados. Com mais de 30 mil infectados na região, o estado do Nevada enfrenta uma crise de saúde pública sem precedentes com Las Vegas no seu epicentro.

O sistema de saúde do estado do Nevada ficou sobrecarregado com novos casos de infecção por Covid-19 desde a reabertura dos casinos em Junho. Médicos e enfermeiros de Las Vegas dizem estar “sobrecarregados e aterrorizados” com o aumento exponencial de novos casos numa cidade onde o distanciamento social e o uso de máscaras não tem sido respeitado pelos visitantes. Os casinos reabriram no início de Junho, mas nem a morte de um funcionário do Caesars Palace infectado com a Covid-19, no final do mês passado, abrandou o negócio na ‘cidade do pecado’.

“Posso dizer que neste último mês ficámos completamente sobrecarregados com pacientes infectados por Covid-19 sendo que o nosso hospital está a ficar sem espaço”, afirmou um médico das urgências de um hospital de Las Vegas em declarações ao portal The Daily Beast. “Não estamos apenas estamos sobrecarregados como aterrorizados, mas com base nos números para o resto do país, isto parece só vai piorar para nós”, acrescentou o clínico, que não quis ser identificado.

Com os números alarmantes de novos casos de Covid-19 registados todos os dias nos EUA, o Nevada foi um dos estados que optou por restrições mais leves em plena pandemia e que este mês está a ter um aumento exponencial de novos casos. Segundo as informações veiculadas pelos órgãos de comunicação social dos EUA, a taxa de novos casos por 100.000 residentes no Nevada é agora superior à média nacional, o que coloca o Nevada entre os dez estados com mais casos per capita – ao lado de Arizona, Texas e Flórida.

“Os trabalhadores têm medo de contrair o vírus no local de trabalho e de infectar membros das suas famílias em casa. Muitos têm receio de causar a morte a um parente próximo”, Bethany Khan

Na passada quinta-feira, o Departamento de Saúde e de Serviços Humanos do Nevada anunciou que só a área de Las Vegas tinha estabelecido um novo recorde de 1.315 novos casos de infectados assim como os próprios números do estado do Nevada registaram novos máximos nesse dia com um total de 1.447 novos casos e seis novas mortes. As autoridades de saúde assinalaram ainda que as unidades de tratamento intensivo têm cerca de 84% das capacidades.

“O que é ainda mais preocupante é que a Covid-19 no Nevada está a ter um impacto desproporcional nas comunidades de cor”, referiu Bethany Khan, directora de comunicações da Culinary Union em Las Vegas, uma associação de trabalhadores do sector da restauração e do jogo em Las Vegas. “Os trabalhadores têm medo de contrair o vírus no local de trabalho e de infectar membros das suas famílias em casa. Muitos têm receio de causar a morte a um parente próximo” acrescentou.

“O problema aqui resume-se ao facto de as pessoas não levaram o distanciamento social a séria quando reabrimos”, Brian Labus

O estado do Nevada registou um total de 626 mortes por Covid-19 e 31.915 infectados. Os dados indicam também que houve um aumento do número de novos casos em estados que suspenderam as medidas de confinamento. No Nevada, a taxa de resultados positivos ao teste de ácido nucleico atingiu os 24,3%, um aumento exponencial em relação aos dados do último mês.

Perante o aumento do número de casos, o governador do Nevada, Steve Sisolak, foi obrigado a recuar nos planos iniciais de reabertura total com a aprovação de uma ordem para o uso de máscara obrigatório e o encerramento de bares em sete municípios, nomeadamente o de Las Vegas. O governador do Nevada concedeu também liberdade total aos líderes locais para que fossem adoptadas medidas mais restritivas, mas tal não aconteceu em Las Vegas, onde tudo parece funcionar normalmente. Após a reabertura dos casinos a 4 de Junho, o estado do Nevada registou, nas últimas semanas, pelo menos 123 casos de visitantes infectados pelo novo tipo de coronavírus.

Em declarações ao portal The Daily Beast, Brian Labus, professor de saúde pública e investigador de surtos na Universidade do Nevada, em Las Vegas, afirmou que enquanto os casos no estado estão a aumentar, as autoridades estão a “intensificar” e “implementar” medidas prioritárias para garantir que a propagação é reduzida.

“O problema aqui resume-se ao facto de as pessoas não levaram o distanciamento social a séria quando reabrimos. Acho que a ordem do governador para o uso de máscaras irá ter um grande impacto no controlo de futuros casos”, disse Brian Labus.

“Os funcionários dos hotéis e dos casinos estão a trabalhar sob medo constante todos os dias”, Bethany Khan

O professor universitário assinalou também que Las Vegas “existe para o turismo” e necessita de encontrar um ponto de equilíbrio entre economia e “questões de segurança”.

“Temos de entender o tipo de perfil das pessoas que estão a vir agora para Las Vegas. São as pessoas que parecem estar menos preocupadas com o surto neste momento e que por isso têm menos probabilidade de seguir o distanciamento social “, referiu Brian Labus, frisando que os turistas não entram na contabilização dos números do Nevada.

“Quando as pessoas estão férias têm como principal desejo esquecer todos os seus problemas e isso inclui o coronavírus. Mas ainda estamos num contexto de pandemia, e não seguir as directrizes de saúde coloca-nos todos em risco”, acrescentou Brian Labus.

Já Bethany Khan apontou algumas críticas à presidente do munício de Las Vegas, Carolyn Goodman. A representante de uma associação de trabalhadores do sector da restauração e do jogo em Las Vegas afirmou que “os funcionários dos hotéis e dos casinos estão a trabalhar sob medo constante todos os dias” na sequência da pressão feita por Goodman para o regresso dos turistas em plena pandemia. Com o número de casos a aumentar nas últimas semanas, Bethany Khan não entende agora o silêncio de Carolyn Goodman, presidente do município de Las Vegas que em Março apelidou de “insanidade total” o encerramento dos espaços de divertimento. Goodman chegou mesmo a sugerir que Las Vegas fosse usado como uma espécie de “grupo de controlo” para testar o impacto que a Covid-19 poderia ter numa comunidade que não fechasse as portas ao turismo.

Duas dezenas de trabalhadores dos casinos morreram nos últimos três meses

Numa entrevista, em Abril, à CNN, Carolyn Goodman afirmou que “Las Vegas gostaria muito de ser uma espécie de placebo para que se tenha algo para comparar”. As declarações de Goodman tiveram um impacto negativo na opinião pública e muitos dos residentes pediram a sua destituição.

No final de Junho, Adolfo Fernandez, um funcionário de 51 anos da Caesars Entertainment, faleceu poucos dias depois de testar positivo à Covid-19. O porteiro morreu dias antes do casino implementar uma política de máscara para toda a empresa.

Desde então, a Culinary Union moveu um processo contra vários casinos, incluindo o The Signature no MGM Grand – para que os trabalhadores pudessem voltar ao trabalho em segurança. O processo acusa os hotéis e os casinos de não terem adoptado as precauções necessárias no combate ao vírus, nomeadamente rastreios adequados e informação juntos de todos os funcionários sobre testes positivos entre colegas de trabalho.

Khan referiu também que pelo menos 20 membros do sindicato e seus cônjuges ou filhos morreram de Covid-19 nos últimos três meses, e enfatizou que o processo visa garantir que os trabalhadores de hotéis e casinos não tenham de viver “com o medo de morrer todos os dias em que vão para o trabalho”.

“O grande aumento de casos no Nevada é entre os moradores de Las Vegas”, Brian Labus

Tendo por base um relatório elaborado pelo Centro de Integridade Pública, a Casa Branca assumiu que o estado do Nevada está a enfrentar consequências catastróficas com o novo tipo de coronavírus. Num documento datado de 14 de julho da ‘Task-Force’ de combate ao Covid-19 da Casa Branca, as autoridades de saúde pública referem que o Nevada tinha atingido o estatuto de zona vermelha, ou seja, que passou de mais de 100 novos casos para cada 100.000 residentes na semana anterior. O Nevada teve cerca de 173 novos casos per capita na semana anterior, em comparação com a média nacional de 119.

“Las Vegas continua a ter um relativo aumento de casos”, pode ler-se no relatório, assinalando que o município é um dos três primeiros entre os estados com os casos mais altos de Covid-19 (Clark, Washoe e Elko representam 97,9% dos novos casos no Nevada).

Para combater o surto de novos casos, o documento da Casa Branca sugeriu que o Nevada – e outros 17 estados – limitassem grandes aglomerações de pessoas, encerrassem estabelecimentos e emitissem uma ordem para o uso de máscara.

Numa sondagem elaborada pelo jornal New York Times, o aumento do número de casos no Nevada está entre os mais altos do mundo. No referido estudo, o número de infecções diárias entre 28 de Junho e 5 de Julho mostrou que o Arizona e a Flórida são os dois lugares mais infectados do mundo. Nesta lista, o Nevada ficou em nono lugar, antes do Mississippi, Texas, Geórgia e o Panamá.

“O grande aumento de casos no Nevada é entre os moradores de Las Vegas, mas mesmo que Las Vegas coloque várias medidas em prática, isso não terá impacto, a menos que seja implementado em todo o estado. Não nos podemos concentrar apenas numa jurisdição, porque as pessoas movimentam-se”, indicou Brian Labus, professor de saúde pública e investigador de surtos na Universidade do Nevada.

“As pessoas em Las Vegas ainda não encaram esta pandemia como um problema, mas quando os hospitais estiverem totalmente cheios e não tiverem para onde ir, talvez percebam que deviam ter sido mais cuidadosos”

Com o surgimento de novos casos todos os dias, os hospitais de Las Vegas estão a chegar a um ponto de sobrecarga com falta de pessoal, abastecimentos, e incapazes de acompanhar o que os analistas acreditam ser o “ponto de inflexão”, ou seja, o momento em que um estado perde o controle da pandemia.

Na opinião do médico das urgências de um hospital de Las Vegas, o pior não foi ter trabalhado 100 horas sozinho na semana passada. Para o clínico, o maior receio é ter a percepção de que “o pior do vírus ainda está para vir em Las Vegas”. De acordo com o clínico, algumas das camas do hospital estão neste momento ocupadas por pacientes do estado do Arizona.

“Tratam-se de águas desconhecidas e parece que em Las Vegas todos foram muito relaxados com a pandemia”, afirmou o médico, assinalando que as autoridades locais não tomaram as precauções necessárias para garantir que “vírus fosse contido” com meses de antecedência.

“As pessoas em Las Vegas ainda não encaram esta pandemia como um problema, mas quando os hospitais estiverem totalmente cheios e não tiverem para onde ir, talvez percebam que deviam ter sido mais cuidadosos”, acrescentou o médico.

“O MGM Grand teve três meses para se preparar e não fez nada. Ninguém da direcção sabia o que fazer e isso é lamentável. Eles colocaram muitos de nós e as nossas famílias em risco”, Sixto Zermeno

Em declarações ao portal The Daily Beast, um porta-voz do University Medical Center em Las Vegas confirmou que a taxa de ocupação da unidade de tratamento intensivo excedeu os 90%, mas frisou também que, a unidade hospitalar “pode expandir significativamente essa capacidade”.

“Após um processo de planeamento detalhado, temos equipas para activar um espaço alternativo de surtos em todo o hospital em caso de necessidade. Actualmente, estamos a usar um espaço extra dentro de uma unidade de atendimento pós-anestesia para atender um pequeno número de pacientes com problemas médicos não relacionados à Covid19”, disse o porta-voz, assinalando que o hospital não recebeu nenhum paciente infectado do Arizona. “O hospital atende pacientes com traumas fora do estado que precisem de cuidados adicionais”, indicou a mesma fonte.

De acordo com a Associação Hospitalar do Nevada, o estado registrou o seu dia mais alto de internamentos na semana passada, com 1.051 só na terça-feira. Na quinta-feira, cerca de 77% das camas estavam ocupadas e 785 pacientes com vírus confirmados foram internados. Cerca de 40% dos ventiladores do estado estão em uso.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, um funcionário do MGM Grand, Sixto Zermeno, anunciou um processo do sindicado de trabalhadores contra o casino. O funcionário está a recuperar da Covid-19 depois de ter sido infectado. “A identificação desta doença tem sido extremamente difícil para mim e minha família. Não pude ver a minha filha de nove anos desde que obtive um resultado positivo. Não consigo abraçar minha filha ou vê-la há três semanas. O MGM Grand teve três meses para se preparar e não fez nada. Ninguém da direcção sabia o que fazer e isso é lamentável. Eles colocaram muitos de nós e as nossas famílias em risco”, disse.