A Política de Controlo de Inundações na China

O ano de 2020 tem sido um tremendo desafio para a governação da China, não apenas por causa do surto de Covid-19, mas também pelas inundações em curso em muitas províncias, condados, cidades e vilas ao longo do rio Yangtze, incluindo Anhui, Hubei, Jiangxi e Chongqing.

Uma vez que o início da estação das cheias começou em Junho, o Ministério de Recursos Hídricos da China informou a 13 de Julho que 433 rios testemunharam níveis de água a subir para lá dos níveis de alerta, afectando muitos lagos, como Dongting, Poyang e Taihu. Mais de 30 rios registaram subidas do nível da água para valores recorde.

O Ministério da Gestão de Emergências revelou que as chuvas bateram um recorde que vinha já de 1961, provocando a morte a 141 pessoas e perdas económicas de 60 biliões de yuans.

Em comparação com as inundações que mataram 431 pessoas em 1991, 4.150 pessoas em 1998 e 164 pessoas em 2016, o número de vítimas mortais nas inundações em curso é provisoriamente menor. Mas as inundações de 2020 estão já a afectar a subsistência de 37.890.000 pessoas, influenciando os afluentes superiores e inferiores do rio Yangtze, nas províncias de Guangdong e Guangxi.

As inundações de 1998 foram consideradas as mais graves da história da República Popular da China (RPC), pois para além dos 4 mil mortos, afectou 2,23 mil milhões de pessoas e provocou perdas económicas de 25,5 mil milhões de yuans.

No passado dia 19 de Maio, o Presidente Xi Jinping solicitou na reunião do Comité Permanente do Politburo (CPP) que todos os departamentos governamentais envolvidos deveriam assumir a responsabilidade de prevenir, monitorizar e preparar as próximas inundações. Sublinhou então que os governos provinciais e locais tinham de controlar a Covid-19, por um lado, e melhorar as medidas de controlo de inundações, por outro. O Presidente Xi instou ainda todas as autoridades provinciais e locais a refazerem os planos de prevenção de inundações, melhorarem a capacidade logística, reforçarem o armazenamento de alimentos e organizarem exercícios de simulação e treino para protegerem a vida dos cidadãos.

Depois de as inundações começarem a afectar diferentes pontos ao longo do rio Yangtze em Junho, a reunião do CPP do dia 28 foi caracterizada pelas instruções do Presidente Xi para que os governos provinciais e locais implementem um sistema de responsabilização no controlo de inundações e combinem a supervisão de inundações com, não apenas a organização das operações de socorro, mas também com a própria evacuação das vítimas das enchentes para lugares seguros. Adoptando várias medidas, as autoridades provinciais e locais foram instadas a estabelecer as bases do trabalho de reconstrução.

Quando as inundações se tornaram mais graves, o Presidente Xi, durante a reunião do CPP de 12 de Julho, exigiu que todos os secretários do partido e líderes do governo descessem ao nível das organizações de base para compreenderem a situação das inundações, tornando-se assim quadros da linha de frente, ajudando as pessoas comuns a controlar as inundações, a construir barragens temporárias, fortalecer os diques e represas existentes e a socorrerem as vítimas. O Presidente Xi enfatizou a importância de se mobilizarem os quadros do partido, o Exército de Libertação Popular (ELP), a Polícia Armada do Povo (PAP), bem como a necessidade de todos os departamentos aos vários níveis se coordenarem efectivamente entre si.

Cinco dias depois, a 17 de Julho, novamente na reunião do CPP, Xi Jinping apelou à necessidade de todas as autoridades provinciais e locais fortalecerem os trabalhos de controlo de inundações, consolidarem a capacidade logística e prepararem-se para os piores cenários.

A liderança do governo central procure permanecer decisiva e rápida na acção; ainda assim, há várias características que merecem destaque na política actual de controlo de inundações na China.

Em primeiro lugar, a gravidade das inundações põe em causa o desempenho dos governos locais na prevenção e controlo das inundações. O meteorologista chinês Luo Jingjie considerou as mudanças climáticas e o aumento dos níveis de água como os principais factores que condicionam as inundações em curso. Um antigo engenheiro-chefe do Ministério de Recursos Hídricos, Cheng Xiaotao, apontou para o problema de um maior volume de água ter sido libertado das barragens nos cursos superiores, e que havia falta de experiência na gestão dos níveis de água em vários rios e outros cursos d’água.

Cheng acrescentou que muitos rios e riachos pertencem às jurisdições de diferentes governos locais e serviços administrativos, que tradicionalmente defendem os seus interesses pessoais e que carecem de coordenação e cooperação suficientes para lidar com o trabalho de prevenção de enchentes. Segundo Cheng, as correntes superiores do rio Yangtze careciam de grandes reservatórios para controlar o fluxo de água, enquanto os diques localizados nos rios médio e baixo são compostos de lama. As inundações actuais exercem uma pressão tremenda nos rios e riachos a sul, onde os níveis de água foram exacerbados por fortes e persistentes chuvadas. Sugeriu também que todos os governos locais reforçassem a monitorização e coordenação.

Nos últimos anos, a urbanização vem a ocorrer tão rapidamente em muitos lugares ao longo do rio Yangtze que não é acompanhada por uma melhoria correspondente dos sistemas de drenagem de água, que permanecem antigos e desactualizados em muitas regiões. Daí que as actuais inundações afectem 6 milhões de pessoas em Jiangxi e coloquem em risco a cidade de Wuhan.

Um engenheiro de Taiwan, Li Hongyuan, destacou que, embora a Barragem das Três Gargantas permaneça sólida e relevante, a capacidade dos sistemas de drenagem de água subterrânea em muitos lugares permanece inadequada – e essa situação pode levar 20 a 30 anos a melhorar.

Segundo, os meios de comunicação social fizeram uma fraca cobertura das inundações em curso, ao contrário do terramoto de Sichuan em 2008, durante o qual os media tiveram um papel crucial nos trabalhos de resgate e socorro, para além de terem levando os governos locais a adoptarem uma postura de maior transpariencia. Os críticos da actual cobertura observaram que o Diário do Povo publicou apenas duas reportagens sobre as inundações em Junho, e que só houve um ponto de viragem quando o Presidente Xi se referiu ao problema a 28 de Junho, altura em os media do continente passaram a prestar muito maior atenção às inundações.

Esta postura da comunicação social, de relativa fraqueza, talvez seja reflexo das hesitações resultantes da cobertura da Covid-19, de Janeiro até o presente. Afinal, os media receberam ordens para seguir com lealdade a linha política do Partido Comunista Chinês. Desde Julho, as redes sociais do continente começaram a partilhar mais relatos sobre a evolução das inundações. No geral, a atmosfera de restrições políticas na China talvez seja um obstáculo à (apesar de tudo, crescente) consciencialização dos cidadãos para o problema do controlo de enchentes.

Terceiro, o CPP e a PAP foram rapidamente mobilizados para resgatar as vítimas das enchentes e consolidar diques em muitos lugares. De 9 a 15 de Julho, pelo menos 4.800 membros da força aérea foram enviados para diferentes pontos, transportando consigo sacos de areia para a reconstrução de diques. Cerca de 24.000 soldados foram mobilizados para ajudar nos trabalhos de controlo das enchentes na província de Jiangxi. Muitos soldados do ELP dos Grupos 81, 82 e 83 do Exército foram mobilizados para apoiar várias cidades nas províncias de Anhui e Hubei. Alguns deles usaram jangadas para entrar em casas submersas para resgatar cidadãos, enquanto a Liga da Juventude Comunista foi mobilizada para reconstruir e fortalecer os diques na cidade de Huangshi, em Hubei, onde um lago atingiu 20 metros de nível de água, algo sem precedentes. A 14 de Julho, o conselheiro de estado Wang Yong, também presidente da sede estadual de controlo de enchentes e combate a secas, sublinhou a importância de precauções rigorosas contra a destruição de diques e reservatórios. Claramente, houve uma mobilização em grande escala em muitas províncias após o discurso do Presidente Xi a 28 de Junho.

Quarto, a introdução de alta tecnologia para lidar com a detecção e controlo de inundações é já visível. Drones foram usados para detectar os níveis de água dos rios e reservatórios; tractores especiais foram usados para libertar 3.000 metros cúbicos de água por hora das áreas de inundação; barcos “robot” de alta velocidade foram utilizados para resgatar vítimas das enchentes e cada um deles pode acomodar quatro pessoas; instrumentos 5G combinados com a Realidade Virtual permitiram uma mais eficaz monitorização das inundações e operações de resgate; e novas pontes navais móveis foram usadas para transportar equipamentos e instalações de engenharia para reparação de diques. Os satélites chineses foram também usados para captar fotos nítidas de diferentes lugares afectados pelas enchentes, permitindo às autoridades controlar as inundações e resgatar cidadãos de maneira mais eficaz.

Em suma, enquanto o governo central de Pequim tem reagido rapidamente à situação das inundações em vários lugares, a principal fraqueza do combate às inundações sazonais continua a ser a (má) coordenação dos governos locais. Esse mesmo facto foi notório no início do surto de Covid-19, no princípio do ano, mas terá sido exposto novamente no actual desafio de prevenir, minimizar e controlar as inundações.

Sonny Lo Shiu Hing

Autor e Professor de Ciência Política

Este artigo foi publicado originalmente em inglês na Macau News Agency/MNA.