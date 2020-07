Ponte do Delta já tem rede 5G a funcionar

A ponte que liga Macau, Hong Kong e Zhuhai já tem a rede 5G a funcionar para os passageiros utilizarem durante a travessia de cerca de 55 quilómetros. A velocidade de ligação atinge, para já, 600Mbps por segundo, mas deverá crescer posteriormente para 1000Mbps.

A Ponte do Delta conta, desde o início de Julho, com um total de 24 estações para garantir a cobertura da rede 5G ao longo dos cerca de 55 quilómetros de travessia. Segundo o South China Morning Post, a ligação contempla, para já, uma velocidade de 600 Mbps por segundo, devendo receber mais tarde um ‘upgrade’ para os 1000 Mbps, de acordo com o departamento de transporte da província de Guangdong.

Espera-se que através da rede 5G seja possível obter o desenvolvimento de aplicações ligadas a passeios turísticos, reconhecimento facial de alta definição e testes de direcção autónomos na ponte, segundo o Governo. A rede de comunicações de nova geração irá também contribuir para o plano de investigação e desenvolvimento de um sistema de operações inteligente para a manutenção da ponte, juntamente com o sistema de navegação por satélite Beidou, entre outras tecnologias, como sistemas Big Data ou modelagem digital 3D. Lançado no ano passado, o plano de investigação e desenvolvimento irá demorar cerca de três anos.

Su Quanke, engenheiro-chefe da Ponte do Delta, referiu que seriam precisos três meses e um custo de 10 milhões de yuans para fazer uma inspecção manual de toda a ponte, sendo que o custo seria reduzido significativamente com a ajuda de um sistema de inteligência artificial. “No passado, a Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai era uma ponte de classe mundial em termos físicos. No futuro, iremos ter a Ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai como uma ponte digital de classe mundial”, referiu Su Quanke, numa declaração publicada em Maio na página oficial da infra-estrutura.

Com uma velocidade 100 vezes superior em comparação à actual rede 4G, a ligação 5G é considerada pelos peritos como o futuro “elo de conectividade” na Internet das Coisas, automóveis autónomos, cidades inteligentes e outras aplicações móveis, actuando como uma espécie de espinha dorsal para a internet industrial.

Devido ao impacto da Covid-19 na actualidade, a China tem vindo a acelerar a vontade de alcançar a liderança global em termos de estratégias tecnológicas, e planeia investir mais de três triliões de dólares na economia até 2025 através das redes 5G e utilização de inteligência artificial.

A Ponte do Delta, que teve um custo cerca de 120 mil milhões de yuans, opera 24 horas por dia e liga as principais cidades na região sul do Delta do Rio das Pérolas. Su Quanke referiu que se a gestão digital da ponte for um sucesso, poderá servir como um modelo importante para outros projectos da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’.