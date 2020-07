Média diária de dois mil turistas após abrandamento das restrições

Macau tem vindo a receber uma média diária de dois mil turistas após o abrandamento das restrições nas fronteiras sem a obrigatoriedade de passar por um período de quarentena com a província de Guangdong, comparativamente com “apenas umas centenas” no passado, referiu a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) na sexta-feira.

Porém, a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, disse, em entrevista ao canal em língua chinesa da Rádio Macau, que os números são ainda “baixos” comparativamente ao período antes da pandemia.

As novas medidas nas fronteiras, recorde-se, entraram em vigor na passada quarta-feira. Grande parte dos visitantes do interior da China não necessitava de fazer quarentena para entrar em Macau, mas eram obrigados a fazê-lo, por um período de 14 dias, no regresso a Guangdong, uma medida que os desincentivava de viajar até à RAEM. Porém, para entrarem nos casinos, os visitantes necessitam de um certificado de um exame negativo para a covid-19.

Helena de Senna Fernandes disse também que será preciso “um longo período de tempo” para que Macau recupere os números de turistas registados antes da pandemia ter começado.

Macau registou em 2019 mais de 39 milhões de visitantes, sendo que 71% deles vieram do interior da China, referem dados da Direcção de Serviços de Estatística e Censos. O Governo tem vindo a trabalhar em novas campanhas turísticas direccionadas aos visitantes chineses de forma a promover Macau como um destino “seguro”, acrescentou a directora da DST à emissora chinesa da Rádio Macau.