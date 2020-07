Juiz não deu provimento a processo de assédio sexual contra a Wynn Resorts

Nove funcionárias de um salão de beleza no Wynn Las Vegas alegaram ter sido assediadas sexualmente pelo antigo magnata do casino Steve Wynn e processaram as empresas Wynn Las Vegas e Wynn Resorts Ldt. No entanto, o facto de as mulheres terem optado pelo anonimato levou um juiz federal a rejeitar o caso.

Um juiz federal não deu provimento a uma acção levantada contra a Wynn Las Vegas e a Wynn Resorts Ldt por nove mulheres que alegaram ter sido assediadas sexualmente pelo ex-director executivo Steve Wynn. As mulheres, funcionárias de um salão de beleza no Wynn Las Vegas, não foram identificadas no processo e, em vez disso, foram identificadas pelos advogados com o pseudónimo de Judy Doe nº 1 a Judy Doe nº 9. Ora, a decisão do anonimato foi uma das razões pelas quais o juiz rejeitou o caso, argumentando que não houve uma justificação legal para que o anonimato das mulheres não fosse levantado para dar seguimento ao processo.

De acordo com a acusação, as nove mulheres processaram a Wynn Las Vegas e a Wynn Resorts Ltd, com a alegação de que as empresas não tinham feito o suficiente para impedir um ambiente de trabalho hostil. As mulheres alegaram também que as empresas estavam cientes da má conduta de Steve Wynn em relação às funcionárias, como não investigaram e até encobriram a má conduta relatada.

Recorde-se que Steve Wynn, de 78 anos, renunciou ao cargo de presidente e de director executivo da Wynn Resorts em Fevereiro de 2018 na sequência dos primeiros relatos de má conduta sexual relatados em Janeiro pelo Wall Street Journal.

Apesar das alegações de assédio sexual, Wynn não foi indicado como réu no processo das funcionárias. Numa mensagem enviada à Associated Press na passada sexta-feira, o advogado de Steve Wynn, L. Lin Wood, garantiu que não está a representar o seu cliente neste processo, e que iria reencaminhar a mensagem para Nate Lloyd, outro dos advogados de Steve Wynn. No entanto, a equipa jurídica de Steve Wynn não voltou a pronunciar-se sobre o assunto.

Na ordem de indeferimento do processo, o juiz James C. Mahan concordou com a decisão anterior de outro juiz de que as mulheres não tinham fundamentado suficientemente a necessidade de mover o processo de forma anónima com recurso a pseudónimos.

Segundo as informações inscritas nos processos judiciais, as mulheres alegaram ter optado por uma queixa anónima por medo de retaliação legal por parte de Steve Wynn, referindo que havia o potencial para serem ostracizadas no seu local de trabalho e que detalhes sensíveis poderiam prejudicar as suas vidas privadas caso fossem tornados públicos.

Na opinião do juiz federal, as mulheres não fundamentaram suficientemente a queixa, usando “declarações generalizadas e vagas, sem apoio factual individualizado às suas alegações”. Apesar do processo ter sido julgado improcedente, o mesmo pode ser reaberto.

Instados a comentar a decisão do juiz federal, os advogados da Wynn Resorts e da Wynn Las Vegas remeteram-se ao silêncio, garantiu a Associated Press. O processo foi originalmente aberto num tribunal do Nevada em Setembro de 2019, mas acabou por ser transferido para um Tribunal Federal em Outubro. A Wynn Resorts pagou uma multa de 20 milhões de dólares em Fevereiro de 2019, no âmbito de um acordo que se seguiu a uma investigação das autoridades reguladoras do Nevada sobre as alegações de que os dirigentes da empresa tinham falhado na investigação das alegações de má conduta sexual contra Steve Wynn antes de o magnata renunciar aos cargos. Dois meses depois, os reguladores do jogo em Massachusetts aplicaram uma multa de 35 milhões de dólares à empresa por não ter divulgado durante anos as alegações de má conduta sexual contra Wynn.