Joshua Wong diz que silenciamento da população de Macau é “terrível”

O líder do movimento pró-democracia em Hong Kong Joshua Wong disse à Lusa que a ex-colónia britânica é “um estado policial” e considerou “terrível” o “silenciamento” da população de Macau. “A situação em Macau é terrível, porque a voz da sociedade civil foi silenciada”, disse o activista de Hong Kong, acrescentando que a República Popular da China é hoje um país que se rege pelo princípio ‘Um País, Um Sistema’, ao contrário da política de ‘Um País, Dois Sistemas’ proposta por Deng Xiaoping, em 1984.

Questionado sobre a criação de um espaço dedicado à promoção do patriotismo junto dos jovens de Macau, até ao final do ano, Joshua Wong mostrou-se preocupado. “Portugal devia fazer valer o tratado firmado com a República Popular da China”, disse Joshua Wong, que frisa os receios sobre a “supressão da liberdade de opinião” junto da população de Macau.

A informação sobre a “promoção do patriotismo” foi dada a conhecer, na quarta-feira, durante uma reunião plenária do Conselho da Juventude, na qual se adiantou que o espaço intitulado de “Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau” irá ocupar uma parte do Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau.

A construção da ‘casa’ para promover o patriotismo entre os jovens surge quando o Governo veio, em mais do que uma ocasião, expressar o seu apoio incondicional à polémica lei da segurança nacional imposta por Pequim à vizinha Hong Kong, revelando que há também espaço para “aperfeiçoar” a legislação sobre esta matéria na RAEM.

A defesa da lei da segurança nacional é “uma exigência natural e um dever de todo o povo chinês, incluindo os compatriotas de Hong Kong e Macau”, pode ler-se numa mensagem publicada no portal do Gabinete do Secretário para a Segurança. “Eu penso que os europeus, sobretudo os britânicos e os portugueses, devem fazer com que Pequim cumpra as respectivas declarações conjuntas, porque os tratados foram quebrados”, afirmou criticando a falta de intervenção de organismos internacionais como a ONU sobre a situação em Hong Kong. “As Nações Unidas não devem ser uma plataforma que serve os interesses de Pequim reconhecendo apenas a importância da China”, criticou.