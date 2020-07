Cidadão francês de Hong Kong desespera para assistir ao nascimento do primeiro filho em Macau

Residente não-permanente no território vizinho, Nathan Baston não encontra forma de entrar em Macau para acompanhar os últimos meses de gravidez da mulher. Casado há cinco meses com uma residente de Macau, o cidadão francês, de 27 anos, foi apanhado desprevenido pelo fecho das fronteiras a estrangeiro antes de conseguir dar início ao processo de requerimento do BIR. Em desespero para regressar a Macau antes de Novembro, Baston enviou cartas e e-mails a vários departamentos governamentais, nomeadamente ao gabinete do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. No entanto, a resposta foi sempre a mesma: estrangeiros não entram.

Eduardo Santiago

As fronteiras de Macau estão fechadas a todos os cidadãos estrangeiros, e as autoridades não concedem qualquer tipo de regime de excepção, mesmo quando se tratam de casos familiares como o de Nathan Baston, residente não permanente em Hong Kong casado com uma residente de Macau no início de Fevereiro. Impedido de regressar ao território para acompanhar os últimos meses de gravidez da esposa, o cidadão francês de 27 anos teme que agora que as fronteiras continuem fechadas a cidadãos estrangeiros devido aos novos casos de infecção por Covid-19 em Hong Kong.

“Eu e a minha mulher casámo-nos em Macau a 4 de Fevereiro. Assinámos todos os documentos na presença das testemunhas exigidas pelos regulamentos e o casamento ficou registado. Agora só precisava de dar início ao processo para o requerimento do Bilhete de Residente de Macau, algo que não foi possível porque em Fevereiro ainda estava a aguardar por alguns documentos de França e depois as fronteiras fecharam devido à situação epidémica”, começou por explicar Nathan Baston ao PONTO FINAL.

Obrigado a regressar a Hong Kong para trabalhar depois do casamento, Nathan Baston foi surpreendido pelo encerramento das fronteiras há mais de quatro meses. “Eu trabalho em Hong Kong, onde vivo há três anos, e era suposto ir viver para Macau pouco depois, onde depois iria fazer a viagem diária para Hong Kong para trabalhar. No entanto, esta situação pandémica bloqueou as fronteiras e optei por ficar em Hong Kong porque nunca imaginei que as fronteiras ficassem fechadas por tanto tempo. Imaginei que ficassem fechadas por algumas semanas, talvez um mês, e que depois poderia regressar a Macau. Mas isso não aconteceu infelizmente, e por isso estou retido em Hong Kong sem conseguir ir ter com a minha mulher”, disse o consultor de recursos humanos, acrescentando que não vê a mulher grávida de seis meses desde o início de Fevereiro.

Com apenas o título de residente não permanente de Hong Kong, Nathan Baston não entende a razão pela dualidade de critérios na fronteira com Macau. “Estou disponível para fazer todos os testes e a quarentena necessária, isso não é um problema, mas mesmo assim não me consideram um residente de Hong Kong, apesar de ser considerado em Hong Kong um residente. Sou residente não permanente de Hong Kong, o que em Macau não é considerado válido para entrar. No entanto, essa questão não está especificada em lado nenhum nos meus documentos de Hong Kong, onde não fazem qualquer distinção entre o meu estatuto de permanente ou não permanente”, disse ao telefone.

“Sinto-me um pouco descriminado porque aqui em Hong Kong, apesar de ser um residente não permanente, sou considerado residente. Pago os meus impostos e vivo aqui, mas não tenho qualquer benefício. Desde 14 de Julho, as pessoas de Hong Kong podem ir a Macau, fazendo todos os testes e os 14 dias de quarentena, mas os estrangeiros não. Eu vivo aqui, pago impostos cá, mas não sou considerado residente para mais nada. Qual é o objectivo?”, questionou.

Serviços de Migração não contemplam regime de excepção para estes casos

Impedido de regressar para junto da mulher e da família, Nathan Baston tentou ainda saber junto das autoridades sobre a existência de algum tipo de regime de excepção para estes casos. O cidadão francês de 27 anos enviou cartas e e-mails aos Serviços de Imigração e ao Corpo de Polícia de Segurança Pública, mas as respostas foram todas negativas. “Apenas me responderam que não podia atravessar a fronteira porque sou estrangeiro e tenho um passaporte francês. Já tentei mais de cinco ou seis vezes tentar saber se tenho alguma opção excepcional dada a situação, mas a resposta foi sempre a mesma. Em desespero enviei um e-mail ao Gabinete do Chefe do Executivo Ho Iat Seng, mas a resposta foi igual, sou estrangeiro e não posso entrar em Macau nestas circunstâncias”, lamentou.

Em declarações ao PONTO FINAL, o porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Lei Tak Fai, confirmou que a situação de Nathan Baston não é única, mas que as autoridades não concedem qualquer tipo de excepção nestes casos. “Se é residente não permanente de Hong Kong não pode entrar. A situação dele não é única, uma vez que temos recebido vários casos como de pessoas que estão em processo de pedir o BIR e que, por enquanto, são considerados cidadãos estrangeiros. E nestas condições não podem entrar em Macau para tratar do BIR. Até temos casos de pessoas que já deram entrada do processo para requerimento do BIR, mas que não podem entrar em Macau porque neste momento ainda não são residentes de Macau”, indicou o representante do CPSP.

Sobre casos excepcionais para entrada de pessoas em Macau, Lei Tak Fai referiu que tal é da competência dos Serviços de Saúde. “Creio que não há casos excepcionais para estas situações, e que tudo depende dos Serviços de Saúde para analisar as situações. Neste caso, a questão familiar não é considerada como uma razão válida para entrar em Macau. Se ele tentar usar o passaporte francês para entrar em Macau vai ser-lhe recusada a entrada”, completou.

A Leste do Paraíso

A poucos meses do nascimento do primeiro filho, as opções de Nathan Baston para entrar em Macau estão reduzidas a zero enquanto diminuiu a probabilidade de uma reabertura das fronteiras com a região vizinha, à medida que novos casos de infecção por Covid-19 são registados em Hong Kong. “Todos os meses ouvimos sobre o adiamento da reabertura das fronteiras por mais algum tempo. Neste momento há já uma terceira vaga de infecções em Hong Kong, o que significa que vai atrasar ainda mais a reabertura das fronteiras cá. Está tudo fechado há cinco meses, e agora começaram a deixar entrar residentes do interior da China e de Hong Kong. Espero que não estejam há espera que a situação melhore na Europa e nos EUA para voltarem a deixar entrar estrangeiros. Há mesmo quem fale de que as fronteirar só serão restabelecidas quando houver uma vacina, e não acredito que surja uma antes do final do ano”, assinalou Nathan Baston.

“Compreendo a situação nas fronteiras e neste momento só quero chegar a Macau para estar com a minha mulher. Já temos casa em Macau, estávamos a remodelá-la para o bebé, e era suposto estar aí uma vez que o nascimento está previsto para Novembro e preciso mesmo de estar presente para apoiá-la. É o nosso primeiro filho e é importante estarmos juntos. É uma situação difícil, ela deve estar a sentir-se muito só. Não consigo imaginar se ela tiver de passar pelo trabalho de parto sem mim e rodeada por estranhos”, assinalou.