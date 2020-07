O FC Porto sagrou-se campeão nacional português na noite de quarta-feira e o título foi também celebrado em Macau. Rui Fernandes, portista ferrenho e um dos vice-presidentes da Casa do FC Porto de Macau, não tem dúvidas que os ‘dragões’ são uns justos campeões, apesar de algumas dificuldades sentidas ao longo da temporada. A teimosia e persistência do técnico Sérgio Conceição acabaram por ser fundamentais para o tão almejado título de campeão, sendo características que definem os próprios portistas, aponta o arquitecto radicado em Macau há oito anos. Considera que há poucos campos em Macau para a prática de futebol e sugere os novos aterros como uma solução. Sobre o facto de não se realizarem campeonatos em Macau, Rui Fernandes é peremptório: “Está tudo parado e não vejo razão absolutamente nenhuma para isso”.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O FC Porto é um justo campeão?

Eu acho que sim, foi uma insistência muito grande. Teve muito mérito, mas acho que foi um pouco demérito dos outros.

O Benfica liderou durante muito tempo o campeonato. Mesmo assim esperava que o Porto conseguisse dar a volta?

A esperança é a última a morrer, como se diz. O FC Porto luta sempre para ser campeão, é um facto.

Qual foi o momento marcante da temporada?

Acho que foram as vitórias deliciosas que tivemos sobre o Benfica, aqueles momentos em que mostrámos como é que se joga futebol.

A paragem do campeonato foi mais benéfica para o Porto, apesar de também não ter começado muito bem no reatar do campeonato.

Estávamos em primeiro lugar, depois passámos para segundo e novamente para primeiro. Com ou sem paragem, foi uma ironia do destino. Acho que esta paragem não foi boa para ninguém.

O treinador do Porto foi criticado durante parte da época, acredita que é uma aposta para manter?

Acho que sim, ele provou que é a pessoa para continuar. A sua teimosia e persistência são um pouco a génese e a origem do Porto. Um portista é sempre teimoso, nunca desiste, até ao final do campeonato há sempre alguma coisa para ganhar. Acho que houve uma grande insistência e o Sérgio Conceição teve um grande mérito, contra tudo e contra todos.

Quem foi a grande figura do Porto esta época?

Sérgio Conceição.

Passando agora para o futebol em Macau, como é que avalia a qualidade do futebol local?

Não acompanho muito a primeira divisão, estou mais ou menos atento ao que se passa na liga ‘vintage’ [veteranos] ou no campeonato da quarta divisão e bolinha. Relativamente ao campeonato em geral, acho que é um belo entretenimento para toda a gente e não passa disso mesmo.

Em Macau está praticamente tudo a funcionar normalmente, menos as competições desportivas e, neste caso, os campeonatos de futebol. Como vê essa situação?

Se o Porto estivesse na primeira divisão diria que já devia ter começado e que iríamos ser campeões, mas como não está na primeira divisão não posso adiantar mais nada.

Mas há condições para se realizar um campeonato em Macau nesta altura?

Acho que não há motivo absolutamente nenhum para parar. Vivemos aqui numa bolha onde nada acontece, e acho que não seria nada de grave voltar com os campeonatos. Está tudo parado e não vejo razão absolutamente nenhuma para isso.

Em termos de condições a nível de campos, como avalia a situação actual?

Como os campos não podem ser na vertical, Macau precisa de campos na horizontal, e campos na horizontal há poucos. Nós lutamos diariamente com isso para a escolha de campo para treinos. Macau poderia fazer um pouco mais sobre isso, acho que tem condições para isso nos novos aterros, criando um bom complexo desportivo. O Guangzhou Evergrande tem cerca de 15 campos de futebol, e é uma escola de futebol. Fazem mesmo falta espaços desportivos a céu aberto, e seria uma grande oportunidade ter um complexo desportivo nos novos aterros com vários campos, seria óptimo.

Não há vontade do Governo, ou não se dá muita importância ao futebol?

Acho que o Governo tem vontade de tudo e mais alguma coisa, só não tem é ninguém que o desperte para, falta esse ‘clique’.

E esse ‘clique’ poderá ter sido a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura a anunciar a vontade de o Governo realizar mensalmente um grande evento desportivo?

Acho que sim, se é verdade, acho que faz todo o sentido.

Qual é a situação actual da Casa do FC Porto de Macau?

O Porto de Macau está num ressurgimento, estamos a ressurgir como uma fénix das cinzas. Tivemos parados algum tempo, depois de um período de glória, e agora estamos a caminhar lentamente, com o apoio de toda a gente e um enorme esforço. É uma família que se junta para fazer algo de diferente, e logo se verá se vamos conseguir alguma coisa. Mas não vamos deixar isso em mãos alheias, vamos fazer o melhor que podemos para que o Porto seja reconhecido como uma referência em Macau.

Qual é o objectivo da equipa?

Ser campeã.

Na quarta divisão?

Na quarta divisão, liga ‘vintage’ e bolinha.

O regresso à Liga de Elite é um dos grandes objectivos do clube?

Obviamente que sim, desde que haja campos para isso.