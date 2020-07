“True Perception” ou a arte ancorada na prática meditativa 

“True Perception” – Art and Mindfulness Creative Lab, a exposição produzida ao longo das últimas cinco semanas num laboratório criativo vinculado à prática meditativa, termina hoje, no Macau Art Garden, com uma festa que acontece entre as 19 e as 22 horas. Alice Kok, curadora da mostra, conduziu, ao longo de 10 sessões, uma formação que equilibrou a exploração de um estado de consciência com a concretização plástica e narrativa.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Encerra hoje, com uma festa de ‘finissage’ no Macau Art Garden, entre as 19 e as 22 horas, a exposição produzida, ao longo das últimas cinco semanas, num laboratório que teve por base um processo de criação sustentado na prática meditativa. Com curadoria de Alice Kok, presidente da AFA – Art For all Society, a mostra “True Perception” apresenta os trabalhos de 12 participantes, que alinharam em sessões de formação que tiveram por base o cruzamento entre arte e ‘mindfulness’, estado de atenção ou consciência plena, ancorado na meditação. Em cada uma das 10 sessões, o grupo foi conduzido na exploração do seu estado interior, em conjugação com a observação do meio envolvente, seguido de um processo de concretização plástica e narrativa, que resultou em trabalhos de pintura, desenho, caligrafia, fotografia, instalação ou poesia.

“Começámos a 9 de Junho, tivemos 10 sessões de meditação e, ao mesmo tempo, práticas artísticas relacionadas com a nossa prática de meditação. Comecei pela meditação, e depois, em cada sessão, convidava-os a fazer um exercício relacionado com arte, em desenho, fotografia, caligrafia, instalação e videoarte. Passo a passo, cada participante acompanhou o programa e cumpria os exercícios e fazia trabalho de casa. E eu analisava o modo como eles tinham respondido. O material criativo é a meditação em torno do próprio, em combinação com a observação do ambiente exterior”, explica Alice Kok, que conduziu todo o processo do “Art and Mindfulness Creative Lab”, de que resultou a exposição “True Perception”.

Numa das sessões, que decorreram no Macau Art Garden, Alice Kok levou os participantes a caminhar, durante 20 minutos, na galeria, nas escadas ao longo dos quatro andares do edifício, no terraço. “Depois desses vinte minutos, disse-lhes para observarem o ambiente em que caminharam, pedi-lhes para registarem 10 palavras relacionadas com a sua observação. Eles voltaram à galeria e eu disse-lhes: ‘usem essas 10 palavras para compor um poema’. E o resultado foi incrível, porque eles não controlam o que vêem, o ambiente está lá, mas, ao mesmo tempo, nada é acidental, porque tudo o que eles percepcionam do ambiente vem sempre de uma projecção interior de si próprios. Esse poema é o resultado do seu ser interior, do que eles projectaram para o exterior”.

Noutros exercícios, foram registadas frases escutadas na rua, convertidas em objectos de que resultaram peças de instalação e fotografia. “Queria que eles criassem sentido com estes objectos, que criassem um trabalho visual. O mesmo princípio aplica-se, porque o que eles ouvem do que as outras pessoas dizem é, na verdade, uma projecção interior. Há muitos estranhos no mundo, eles falam de tudo, porque é que eles ouviram estas frases em particular? Reflecte a própria atenção, o que a sua atenção está apta a captar”.

Sem relação com o universo artístico – com excepção de MJ, artista coreana -, o grupo alcançou o que Alice Kok diz ser pouco habitual no processo de composição de um núcleo expositivo. “Eles dizem que os ajudou a aprofundar um processo criativo mais espontâneo. Só tivemos cinco semanas para fazer algo do zero, o que é incrível. Mesmo para um artista, criar uma exposição não é algo que possa fazer em cinco semanas, é muito curto. Portanto, este é um método que realmente resulta, por isso é que eles se deixaram ir na corrente e mostraram muito entusiasmo”.

Entre os trabalhos que resultaram do laboratório – assinados pelos artistas Alice Lei, Chan Sio Fong, Cheang Choi Si, Chio Choi Fong, Lin Bing Bing, Lo Seong Chin, MJ Lee, Molly Chan, Nuno Carvalho Alves, O Chi Wai, Ung Mio Tou e Vibian Kou -, Alice Kok destaca um que transcende a dimensão tradicional da caligrafia. “Fazemos a meditação de respiração, respiramos fundo e, à medida que expiramos, a mão desenha um círculo com essa expiração. A estes círculos podemos chamar caligrafia, mas de um modo meditativo. Cada círculo é uma expiração, uma longa respiração, um momento. Leva-nos para uma outra dimensão, no trabalho de caligrafia. O objectivo não é fazer um círculo perfeito, é viver o momento com consciência”.

A traduzir a efemeridade do trabalho construído neste período, está uma mandala de flores, para que todos constribuiram com flores e objectos quotidianos, com a criação de um padrão no chão. “Quando terminamos uma mandala, há uma tradição, apenas a destruimos, é algo a que não nos devemos agarrar. E com esta exposição é a mesma coisa, estivemos a construir ao longo destas cinco semanas, e na sexta-feira [hoje] será o último dia”.