Reflexo de um homem na cidade, na revisitação poética de Philip Reavis 

Depois de uma primeira edição, em 1999, o poeta Philip Reavis e o designer James Chu voltam a juntar-se para uma reedição de “Macau from a lookinglass”, estreia poética do americano que em 1982 chegou ao território, onde haveria de tomar em mãos o ensino de inglês no Colégio de São José, e conquistar lugar no jazz local, com a banda “The Bridge”. Philip e James, outrora professor e aluno, fixaram, com recurso a papel reflector, imagens difusas da cidade que se entranhou no poeta.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

A ligação à poesia acontece nos anos de juventude, primeiros esboços arranhados na sequência da leitura dos poetas que integravam as fileiras do partido Black Panther, nos Estados Unidos. “A minha poesia começou aí. Eram, na verdade, notas para mim”, conta Philip M. Reavis, que chega com a mulher a Macau em 1982, lugar onde os dois iniciam carreira como professores de inglês, cabendo-lhes o arranque da secção inglesa do Colégio de São José. “Quando vim para Macau, comecei a fazer o mesmo, comecei a escrever sobre as caminhadas que dava em Macau, pessoas que conhecia, estudantes que tinha, sobre a própria escola. Comecei a acumular, e disse para mim: acho que vou colocar isto em livro”. Depois de uma primeira impressão rudimentar, feita numa loja, a primeira edição do livro acontece em 1999, pela mão de um antigo aluno do colégio, James Chu, formado já em Design, o mesmo que havia de lhe soprar o título para o livro agora reeditado: “Macau from a lookinglass”.

“O James é que encontrou aquilo em que eu estava a pensar, esta ideia de não só olhar para ti próprio mas ele olhar para ti também, como a ‘Alice do Outro Lado do Espelho’. E adoro a maneira como ele desenhou o título, com o ‘g’ a sobressair”, conta Philip Reavis, poeta americano, músico de jazz, senhor de uma voz de ‘diseur’ que aos 83 anos ainda pede projecção e palco.

Sobre o significado do título, que traduz uma observação em dois sentidos, Philip aponta a uma relação de afectos com a cidade longínqua que o acolheu, com a matéria sensorial que encontra cravada nos lugares. “Sou eu a olhar, a observar Macau, e o quão amigável foi. A primeira edição [de 1999] tinha imagens das paredes envelhecidas, com diferentes cores, as ruas apertadas. E os anos passaram, a minha mulher faleceu há cinco anos. Ela dizia que eu devia lançar uma segunda edição porque achava que era um livro sincero, é como Macau é para alguém que vem de fora”.

“SOU PARTE DA CIDADE, DAS RUAS ONDE CAMINHO”

Uma poética que traduz, sobretudo, a relação do homem com a cidade? “Sim, eu sou parte dela. Sou parte da cidade, das ruas onde caminho, isso foi tão absorvente. Nunca esquecerei o clube de jazz orginal, onde começava às 11 da noite e, às vezes, às 4 da manhã ainda não tínhamos acabado. Eu caminhava até casa com o meu saxofone ao ombro, nestas ruas apertadas, pelas quais me apaixonei. Estava escuro, a iluminação da rua, era maravilhoso”.

James Chu junta-se ao projecto da primeira edição do livro no final da década de 1990, depois de formado em Design, no Instituto Polítécnico de Macau, e depois de ter sido aluno de Philip durante todo o ensino secundário. “Formei-me em 1998, fomos os pioneiros no design de Macau, a primeira turma da licenciatura, mesmo antes da transição, algo que os portugueses se esforçaram por fazer”. Philip mostrara-lhe a primeira “versão apressada” que fizera do livro, e os dois lançam-se a compôr uma primeira edição. O maior obstáculo em que embateu James? A compreensão da poética de Philip: “O grande desafio é que os poemas dele são muito difíceis de entender. Ele passou muitos almoços comigo, a tentar explicar-me o que os poemas queriam dizer. Precisava de perceber o que ele queria dizer, se devia fazer novas fotos ou arranjar velhas fotos. Pensámos em imprimir antes de 1999, era um tempo especial, e tudo correu de acordo com esse calendário”, recorda o designer.

Na segunda edição do livro, lançada este mês, o projecto apresenta-se com uma configuração em tudo distinta. “Usámos fotos da velha Macau, na primeira edição. Vinte anos depois, quando decidimos reimprimir, o mais fácil seria pedir à gráfica que voltasse a imprimir, todo o material tinha desaparecido. Então pensámos: porque não fazemos todo o livro novamente?”.

E vinte anos depois, James, agora com 46 anos, percebe que terá de voltar a fotografar. “Nós crescemos, as emoções em relação a Macau são diferentes, mais profundas, devo dizer. Tínhamos que fazer algo com um sentido mais profundo. O primeiro livro era muito directo, fotos em relação com os poemas, este é melhor”. O designer e fotógrafo diz ter percebido que, para “exprimir o conceito de Macau a partir de um espelho”, os dois teriam de colaborar. “Fiz testes, usando um espelho, para tirar o reflexo de Macau em diferentes cenários. Quando me senti confiante, convidei-o para um passeio. Esta foi a sua tarefa, carregar um papel reflector pela cidade [risos]”.

Munidos de um rolo de papel reflector, poeta e designer caminharam pela cidade para captar imagens, pedaços da urbe que encontravam sentido nos poemas, na relação que os dois estabelecem com este lugar. “Quando encontrávamos algo interessante, parávamos e eu tirava algumas fotos à imagem reflectida no papel. É como um espelho, mas em papel. Em algumas das imagens consegues ver-me, depende do ângulo”, conta James, enquanto aponta para uma das trinta imagens difusas que figuram no livro, onde se reconhece, na grande mancha sanguínea, o Mercado Vermelho.

“O trajecto que decidi fazer foi desde o bairro onde o Philip tem vivido desde há tanto tempo, aqui perto da TDM. Começámos aí e caminhamos até ao meu bairro, perto das Ruínas de São Paulo. É uma conexão entre nós”. Um projecto que traduz a ligação de amizade que une os dois homens, outrora mestre e aluno. “Deve ser amizade, porque nunca lhe cobrei o design”, diz James, entre risos. “O James foi a chave para todos os esboços que eu escrevi, que estavam empilhados em todo o lado. Falámos sobre isto, tornamo-nos bons amigos”, acrescenta Philip.

“ESTÁ TUDO A ACABAR, A VELHA ORDEM NÃO PODE SER RESTABELECIDA”

O poeta percorre depois os poemas mais recentes, acrescentados nesta segunda edição, como “Death in Macau”, dedicado a um antigo aluno, já desaparecido, que lê com voz embargada. Segue depois para “The Juggernaut”, que diz ser “um reflexo da monstruosidade que o Stanley Ho construiu, o grande casino”, o Grand Lisboa. No recuo do tempo e das páginas, fixam-se os olhos no poema “Tiananmen”, declaradamente político. “A velha ordem da China estava sob absoluta ameaça. A mudança estava a ocorrer. Especialmente quando vimos a fotografia do homem com os sacos em frente aos tanques. Eu senti muito na altura como sinto agora. É o mesmo sentimento que tenho agora com o que está a acontecer em todo o mundo. Está tudo a acabar, a velha ordem não pode ser restabelecida. É o que eu senti em relação a Tiananmen”.

Com quase 84 anos, Philip, que continua a tocar com a banda de jazz que mantém em Macau desde os anos 80, “The Bridge”, diz sentir ainda o impulso contínuo da escrita, exercício cada vez mais acompanhado de revolta pelo estado do mundo. “Se estiver a ver televisão ou a ler algo, tenho sempre um pedaço de papel por perto, às vezes vem uma frase, duas, três palavras. Por exemplo, com o que está a acontecer agora com este vírus e a atitude do Governo americano, eu escrevi: ‘culling [abate]’. Noutras palavras, os gatos gordos estão-se a borrifar para as pessoas. São demasiadas pessoas para eles manterem os seus lucros. ‘To cull’ significa reduzir os números, faz-se isso com os animais”.

Um estado de indignação que deverá conduzir a um novo livro. “Isto é o que eu faço, eu leio as coisas , estou muito zangado com as coisas que se passam, muito crítico. Por isso quero fazer outro livro com poemas que vão ser muito mais radicais. Tenho papéis espalhados por todo o lado. Estamos a lutar pelo planeta, para que possamos existir. O próximo livro vai ser como um relógio despertador, assim espero”.