PJ alerta para distribuição de vídeos pornográficos com menores 

A Polícia Judiciária (PJ) foi informada pela Interpol que há indivíduos em Macau que usam as redes sociais ou software de comunicação para distribuírem vídeos pornográficos envolvendo menores. Através de um comunicado emitido ontem, a PJ garante prestar “grande atenção ao assunto”, e indicou uma divisão de investigação especial para intervir na investigação, tendo conseguido desmantelar vários casos de distribuição de materiais pornográficos relacionados com menores e “identificar vários suspeitos”. A PJ garantiu ainda continuar a cooperar com a Interpol para combater estes crimes.

Nos termos da lei, este tipo de crime é punido com uma pena de prisão máxima até cinco anos, podendo subir para oito anos no caso de o suspeito “praticar os actos descritos como modo de vida ou com intenção lucrativa”, refere o Código Penal. No mesmo comunicado, a PJ apela aos cidadãos para não visitarem sites pornográficos “para evitar efeitos negativos” e não fazer download de fotos, recordando que a divulgação ou transmissão de materiais pornográficos “constitui crime grave e de consequência muito grave”.

O Ministério Público (MP) informou ontem que foram levados para a justiça dois homens que divulgaram vídeos de pornografia infantil. Os dois casos envolvem um trabalhador não-residente em Macau, de nacionalidade filipina, e um residente local. Os suspeitos terão divulgado vídeos de pornografia infantil numa “plataforma de partilha de matérias audiovisuais e grupos de software de comunicação instantânea”, tendo as informações sido transmitidas às autoridades locais pela Interpol.

Durante a investigação, a PJ encontrou vídeos e fotografias de pornografia infantil nos telemóveis dos suspeitos e noutros equipamentos electrónicos, refere o comunicado do MP.