No Centro de Vigilância Meteorológica, desconfia-se sempre da calma antes da tempestade

Com a previsão de um tufão de alta intensidade para 2020, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos abriu o Centro de Vigilância Meteorológica para mostrar o trabalho que tem sido desenvolvido na previsão de tufões e tempestades tropicais. Dos relatórios meteorológicos diários à vigilância permanente em tempo real, as alterações climáticas são analisadas ao milímetro para antecipar com maior eficácia tufões de alta intensidade, como o Mangkhut ou o Hato.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

A incerteza na previsão meteorológica é uma constante na equação dos técnicos do Centro de Vigilância Meteorológica de Macau, que diariamente recolhem e analisam dados para anteciparem tufões e tempestades tropicais no território. Com 13 estações meteorológicas automáticas instaladas entre Macau e Coloane, a única certeza é que se deve desconfiar sempre da calma antes da tempestade, especialmente depois do impacto do tufão Hato no território em 2017, que vitimou 10 pessoas.

“Apesar de parecer que tudo está calmo, os tufões podem surgir do nada, mas estamos muito bem preparados para esse cenário. Como temos dados em tempos reais, as nossas previsões podem mudar de um momento para o outro. Temos de fazer várias decisões antes de passar a informação para o público e há muitas variáveis que nos levam a mudar de sinal que depois têm consequências”, referiu um meteorologista da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), que não quis ser identificado, antes do início de uma visita guiada ao Centro de Vigilância Meteorológica.

A época dos tufões em Macau começa geralmente em Maio e prolonga-se até Outubro, mas este ano ainda não houve sinais de alerta significativos, uma situação que não preocupa Leong Weng Kun, director dos SMG. “Nós definimos a época dos tufões entre Maio até Outubro, por vezes até Novembro. Temos essa abrangência e já estamos na época dos tufões. Já tivemos o primeiro tufão em Junho, e prevemos que até ao fim deste ano tenhamos mais quatro ou seis tufões. Os tufões vão afectar Macau e pelo menos um deles será de intensidade severa. Já terminámos todos os exercícios de preparação para os tufões desta época e agora estamos preparados para monitorizar a situação das pressões atmosféricas”, indicou Leong Weng Kun.

Questionado sobre os dados dos últimos meses, Leong Weng Kun não quis comprometer-se com uma avaliação de normalidade. “É difícil de dizer se é normal ou anormal, especialmente quando ainda temos Agosto, Setembro ou Outubro pela frente. Já houve pelo menos três tufões este ano, por isso também podemos dizer que é normal. Não é fácil definir”

Já um meteorologista dos SMG assumiu que os dados até podem parecer “abaixo do normal”, mas indicou também que “tem havido menos tufões a sudoeste do Oceano Pacífico”, e que, no geral, 2020 até está a ser “um ano normal porque está dentro da média de 4 a 6 tufões no mar do sul da China”. Sobre o impacto dos fenómenos El Niño na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, o meteorologista assumiu que esta é uma das principais causas para os tufões em Macau, mas que não é a única. “O factor da distribuição é que é o ponto chave para o nosso sistema de previsão de tufões. Fazemos cálculos estatísticos de acordo com os dados recolhidos nos últimos 20 ou 30 anos. E temos como referência as previsões meteorológicas da China e de Hong Kong”.

Para garantir uma maior abrangência de dados, os SMG adoptaram vários modelos para a previsão de tufões. “Adoptámos o modelo japonês, o modelo de Hong Kong, e estamos a introduzir um modelo da China. No caso dos tufões temos de observar previsões de diferentes modelos tendo em conta o factor da incerteza, e depois fazemos um relatório para apresentar ao público a situação mais provável. E para as tempestades fazemos o mesmo, olhamos para os outros modelos com condições diferentes”, disse o mesmo meteorologista.

A direcção de um tufão tem um enorme impacto nas probabilidades de tempestade em Macau. De acordo com os dados da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, os tufões movem-se normalmente na direcção noroeste, e como Hong Kong está a 60km leste de Macau, é afectado duas a três horas antes de Macau. “A maioria dos tufões mais fortes vem de Leste e aproxima-se de Macau e Hong Kong nesta direcção. Por isso, na maioria das vezes, Hong Kong é afectado primeiro. E por volta de duas ou três horas depois é que chega a Macau. No caso do tufão Hato foi o que aconteceu”, recordou o meteorologista dos SMG.

Antes da visita guiada ao Centro de Vigilância Meteorológica, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau falaram também do novo sistema de previsão de tufões que está a ser utilizado há duas semanas. “Com este sistema conseguimos prever com mais objectividade a futura localização, uma vez que adiciona à possível trajectória do tufão um raio de probabilidade de mudança de direcção tendo por base dados do passado”, assinalou o especialista dos SMG.

Para ajudar na detecção de tufões e tempestades tropicais, os SMG têm 13 estações meteorológicas automáticas instaladas em pontos estratégicos da cidade. Na península de Macau estão instalados quatro destes postos, e nas três pontes que fazem a ligação à Taipa estão instalados outros quatro. Na Taipa há duas estações meteorológicas automáticas, e em Coloane três. Uma vez que a zona do Porto Interior é das mais afectadas por cheias devido às tempestades, as autoridades distribuíram 130 autocolantes ao longo das regiões costeiras mais baixas de Macau para auxiliar e prevenir a população sobre o grau de inundação e nível de alerta inicial de inundação de várias regiões.

Em relação a estações que medem o nível da água e das marés, Macau tem 10 estações de mediação do nível da água localizadas maioritariamente na zona do Porto Interior, onde foram também instaladas duas estações de medição do nível das marés. Em Coloane, estão instaladas seis estações de medição do nível da água.

No sentido de recolher dados hidrológicos e meteorológicos de Macau nas águas adjacentes, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos instalou também cinco estações de boia dispersas pelo Mar do Sul da China com o objectivo de recolher informações como temperatura, humidade, vento, pressão, profundidade da água, temperatura do mar, altura e direcção das ondas.

Para além destes mecanismos de detecção de tufões e tempestades tropicais, Macau tem ainda uma cooperação meteorológica com Zhuhai para partilha de dados provenientes de radares de alta precisão meteorológica.

“Estamos em constante monitorização das condições climatéricas na região”

Na visita guiada ao Centro de Vigilância Meteorológica, o director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos explicou a importância do trabalho de monitorização diária dos técnicos. “Temos sempre aqui uma equipa de três pessoas a trabalhar: um meteorologista, um assistente e um observador. A maioria das vezes fazemos aqui a previsão do tempo para o dia seguinte. O meteorologista faz relatórios diários. O observador controla de hora a hora a evolução do tempo quando vai lá fora aos postos de observação, nomeadamente as nuvens e possíveis indícios de tempestade”, começou por explicar Leong Weng Kun.

Numa sala ampla e iluminada por luz natural, seis postos de controlo dão informações em tempo real incessantemente. Nos monitores dispostos podem ver-se vários mapas da região da Grande Baía com uma série de indicadores atmosféricos. “Recentemente renovámos o espaço com a introdução de mais monitores nos centros de controlo. Temos monitores que nos dão a situação em tempo real. Trocamos dados com a província de Guangdong e Hong Kong em tempo real. É aqui que se faz a avaliação dos dados antes de emitirmos os sinais de tufão e de tempestade tropical”, afirmou Leong Weng Kun, em frente de uma mesa de reuniões disposta no centro da sala. “Todos os dias fazemos aqui reuniões às 16h00. Discutimos sempre as previsões do tempo para os sete dias seguintes, e na época dos tufões aumentamos para três o número de reuniões diárias, ou mesmo quatro vezes quando temos um tufão a caminho. Também quando há um tufão temos mais pessoas a trabalhar”, indicou o director dos SMG, antes de falar da cooperação com Zhuhai que prevê a partilha de dados em tempo real. “Os radares de Zhuhai, inseridos no projecto de monitorização, actualizam os dados muito rapidamente. Por isso sabemos quando uma tempestade tropical muda muito rapidamente”, disse. “Esta cooperação regional também incluiu boias na costa para termos mais amplitude na captação dos dados de tempestades tropicais”, completou Leong Weng Kun.

Cortes orçamentais não vão afectar a monitorização de tufões e tempestades

No final da visita guiada ao Centro de Vigilância Meteorológica, Leong Weng Kun assegurou que os cortes no orçamento “de mais de 10 por cento” não irão afectar a monitorização de tufões e tempestades tropicais este ano.

“Estamos a planear um ajustamento para um corte de mais de 10% no orçamento. Se calhar vamos reduzir na compra de mais instrumentos e no encerramento de alguns serviços, mas prometemos que não vamos reduzir na qualidade dos nossos serviços por causa dos cortes no orçamento. Vamos manter a nossa qualidade nos serviços”, vincou.

Sobre o impacto dos cortes orçamentais na qualidade dos serviços, Leong Weng Kun referiu que as estações de observação não serão fechadas. “Temos 13 postos de observação automáticos espalhados por Macau, Taipa e Coloane. Apesar dos cortes no orçamento, não vamos diminuir o número das estações de observação. Podemos diminuir na compra de equipamentos ou nalguns serviços, mas a nossa missão primordial é de monitorizar o tempo, por isso não vamos cortar nas estações de observação”.

A terminar, Leong Weng Kun deixou a garantia de que os Serviços de Meteorologia estão “muito melhores em relação ao passado”. “Creio que estamos muito melhores em relação ao passado. Estamos a importar sistemas do observatório de Hong Kong, para previsão das chuvas tropicais, e também importamos um sistema do interior da China para previsão de tempestades. Com base nesta conjugação de sistemas, esperamos poder melhorar a nossa a exactidão das previsões meteorológicas. Temos quatro reuniões de instrução com Guangdong, Hong Kong e Pequim o que nos permite ter um excelente canal de comunicação. Não falamos apenas dos sinais, mas também sobre evolução tecnológica e instrumentos de previsão meteorológica”.