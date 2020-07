Irene Lau pode ser ouvida na segunda-feira como testemunha no caso IPIM

A antiga presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau deve ser ouvida no Tribunal Judicial de Base na próxima segunda-feira, no âmbito do julgamento de Jackson Chang por alegadas irregularidades nos pedidos de fixação de residência. De acordo com a Rádio Macau, o testemunho de Irene Lau está relacionado com um pedido de fixação de residência que faz parte da acusação da antiga vogal do IPIM, Glória Batalha.

Depois de ter sido chamada a depor pelo Ministério Público na passada sexta-feira, Irene Lau, ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), deve ser ouvida na próxima segunda-feira como testemunha no caso das fixações de residência, em julgamento no Tribunal Judicial de Base.

Segundo a Rádio Macau, Irene Lau deve ser ouvida na segunda-feira depois de um investigador do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) ter revelado que antiga presidente do IPIM deu um parecer favorável a um dos processos de imigração em que terá havido favorecimento na aprovação.

O pedido de fixação de residência aprovado por Irene Lau faz parte da acusação contra a antiga vogal do IPIM, Glória Batalha, que responde pelos crimes de violação de segredo e abuso de poder. Em causa está a reprodução de uma conversa entre Glória Batalha e o director do Departamento Jurídico e Fixação de Residência do IPM, Tylor Ian, sobre um pedido de residência de uma professora que ainda não tinha sido aprovado porque o seu salário seria baixo. Na conversa reproduzida, Tylor Ian disse que iria falar com “a esposa do senhor Lau” e tentar “recomendar” a docente, tendo depois indicado que teve uma “resposta considerada positiva”. O CCAC acredita que “a esposa do senhor Lau” seja Irene Lau, casada com o antigo deputado Tommy Lau.

A Rádio Macau indicou também que Irene Lau, reformada desde Maio após substituir o antigo presidente do IPIM Jackson Chang em Outubro de 2018, será ouvida antes dos restantes funcionários do instituto. Para a acusação, o antigo presidente do IPIM foi recrutado para a alegada rede das fixações de residência em 2012, tendo revelado informações confidenciais em troca de vantagens. No entanto, no início do julgamento, o CCAC admitiu que não tem provas sobre a origem dos alegados subornos que constam da acusação contra Jackson Chang.

Durante a semana, as audiências do julgamento foram marcadas pela discussão do tribunal dos processos de imigração em que terá havido falsificação de documentos, mas sem intervenção de chefias do IPIM pois também são vários os pedidos de fixação residência que acabaram rejeitados pelo instituto.