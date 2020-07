Governo acelera trabalhos para reforçar a lei de segurança nacional

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, indicou que o Executivo vai acelerar os trabalhos relativos ao diplomas complementares à lei de segurança nacional de Macau. À margem da conferência de imprensa do Conselho Executivo, o governante deixou nas mãos do Governo Central a possibilidade de criação de um comissariado de Pequim na região para aplicar a lei, como acontece em Hong Kong.

André Vinagre

O secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, recordou que o Governo está a estudar a elaboração de diplomas complementares à lei de segurança nacional, que está em vigor na região desde 2009. À margem da conferência de imprensa de ontem do Conselho Executivo, André Cheong indicou que o Governo está a acelerar os trabalhos para o aperfeiçoamento da legislação. Questionado sobre a possibilidade de ser colocado em Macau um comissariado para a aplicação da lei de segurança nacional, como acontece em Hong Kong, o secretário disse que essa “é uma decisão do Governo Central”.

Em Maio, André Cheong já tinha falado sobre a possibilidade, admitindo que a lei de segurança nacional de Macau precisava de mais diplomas. “Para a implementação do regime, alguns diplomas têm ainda de ser feitos. Alguns estão já a ser elaborados”, disse na altura o secretário. Agora, o secretário reiterou e adiantou que é necessário “fazer o aperfeiçoamento e um estudo de optimização”. “Os trabalhos estão em curso”, afirmou, frisando: “Neste momento, estamos a acelerar os nossos trabalhos”.

Questionado sobre se um dos futuros diplomas complementares poderia prever a criação de uma entidade de Pequim para aplicar a lei, André Cheong disse: “Isso é uma decisão do Governo Central, ainda não podemos avançar mais detalhes”.

O secretário não adiantou se o objectivo do Governo é deixar o regime mais próximo àquele que Pequim impôs em Hong Kong e lembrou que os sistemas jurídicos das duas regiões são diferentes. O governante também não quis dizer se o Executivo está a ponderar a adição de novos crimes ao diploma de Macau, como os de terrorismo e conluio com forças estrangeiras, como acontece na região vizinha, e disse só que “temos de fazer uma consideração global”. Recorde-se que em Macau são criminalizados sete crimes à luz da lei de segurança nacional: traição, secessão, sedição, subversão, roubo de segredos de Estado, actividades de organismos políticos e ligações de organismos políticos estrangeiros com organismos locais. Já Hong Kong criminaliza a secessão, a subversão, o terrorismo e o conluio com forças políticas estrangeiras.

“Temos de fazer estudos profundos, se não como é que podemos aperfeiçoar?”, questionou o secretário. “Se me perguntarem qual o artigo que precisa de ser alterado ou quais são as redacções que temos de aperfeiçoar, não consigo explicar”, assumiu, acrescentando que o diploma “é muito importante para a segurança nacional e para a sociedade” e, assim, antes de serem apresentados os novos regulamentos, a opinião dos residentes será auscultada.

André Cheong não garante que salários da Função Pública se mantenham no próximo ano

Durante a conferência de imprensa de ontem do Conselho Executivo, o secretário para a Administração e Justiça deixou a garantia de que os funcionários públicos não vão sofrer cortes nos salários e vão receber subsídio de Natal. Porém, não garantiu o mesmo em relação ao próximo ano.

André Cheong falou sobre informações falsas que terão circulado na internet sobre a atribuição de subsídio de Natal e admitiu: “Face à situação económica de Macau não estamos optimistas, por isso o Governo tomou uma decisão para reduzir as despesas dos serviços públicos”. Porém, a redução dos custos da Administração Pública não implicará, este ano, cortes nos salários. “Queria salientar que, tal como foi referido pelo Chefe do Executivo, não podemos prejudicar a vida da população, e também não podemos afectar os serviços fornecidos pelos serviços públicos, e também não podemos afectar o vencimento dos funcionários públicos, e também não podemos afectar as regalias dos funcionários públicos”.

Contudo, ainda não é certo que os salários se mantenham para o próximo ano. “vai depender do desenvolvimento económico e da situação económica de Macau”, indicou.

A.V.

Conselho Executivo apresenta regulamento de gestão de materiais de construção

Com o intuito de “reduzir radicalmente a produção de resíduos de materiais de construção”, o Conselho Executivo apresentou ontem o regulamento administrativo intitulado “regime de gestão de resíduos de materiais de construção”. Na apresentação do documento, André Cheong, porta-voz do Conselho Executivo, explicou que a norma visa a regulação da utilização do Aterro para Resíduos de Materiais de Construção de Macau (ARMC).

Este regulamento, explicou o também secretário para a Administração e Justiça, pretende estabelecer um regime para as operações de classificação, transporte, despejo, deposição, tratamento e destino final de resíduos de materiais de construção. Além disso, vai estabelecer que os veículos de transporte de materiais de construção para despejo apenas possam aceder ao ARMC mediante autorização prévia da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). Será a DSPA, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) a fiscalizar o cumprimento do regulamento.

As multas para os despejos de resíduos de material de construção civil em locais públicos em quantidade inferior a 0,2 metros cúbicos será de 600 a 10 mil patacas, para despejos superiores a 0,2 metros cúbicos, as multas serão entre 50 mil a 200 mil patacas.

A.V.

Apresentado regulamentos administrativos sobre Governação Electrónica e formação de magistrados

André Cheong apresentou também o regulamento administrativo sobre a regulamentação da Governação Electrónica. O documento apresentado ontem será articulado com a Lei da Governação Electrónica, que vai entrar em vigor no dia 27 de Setembro deste ano, e visa regulamentar de forma mais aprofundada a electronização dos serviços relativamente a documentos, certidões electrónicas, títulos digitais, processos de atendimento digital e notificações electrónicas dos serviços públicos, informou o porta-voz do Conselho Executivo, acrescentando que o diploma “dá especial ênfase à protecção de dados pessoais, regula ainda a adesão e utilização do serviço de notificações electrónicas”.

Foi ainda apresentada ontem por André Cheong a alteração ao regulamento administrativo sobre o curso e estágio de formação para o ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público. Este regulamento vai complementar o regime aprovado na especialidade, na Assembleia Legislativa, há um mês. Neste regulamento são determinados os critérios de avaliação e a ponderação para a avaliação da entrevista profissional e, além disso, é determinada também a ponderação a atribuir às provas de conhecimentos jurídicos, linguísticos e entrevista profissional. É também estabelecida a ponderação para os critérios de avaliação da fase do curso e da fase do estágio. Este regulamento estabelece também que a fase do curso compreenda a formação jurídica teórico-prática, a formação judiciária de habilitação profissional e a formação complementar de carácter especial.

A.V.