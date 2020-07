“É muito importante formar alunos que amam a sua pátria”, diz a DSEJ

Para a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), formar alunos que amam a pátria é “muito importante” e, por isso, foi anunciada ontem a criação de um pavilhão para promover o ensino patriótico junto dos jovens de Macau. O pavilhão, que ficará no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania, custará 2,5 milhões de patacas.

Foi anunciada ontem, pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), a criação de um pavilhão que tem como objectivo promover o amor à pátria junto dos jovens de Macau. O projecto, a que foi dado o nome de “Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau”, vai custar 2,5 milhões de patacas e deverá entrar em funcionamento ainda este ano. Neste pavilhão, que vai ocupar uma parte do Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, serão apresentadas exposições, elementos multimédia, vídeos, e serão feitas acções de formação e palestras, por exemplo. Na reunião de ontem do Conselho de Juventude, Cheong Man Fai, chefe do Departamento de Juventude, afirmou que “é muito importante formar alunos que amam a sua pátria”.

Esta Base de Educação do Amor pela Pátria e por Macau já estava prevista nas Linhas de Acção Governativa apresentadas por Ho Iat Seng em Abril. Agora a DSEJ revelou em que consiste o projecto. Servirá para “promover o desenvolvimento da educação do amor à pátria e a Macau, cultivar nos jovens o sentido de reconhecimento e de pertença à sociedade e ao país, bem como conhecer e respeitar o seu país e cultura”.

Será um espaço integrado com exposições, actividades de formação, multimédia, cinematografia e televisão. “Os trabalhos de preparação estão a decorrer de forma tranquila e, em breve, serão realizadas as obras de remodelação do interior, prevendo-se que a Base entre em funcionamento no decurso do corrente ano”, indicou o organismo.

Como exemplo de alguns dos conteúdos a apresentar neste pavilhão, os responsáveis falaram sobre a cultura e história chinesas, o estabelecimento da República Popular da China, a relação entre a China e a RAEM, o culto do chá e o palmarés dos atletas que vão representar a China nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Além da área expositiva, haverá ainda uma zona para a realização de ‘workshops’ e palestras temáticas.

“O que queremos é que com esta Base de Ensino de Amor pela Pátria e por Macau haja mais recursos para que os alunos não aprendam só com os livros, mas sim fora das escolas e das aulas”, indicou Luís Gomes, chefe da Divisão de Formação e Apoio ao Associativismo Juvenil. “Iremos coordenar esses recursos com esses temas e conteúdos para fazer melhor e ensinar melhor sobre o amor à pátria e a Macau”, acrescentou o responsável, acrescentando que, com o projecto, “os alunos terão um ambiente melhor para a aprendizagem”.

Cheong Man Fai rejeitou que a educação patriótica tenha um peso maior no currículo do que as outras disciplinas. “Nunca ignorámos as outras disciplinas”, garantiu, ressalvando que “o amor à pátria é um valor relevante para a RAEM, pelo que é muito importante formar alunos que amam a sua pátria”. “Esse é um dos nossos objectivos”, afirmou, concluindo: “Temos de saber que temos um valor fundamental a seguir”.

Na reunião plenária do Conselho de Juventude, Luís Gomes recordou também que têm sido realizadas palestras temáticas sobre a defesa da segurança nacional. “No intuito de que os jovens estudantes tenham um conhecimento mais profundo e correcto da importância da constituição, da Lei básica, do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e da defesa da segurança nacional, a DSEJ tem organizado palestras temáticas e apoiado associações na organização das mesmas”, indica a DSEJ.