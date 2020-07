Macau passa ao lado do fim do tratamento especial dado a Hong Kong

Donald Trump decretou o fim do tratamento especial que era dado a Hong Kong, a nível económico e comercial. Macau não deverá ser afectado pela alteração do estatuto da região vizinha, dizem os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL. Mas Albano Martins deixou o alerta sobre uma eventual retaliação da China: “Se houver uma retaliação deste tipo, Macau pura e simplesmente desaparece do mapa”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na noite de terça-feira um decreto que coloca Hong Kong com o mesmo estatuto económico e comercial do interior da China. As empresas americanas presentes em Macau não deverão sentir os efeitos da medida, antevêem os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL. Para o professor de Economia Empresarial na Universidade de Macau, Ricardo Siu, estas alterações dos estatutos de Hong Kong aos olhos norte-americanos “não afectam muito Macau”. José Luís Sales Marques é da mesma opinião e diz que “não terá impacto por aí além”. Albano Martins concorda, mas alerta para o perigo de uma eventual retaliação chinesa que tenha como alvo empresas americanas na China.

Donald Trump decretou o fim do tratamento especial que os EUA davam a Hong Kong. “Assinei um decreto que põe fim ao tratamento preferencial dos Estados Unidos a Hong Kong. Agora trataremos da mesma forma que a China continental”, anunciou o Presidente norte-americano em conferência de imprensa, em Washington. A medida é vista como represália face à lei de segurança nacional que Pequim impôs a Hong Kong.

Em 1992, o Congresso norte-americano aprovou o United States-Hong Kong Policy Act, que permitia aos Estados Unidos continuarem a tratar a região de forma separada da China, em termos do comércio para exportação e controlo económico, mesmo depois de 1997, quando o território passou da Administração britânica para a Administração chinesa. A 27 de Maio deste ano, quando Pequim anunciou que iria aplicar uma lei de segurança nacional para Hong Kong, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já tinha indicado que não era certo que os EUA mantivessem o estatuto especial para a região. No decreto agora assinado por Donald Trump, a Administração americana justifica a decisão dizendo que a atitude de Pequim face a Hong Kong “constitui uma ameaça invulgar e extraordinária”, que prejudica a autonomia da região.

“EM MACAU, NÃO SE NOTARÁ O IMPACTO”

O economista José Luís Sales Marques começou por explicar o que significava para Hong Kong ser tratado de modo diferente da China: “Hong Kong era reconhecido como um regime aduaneiro próprio, havia uma facilitação do comércio, para além de outras condições relativamente aos vistos e a outros aspectos de circulação de pessoas e capitais”.

A ausência destes privilégios “vai ter impacto” na região vizinha, mas “ainda não é absolutamente claro que impacto será esse”. Isto porque a Administração Trump tem agora 15 dias para concretizar quais as medidas que estarão presentes no diploma. “Ainda não se conhecem as medidas em si nem quais as suas consequências no que diz respeito à livre circulação de capitais para essas instituições e no acesso ao crédito de instituições americanas”, refere o economista.

Quanto às exportações, os EUA irão aplicar as mesmas tarifas que aplicam à China continental. Porém, Sales Marques ressalva que as tarifas serão aplicadas a apenas uma pequena parte dos produtos provenientes de Hong Kong, já que a região apenas produz 1% daquilo que exposta para os EUA, ou seja, as tarifas extraordinárias só serão aplicadas a 1% dos produtos que saem de Hong Kong para os EUA. “Não terá um impacto por aí além”, indica.

E poderá afectar as empresas americanas a trabalhar em Macau? “Em Macau, não se notará o impacto”, responde. E explica: “As empresas americanas que estão cotadas na bolsa de Hong Kong e que recebem financiamentos através de Hong Kong não serão afectadas directamente, porque Macau não está abrangido”. Sales Marques ressalva, contudo, que as empresas de Macau cotadas na bolsa de Hong Kong serão mais “escrutinadas e monitorizadas”.

Questionado sobre uma possível retaliação futura de Pequim contra empresas americanas no país, José Luís Sales Marques mostra-se optimista face às empresas americanas que operam em Macau. “O meu ‘feeling’ é que a China não vai prejudicar Macau, não faz sentido”, diz.

SE A CHINA RETALIA, MACAU FICA “EM MAUS LENÇÓIS”

Albano Martins mostra-se mais pessimista. Para o economista, a medida americana “provavelmente terá impacto” em Macau. Isto porque “perante provocações, a China retalia”.

“A retaliação pode afectar as empresas americanas em Macau. Macau é o elo mais fraco no meio disto tudo”, refere, afirmando: “Se houver uma retaliação deste tipo, Macau pura e simplesmente desaparece do mapa”. E reforça: “Se essa retaliação abrangesse os casinos americanos, Macau ficava em maus lençóis”. “Não sei como é que a China vai retaliar nem o que é que a China vai fazer, mas a retaliação, por enquanto, é apenas a nível de funcionários ou pessoas ligadas às decisões, não aparecem retaliações económicas”, refere Albano Martins.

Também Hong Kong vai sair impactada. “Se as importações vindas de Hong Kong passarem a ser tratadas da mesma forma que as importações vindas da China, Hong Kong vai sofrer”, antecipa o economista.

“O problema que se põe é a nível do sistema financeiro, que fica fragilizado, porque Hong Kong deixa de ter a importância que tem, a China passa a utilizar menos Hong Kong, e provavelmente Shenzhen e Xangai passam a ser as praças mais importantes, mas isso não vai acontecer de imediato”, diz. Ainda assim, considera que Hong Kong já não tem o peso que tinha no passado e faz a comparação entre 1992, quando os Estados Unidos aprovaram o tratamento especial para a região, e 2020: “Hong Kong, em 92 e antes era responsável por 45% das reexportações da China ou das exportações que vinham da China. Hoje, talvez 10%. Já não é tão importante para a China como era no passado”.

“Pela lei americana de 1992, Hong Kong é tratada de maneira diferente do que o continente chinês. Essa lei, trata Hong Kong como uma jurisdição separada do continente, com autonomia. Não aplica a Hong Kong as taxas aduaneiras que aplica aos produtos vindos da RPC, trata os portadores de passaporte de Hong Kong de forma diferente dos residentes chineses”, explana Albano Martins.

O tiro americano pode sair pela culatra, diz Albano Martins. “Há muitas empresas dos EUA em Hong Kong, isto é um tiro que vai para os dois lados”. Segundo o economista, a medida “não é boa nem para Hong Kong, nem para a China nem para os Estados Unidos”.

UM “LOSE-LOSE GAME”

Ricardo Siu, professor de Economia Empresarial na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau, começa por destacar os efeitos negativos que a alteração do estatuto de Hong Kong levará à confiança empresarial da região. “A curto prazo, em termos da atmosfera empresarial e confiança empresarial, a incerteza irá aumentar nos próximos meses em Hong Kong”, afirma.

O docente universitário e economista também fala sobre a possibilidade de a medida prejudicar também empresas americanas em Hong Kong. “Tem havido muitos comentários por parte de empresas e investidores que dizem que se o Governo dos EUA tomar acções sérias para restringir as trocas com Hong Kong, isto pode ser um ‘lose-lose game’”, refere o analista, sublinhando: “Se forem medidas sérias, vão afectar as empresas americanas em Hong Kong mais do que as empresas de Hong Kong”. A China não será afectada? “Nem por isso”.

Para Ricardo Siu, ainda não é possível perceber o alcance que teria a revogação do estatuto especial para Hong Kong nem quais as medidas em concreto a serem impostas na região. Isso faz com que também não seja possível perceber quais os efeitos que terão em Macau. Siu diz que as medidas até agora conhecidas “não afectam muito Macau”. “Temos de ver como serão os próximos dois ou três meses”, diz.

_________________

China ameaça retaliar contra Lei da Autonomia de Hong Kong aprovada pelos EUA

O Governo chinês considerou ontem a Lei da Autonomia de Hong Kong, assinada pelo Presidente dos Estados Unidos, uma “grave interferência nos assuntos internos” do país e ameaçou retaliar. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês advertiu que “para salvaguardar os seus próprios interesses legítimos, a China dará a resposta apropriada e imporá sanções ao pessoal e autoridades norte-americanas competentes”. “Pedimos aos EUA que corrijam os seus erros, evitem implementar a chamada ‘Lei de Autonomia de Hong Kong’ e parem de interferir nos assuntos internos da China, incluindo nos de Hong Kong”, salientou. “Se os Estados Unidos avançarem, não há dúvidas de que a China retaliará”, garantiu o Governo chinês, no mesmo comunicado. Para Pequim, a Lei de Autonomia de Hong Kong aprovada por Trump constitui “uma tentativa dos EUA de obstruir a implementação da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong”. Na terça-feira, Donald Trump assinou o decreto que encerra o estatuto económico e comercial especial que os EUA concediam a Hong Kong, além de uma lei que prevê a imposição de novas sanções à China, por “extinguir a liberdade” na cidade, um centro financeiro internacional e regional.

Lusa

___________________

O que muda nas relações Hong Kong- EUA?

Com os Estados Unidos a equipararem Hong Kong à China continental, haverá alterações na região que vão além das transacções comerciais entre os EUA. As directrizes ainda são genéricas, e nos próximos 15 dias a Administração norte-americana vai anunciar os regulamentos mais em detalhe.

O decreto assinado por Donald Trump diz que os EUA devem “eliminar a preferência por portadores de passaportes de Hong Kong em comparação com portadores de passaportes da República Popular da China”. Porém, segundo explica o South China Morning Post, actualmente o processo para obter um visto para os EUA é idêntico para os portadores de passaporte da China ou de Hong Kong.

Com o novo estatuto, os indivíduos ou entidades determinados pelo secretário de Estado dos Estados Unidos serão impedidos de investir, transferir bens, exportar ou negociar imóveis nos EUA. Ainda não é certo que tipo de imóveis estão incluídos na premissa. Os alvos desta medida são, segundo o decreto, pessoas que tenham estado envolvidas na elaboração ou aplicação da nova lei de segurança nacional de Hong Kong, e também aqueles que “impedem o desenvolvimento democrático da região”, que “façam censura” ou “penalizem a liberdade de expressão”, indica o SCMP.

Quanto às mudanças nas tarifas para as transacções entre os EUA e Hong Kong, o SCMP explica que as tarifas extraordinárias impostas pelos Estados Unidos à China continental serão aplicadas também às exportações de Hong Kong. A exportação e importação de mercadoria de defesa passa a ser proibida também em Hong Kong, como já acontecia com o interior da China. Segundo as novas normas, o acordo de transferência de fugitivos e de pessoas condenadas será suspensa.

A.V.