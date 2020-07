Grupo de salvaguarda reúne com IC e insiste na protecção da integridade visual do Farol da Guia 

A presidente do Instituto Cultural (IC) recebeu ontem os membros do Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia. Na reunião, o grupo insistiu na conclusão do Plano de Gestão do Centro Histórico e defendeu a protecção da integridade visual do Farol da Guia, com a tomada de medidas para reduzir a altura de edifícios inacabados ou em construção que lhe sejam adjacentes. O IC alegou que se tem dedicado aos trabalhos de protecção do património cultural “de modo prudente e cauteloso”.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

O Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia teve ontem uma reunião com a presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian. No encontro, o grupo assinalou que o Governo deve respeitar as opiniões do público e dos especialistas em património da UNESCO e honrar os compromissos assumidos com a comunidade internacional e os cidadãos de Macau. O grupo defendeu que o Plano de Gestão e Salvaguarda do Centro Histórico de Macau “deve ser concluído em devido tempo”, e que a integridade visual do Farol da Guia deve ser protegida. Em nota remetida às redacções, sobre a mesma reunião, o IC diz ter agradecido a preocupação que o grupo tem vindo a manifestar em relação ao património cultural e refere que se tem dedicado à execução dos trabalhos de protecção “de modo prudente e cauteloso”.

Depois da carta remetida, a 10 de Junho, ao Centro do Património Mundial da UNESCO e à directora-geral do mesmo organismo, onde alertava para violações à integridade visual do Farol da Guia, o Grupo de Salvaguarda teve ontem a oportunidade de manifestar as suas preocupações junto da presidente do IC e da assessora do gabinete da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Lam Wan Nei. De acordo com o comunicado enviado à imprensa, o mesmo grupo diz ter “enfatizado que o Governo da RAEM deve respeitar as opiniões e sugestões do público em geral, especialistas e académicos, da Administração Estatal do Património Cultural e dos especialistas em património da UNESCO, e deve honrar os compromissos assumidos com a comunidade internacional e os cidadãos de Macau”.

De acordo com a mesma nota, o Grupo de Salvaguarda defendeu ainda que a “preparação do Plano de Gestão e Salvaguarda do Centro Histórico de Macau deve ser concluído em devido tempo. A integridade visual e as principais linhas de visão do Farol da Guia devem ser protegidas e medidas decisivas devem ser tomadas para reduzir a altura de edifícios inacabados, edifícios em construção e edifícios a serem construídos adjacentes ao Farol da Guia”. O grupo questionou quando estará o Plano de Gestão do Centro Histórico concluído – que deveria ter sido entregue até Fevereiro de 2015 -, e assinalou que tal ainda não aconteceu apesar de a sua preparação ter tido início há 15 anos, quando se deu a inscrição do Centro Histórico de Macau na Lista do Património Mundial da UNESCO.

O grupo assinalou ainda que a altura do edifício inacabado da Calçada do Gaio deve ser reduzido para os 52.5 metros, pois “este é um compromisso assumido pelos governos da China e da RAEM com a comunidade internacional e os cidadãos de Macau”. Os membros do grupo consideram ainda que “há uma insuficiente restrição de altura para os edifícios em construção e os edifícios a ser construídos ao longo da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues”, considerando ser insuficiente para manter a integridade visual do Farol da Guia o despacho 83/2008, que determina um limite de altura de 90 metros para os edifícios na mesma avenida. Entendem, por isso, que o Governo “deve seguir as orientações do Centro do Património Mundial”.

O grupo questionou ainda como é que os governos da China e de Macau responsabilizam os governantes. Na mesma nota são elencadas três questões: “Algum funcionário de Macau foi punido por negligência ou corrupção na aprovação da construção do muito alto edifício na Calçada do Gaio? Os funcionários do governo aprendem lições? O Governo da RAEM gastou mais de 12 anos, mas ainda não conseguiu reduzir a altura do edifício inacabado da Calçada do Gaio. Os funcionários de Macau devem ser responsabilizados por negligência grave nas suas funções? O Governo da RAEM violou intencionalmente as suas promessas à comunidade internacional e aos cidadãos de Macau, de modo a prejudicar a reputação da China? Passaram 15 anos, mas o Governo da RAEM ainda não completou a preparação do ‘Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau’. Os funcionários de Macau devem ser responsabilizados por negligência grave nas suas funções?”.

IC DISPONÍVEL PARA OUVIR, MAS SEM RESPOSTAS

Sobre o mesmo encontro, que decorreu na tarde de ontem, também o Instituto Cultural remeteu uma nota à imprensa, onde se refere que a presidente do organismo, Mok Ian Ian, agradeceu a preocupação que o Grupo de Salvaguarda tem vindo a manifestar sobre o património cultural de Macau, salientando que o mesmo património “constitui recurso cultural valioso da cidade”, pelo que o IC se tem “dedicado muito à sua preservação e gestão, utilizando vários meios de comunicação para reforçar, de modo contínuo, os conhecimentos do património mundial e o sentido de protecção dos cidadãos”.

Relativamente à protecção da envolvente do Farol da Guia, refere a mesma nota que a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura “entrevistou personalidades relacionadas há pouco tempo atrás, e ouviu-lhes as opiniões e sugestões”, acrescentando que já antes o IC havia comunicado com o Grupo de Salvaguarda. O comunicado assinala ainda que, na reunião de ontem, Mok Ian Ian “salientou que o IC está sempre prestes a ouvir as vozes da sociedade civil. Tradicionalmente, sob a inspecção e orientações da Administração Estatal do Património Cultural, o IC tem-se dedicado à execução dos trabalhos de protecção do património cultural de modo prudente e cauteloso”.