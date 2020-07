Cidadão filipino detido pela PJ após alegado caso de violação na presença de uma criança

Um residente de Macau de nacionalidade filipina foi acusado de violar a mulher de um amigo depois de um jantar na casa do casal no dia 10 de Julho. O homem de 38 anos terá aproveitado o estado de embriaguez do amigo para forçar a mulher deste a ter relações sexuais num quarto onde dormia uma criança, filha do casal. De acordo com a Polícia Judiciária, o suspeito desviou a direcção das câmaras de filmar na habitação do casal para ocultar a violação.

Um jantar entre amigos terminou com uma acusação de violação e na detenção de um residente de Macau, de nacionalidade filipina, com 38 anos. Segundo um porta voz da Polícia Judiciária (PJ), o suspeito de apelido Habana foi detido e presente ao Ministério Público a 11 de Julho, depois de ter sido apresentada uma queixa por violação.

“No dia 10 de Julho, o detido foi convidado para jantar na casa da vítima, uma mulher na casa dos vinte e tal anos, a mulher e o seu marido são amigos do detido. Tiveram um jantar em casa da vítima, onde beberam muito. O marido acabou por perder a consciência por estar alcoolizado e a mulher foi para o quarto porque tinha lá uma criança a dormir. Pouco depois, o amigo entrou no quarto onde estava a mulher e a criança. Segundo a vítima, o detido começou a tocar-lhe numa perna e tentou violar a mulher. Ela não resistiu porque tinha medo que ele fizesse mal à criança e acabou por ser violada. No dia seguinte contou o que tinha acontecido ao marido e fizeram denúncia na Polícia Judiciária”, começou por explicar o porta voz da PJ.

Na sequência da denúncia, os investigadores da PJ dirigiram-se à casa da vítima para analisar as imagens de circuito interno da habitação e verificaram que o suspeito tinha desviado a direcção das câmaras. “O suspeito começou por negar a acusação, mas depois foi confrontado com o facto de haver imagens captadas pelas câmaras que se encontravam na casa da vítima. Nas imagens vimos que o detido mexeu nas câmaras e desviou a direcção das câmaras. Por isso, o cidadão filipino foi detido e presente ao Ministério Público no dia 11 de Julho”, indicou o porta voz da PJ.

Talão de dívida com juros de ameaça

Dois cidadãos vietnamitas foram detidos pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública sob acusação de extorsão e ameaça a uma empregada doméstica. O caso foi entregue à Polícia Judiciária no dia 1 de Abril para investigação. “O primeiro detido é um homem de nacionalidade vietnamita de apelido Nguyin com 35 anos e imigrante ilegal. O outro detido trata-se de uma mulher de 41 anos também ela vietnamita e de apelido Pham. A vítima é uma mulher de 40 e tal anos empregada doméstica de apelido Tran que pediu 22.000 patacas a Pham, mas só conseguiu devolveu 3000 patacas. No dia 20 de Março, o homem de 35 anos dirigiu-se à casa da vítima, onde lhe exigiu o pagamento da dívida ameaçando-a e agarrando-a pelo pescoço”, revelou o porta voz da PJ, acrescentando que, na sequência destas ameaças, Nguyin obrigou a vítima a assinar um talão de dívida com um aumento de 18 mil patacas ao valor total da dívida. “No talão de dívida assinado por Tran, foram acrescentadas mais 18 mil patacas à dívida. Por isso, este é um caso de ameaça e extorsão”.

Mulher gastou salários de trabalhadores no jogo

Um empreiteiro de 34 anos soube que tinha sido burlado por uma mulher de 52 anos de apelido U quando recebeu uma notificação da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) no final de Fevereiro devido ao não pagamento de salários de 13 trabalhadores. A informação foi avançada ontem pelo porta voz da PJ sobre um caso de abuso de confiança que deixou 13 trabalhadores sem salário. “A vítima disse-nos que em Janeiro de 2020 tinha obras de construção em Macau e pediu à mulher de apelido U para arranjar trabalhadores. No dia 17 de Fevereiro e 24 de Fevereiro, a vítima, o homem de apelido Ng, entregou 85.612 patacas à detida para que ela distribuísse este dinheiro aos 13 trabalhadores para pagar o salário, mas pouco depois a vítima recebeu da DSAL uma queixa dos trabalhadores. A vítima entrou em contacto com a DSAL para garantir que tinha entregue o dinheiro para pagar salários. Depois fez a denúncia na PJ a 4 de Março. A mulher acabou por admitir a culpa e disse-nos que tinha gasto o dinheiro todo no jogo e na compra de coisas pessoais. No dia 13 de Julho foi presente ao Ministério Público. Ela admitiu ter gasto o dinheiro todo no jogo e na compra de coisas pessoais”, indicou o porta voz da PJ.

Dois homens detidos na Horta e Costa por consumo e posse de ICE

A Polícia Judiciária está a investigar uma alegada rede de tráfico de droga dirigida por vietnamitas na zona da Avenida Horta e Costa. A informação foi divulgada em conferência de imprensa por um porta voz da PJ. “Temos recebido informações que havia vietnamitas a traficar droga da zona da Horta e Costa. Os nossos agentes foram fazer uma ronda e encontraram duas pessoas com conduta estranha na rua”, disse o porta voz da PJ, adiantando que dois homens foram detidos por posse e consumo de estupefacientes. “Os agentes interceptaram duas pessoas na posse de 0,6 gramas de ICE no valor de 1400 patacas. Os detidos foram submetidos ao exame à urina e o resultado das análises confirmou o consumo de estupefacientes. Ambos já foram presentes ao Ministério Público no dia 10 de Julho. Segundo eles, a droga foi comprada a um vietnamita, mas ainda não identificámos o traficante”, indicou a fonte policial.

Furto de três garrafas de vinho tinto para “consumo próprio”

Um residente de Macau de 60 anos foi detido pelo Corpo da Polícia de Segurança Pública no passado dia 13 de Julho pelo furto de três garrafas de vinho tinto num supermercado na zona da Areia Preta. “O trabalhador do supermercado comunicou ao CPSP que estava um homem com atitudes suspeitas no interior da superfície comercial. O homem foi interceptado à saída e revistado, tendo sido encontradas três garrafas de vinho tinto. “Depois de revistar a sua mala foram encontradas três garrafas de vinho tinto num valor de 564 patacas e o homem admitiu o furto, mas fez questão de frisar que o ‘vinho era para consumo próprio’”.

Casal sexagenário justifica “ambição espontânea” em caso apropriação ilegítima

Um casal sexagenário foi acusado de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada no dia 1 de Abril por ter ficado com uma nota de 1000 Hong Kong dólares esquecidos numa máquina automática. “Como temos as gravações conseguimos identificar duas pessoas, um homem e uma mulher. Posteriormente verificou-se que são um casal e proprietários de um estabelecimento de churrasco. O casal admitiu que apanhou o dinheiro. O homem tem 61 anos e a mulher 60 anos. Confrontados com a ocorrência, o casal disse que tinham agido por causa de uma ‘ambição espontânea’”, afirmou um porta voz do CPSP.