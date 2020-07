Cartões de consumo injectaram cerca de 1,74 milhões na economia de Macau

Cerca de 1,74 mil milhões de patacas foram gastos em Macau com o cartão de consumo criado para relançar a economia afectada pela pandemia da covid-19. De acordo com a Direcção dos Serviços de Economia, cerca de 63% das mais de 19,4 milhões de transacções beneficiaram pequenas e médias empresas (PME), sendo a restauração (24%) e o comércio a retalho (70%) os sectores mais beneficiados. Cerca de 40% do montante total de transacções feitas através do cartão de consumo electrónico tiveram lugar em estabelecimentos com menos de 20 trabalhadores, acrescentou.

Um primeiro montante de três mil patacas foi atribuído aos mais de 600 mil residentes, para ser gasto em Maio, Junho e Julho. A partir de Agosto, os residentes voltam a receber mais cinco mil patacas. “Com vista a dinamizar a economia, alargar a procura interna, mitigar as dificuldades enfrentadas pelas empresas na exploração de negócios, estabilizar o mercado de emprego e, ao mesmo tempo, atenuar a pressão económica dos residentes, o Governo da RAEM lançou o cartão de consumo electrónico num valor total de oito mil patacas, distribuídas em duas fases”, indicou, na mesma nota. No final de Junho, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, apontou para Dezembro o início da recuperação económica do território, avisando que o Governo pretende conter as despesas, mas só aquelas não “relacionadas com o bem-estar dos cidadãos”.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou uma contracção de 29,6% da economia de Macau este ano, devido à pandemia da covid-19, num território cuja economia é altamente dependente do jogo e que registou receitas de 292,4 mil milhões de patacas no final de 2019, com o Governo a estimar um défice de 40 mil milhões de patacas este ano.