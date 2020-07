Autoridades registaram crescimento exponencial de turistas e de marcações para testes à Covid-19

Com o alívio das restrições fronteiriças com a província de Guangdong, Macau registou ontem um aumento significativo no número de turistas oriundos de Zhuhai com a entrada de 2129 turistas até às 21h00. A implementação de novas medidas para sair do território levou também a uma subida do número de marcações prévias para os testes de ácido nucleico com o registo de oito mil pedidos em apenas dez minutos.

Macau tem quotas suficientes para satisfazer o aumento da procura aos testes de ácido nucleico, asseguraram ontem os representantes dos Serviços de Saúde na sequência do aumento exponencial do número de marcações prévias para a realização de testes, no primeiro dia em que foram aliviadas as restrições fronteiriças com a província de Guangdong.

“Ontem houve muitas pessoas que fizeram marcação prévia para a realização de testes de ácido nucleico para as 10 da manhã de hoje [ontem]. Nos primeiros 10 minutos, 8 mil pessoas fizeram marcação, sendo que até agora já fizeram um total de 36 mil pedidos na plataforma online de marcação prévia”, começou por dizer Lo Iek Long, médico adjunto da administração do Centro Hospitalar Conde S. Januário, em conferência de imprensa.

A capacidade máxima diária de realização de número de testes de ácido nucleico no território é de 16 mil pessoas, mas para já a quota estabelecida pelos Serviços de Saúde é substancialmente inferior, até o sistema estar normalizado. “Temos marcações de testes até 28 de Julho e existem quotas para a marcação. Amanhã às 10h00 vamos ter novas quotas, por isso temos quotas suficientes para as pessoas que queiram fazer marcação”, indicou o clínico, adiantando que o Instituto dos Assuntos Sociais (IAS) instalou oito pontos para ajudar as pessoas a fazer as marcações através dos meios electrónicos. “Até às 16h00 de hoje [ontem] houve 700 pessoas que receberam apoio fornecido pelo IAS, sendo que a marcação agora é até às 23h00”.

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long fez questão de reforçar que as autoridades de saúde vão abrir quotas para as próximas semanas e que, só quando houver um conhecimento generalizado da conversão do código de saúde com Zhuhai é que serão aumentadas as quotas. “Vamos abrir quotas para as próximas duas semanas, vamos acrescentar mais quotas, o nosso ponto de consideração é evitar a concentração de pessoas nos postos fronteiriços. Na verdade, o mais difícil não são o aumento das quotas, mas o conhecimento dos cidadãos sobre a conversão do código de saúde com Zhuhai, vamos continuar a manter contacto com as fronteiras, quando todos souberam como converter o código poderemos aumentar as quotas”, frisou.

Questionado sobre o novo posto para a realização de testes no Fórum Macau, Lo Iek Long disse que os trabalhos estão a ser desenvolvidos, mas recusou entrar em pormenores. “Sobre o novo posto, precisamos de preparar novas medidas porque envolve muitos trabalhos e não convém divulgar o andamento todos os dias”.

Em relação ao aumento da capacidade para a realização de testes de ácido nucleico, o representante dos Serviços de Saúde revelou que vão ser adquiridas mais máquinas e dada mais formação. “Neste momento temos capacidade para 16 mil testes por dia; estamos sempre a aumentar esta capacidade, estamos a adquirir mais máquinas e mais formação para fazermos mais testes de ácido nucleico. Ainda não é obrigatório aumentar essa capacidade, isto é um trabalho faseado, todos os trabalhos vão no sentido de fazemos testes de ácido nucleico consoante as necessidades dos cidadãos”.

Outra novidade anunciada foi que Macau irá começar hoje a testar milhares de funcionários dos casinos, num esforço para reforçar a prevenção, num momento em que o alívio das restrições fronteiriças com a província responsável pela esmagadora maioria dos apostadores pode trazer mais visitantes ao território.

Mais de 2 mil turistas de Zhuhai entraram em Macau

Entre as 6h00 da manhã e as 21h00 de ontem, Macau registou um aumento significativo no número de turistas oriundos Zhuhai, a única cidade com a qual o território faz fronteira terrestre. “Desde as 6 da manhã de hoje [ontem] até às 16h00, registámos nos quatro postos fronteiriços de Macau um total de 1600 turistas, um aumento de 50 por cento em relação aos números do dia anterior onde tivemos um total de 1000 turistas”, disse Lei Tak Fai, porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública, em conferência de imprensa. No entanto, em resposta ao PONTO FINAL, o representante do CPSP adiantou que entre as 16h00 e as 21h00 entraram no território mais 529 turistas de Zhuhai, ou seja, um total de 2129 pessoas.

A previsível entrada de mais visitantes da província Guangdong, agora que ficaram isentos de fazer quarentena no regresso a casa, levou as autoridades de Macau a reforçarem as instruções junto de casinos, resorts integrados e estabelecimentos de diversão noturna, que incluem o uso de máscaras, controlo de temperatura dos clientes e a exibição do código (QR) de saúde. A obrigação de usar máscara foi mesmo alargada para os funcionários da restauração e do comércio a retalho.