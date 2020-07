Mollywood vai relançar indústria cinematográfica da China e fazer crescer interesse em Macau

Na opinião do realizador Thomas Lim, o projecto cinematográfico chinês que terá Macau como capital vai elevar os padrões dos cineastas locais e fazer com que se fale de cinema na região. Além disso, o realizador que tem trabalhado sobretudo em Los Angeles, indicou que Mollywood poderá fazer crescer o mercado chinês.

Thomas Lim, realizador que diz ser “de Macau”, apesar de ter nascido em Singapura e de ter trabalhado em Los Angeles nos últimos anos, anteviu que o projecto Mollywood vai aumentar o interesse pelo cinema na região e que pode até servir para elevar os padrões dos cineastas locais. Por outro lado, Lim defendeu que Mollywood vai também ajudar o mercado chinês a crescer.

Mollywood, que foi apresentada há três semanas como a nova capital do cinema chinês e que terá Macau como a sua sede internacional, “vai definitivamente ajudar a crescer tanto o mercado chinês, como a comunidade de cineastas de Macau” indica Thomas Lim ao PONTO FINAL.

“O que isto vai, definitivamente, fazer é criar muito entusiasmo na região e também elevar os padrões”, comentou o realizador, acrescentando: “Pelo menos as pessoas vão começar a falar de filmes em Macau”. Ainda que não sejam conhecidos detalhes sobre o projecto, Thomas Lim disse esperar que as infraestruturas a serem construídas possam ser equiparáveis às de Hollywood. “Isso vai, gradualmente – e esperemos que rapidamente – elevar os padrões dos cineastas locais e fazer com que aspirem a fazer as suas próprias produções”, afirmou.

Em Macau, o desenvolvimento da indústria do cinema “está numa fase inicial”, mas “tem melhorado muito, muito ao longo dos últimos cinco a dez anos”, lembrou o cineasta. Poderá Mollywood fazer com que o sector se desenvolva em pleno na região? “Depende daquilo que vier a ser feito”, respondeu, ressalvando que “a indústria de Macau é muito pequena e há pouca gente, então, definitivamente será necessária a ajuda da China para fazer crescer o seu nome internacional”.

Sobre o desenvolvimento da indústria do cinema chinês, o realizador começou por admitir estar “desligado” da realidade chinesa por nos últimos anos ter trabalhado em Los Angeles. Porém, acabou por dizer que “a indústria chinesa tem crescido muito”.

“Hoje em dia, quando falamos de Ip Man [filme de 2008 sobre a vida do mestre de artes marciais, Ip Man], todos os cinéfilos do mundo conhecem, e isso não acontecia no passado, mas nestes dias isso já acontece. Se falarmos de Wolf Warrior [filme chinês de 2015 realizado por Wu Jing], toda a gente da indústria do cinema conhece, até o público comum. The Wandering Earth [de 2019] também, ouço muitas pessoas a falar nisso nos EUA e isso é espantoso. Isso não acontecia há dez ou 15 anos”, referiu. Segundo Thomas Lim, a indústria do cinema chinês ainda não tem o mesmo reconhecimento internacional que Hollywood, mas “está a evoluir nessa direcção”.

Actualmente, na opinião do cineasta, “a China já é capaz de competir com Hollywood em termos de bilheteira”. Além disso, Hollywood respeita a China. “Tanto, que Hollywood altera os seus conteúdos para que se adaptem ao mercado chinês, que é algo muito raro de Hollywood fazer para um mercado estrangeiro”.

Apesar de ter nascido em Singapura e de ter vivido apenas dois anos na região, Thomas Lim disse ao PONTO FINAL considerar-se “um realizador de Macau”. Depois de deixar Macau em 2010, Thomas Lim mudou-se para o Japão e mais tarde para Los Angeles.

Mollywood foi oficialmente lançada a 23 de Junho. Wang Haige, presidente do grupo, disse, por altura do anúncio do projecto, que Mollywood vai contribuir para a competitividade do cinema chinês, e dar início a um novo modelo de filmes com características chinesas. Para isso, assume-se como concorrente de Hollywood, de onde procurará atrair para Macau e Hengqin alguns dos seus cineastas.

O projecto deverá cobrir diversas áreas, como produção e distribuição de filmes, indústria da música, grandes centros de dados, inteligência artificial, publicidade e marketing para o sector do entretenimento, comércio electrónico, exposições, moda, líderes de opinião e indústrias associadas. Trata-se, segundo os seus mentores, da criação de uma grande plataforma para a tecnologia global, em torno de um novo centro de cultura cinematográfica na nova era da informação, que servirá também de base experimental para a combinação das tecnologias da televisão e do cinema.

O investimento no projecto será na casa dos biliões de dólares, considerados determinantes para a futura diversificação da economia de Macau.

Thomas Lim quer voltar a filmar em Macau

Depois de ter filmado em Macau “Roulette City” e “Sea of Mirrors”, Thomas Lim disse ao PONTO FINAL que quer voltar a filmar na região. Para já, ainda não há nenhum projecto em concreto, “depende do tipo de orçamento que se consiga”. “É um sítio muito especial para mim”, afirmou, acrescentando: “Por causa de Macau, pude mudar-me para os EUA e fazer filmes maiores. Por isso é que gostaria de fazer um filme grande em Macau”. O realizador deixa também o desejo de filmar também em Singapura.

Actualmente, o realizador está a trabalhar num projecto sobre uma mulher que foge de um casamento arranjado para “perseguir o sonho de fazer ballet nos Estados Unidos”. Thomas Lim está agora a escrever o argumento do filme, que será filmado entre Singapura e nos EUA, e o plano original era fazer as filmagens ainda este ano. Porém, devido às restrições com a Covid-19, os planos serão adiados. “Se filmarmos este ano, esperamos conseguir lançar no próximo ano, talvez na segunda metade ou último trimestre do próximo ano. De modo mais realista, talvez consigamos filmar apenas no início do próximo ano”, apontou o realizador e argumentista.

O cineasta tem ainda outros projectos em mente, mas não quis revelar detalhes: “Há alguns projectos que estão numa fase precoce de desenvolvimento, ainda estamos a escrever o guião e estamos a construir a história e a encontrar investidores”.

