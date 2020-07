Governo veda entrada nos casinos a quem não tiver feito teste de ácido nucleico

O Governo anunciou ontem que quem não apresentar o teste de ácido nucleico negativo não poderá entrar nos casinos. A medida vale para residentes e turistas. Além disso, o Executivo fez saber que planeia realizar testes a todos os funcionários dos casinos. O Governo não prevê que haja um grande fluxo de visitantes depois do levantamento de restrições com Guangdong.

A entrada nos casinos está vedada a quem não apresentar um comprovativo em como realizou um teste de ácido nucleico. A medida, que abrange residentes de Macau e turistas, entrou hoje em vigor e foi anunciada ontem pelo Governo, numa conferência de imprensa que serviu também para esclarecer que o levantamento de restrições de entrada na província de Guangdong se aplica apenas a cidadãos com nacionalidade chinesa, e não a estrangeiros. Com a medida, que é recíproca entre Guangdong e Macau, o Executivo da RAEM não espera que haja um grande fluxo de visitantes a entrar na região.

A partir das zero horas de hoje, qualquer cliente, quer seja residente de Macau ou turista, terá de apresentar um certificado de teste de ácido nucleico à entrada dos casinos. Os trabalhadores dos casinos estão isentos da medida, mas o Governo anunciou também que fará testes de ácido nucleico a estes profissionais, dando prioridade aos trabalhadores da linha da frente, como os ‘croupiers’ e os seguranças. Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, indicou que os Serviços de Saúde têm estado em contacto com as operadoras para a realização dos testes, sobre os quais ainda não há detalhes. “Estamos a ver qual será a melhor forma de os realizar”, indicou a representante dos Serviços de Saúde, que explicou que “o número de trabalhadores [dos casinos] não é pequeno”.

Os funcionários dos casinos serão sujeitos de um único teste à Covid-19, que será gratuito. Por outro lado, os clientes terão de apresentar um teste negativo a cada sete dias.

A medida foi explicada por Lo Iek Long, da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, como uma resposta ao aumento do risco de propagação que irá provocar o levantamento da algumas das restrições de entrada na província de Guangdong.

Recorde-se que a província de Guangdong anunciou na noite de segunda-feira o levantamento da medida de quarentena obrigatória de 14 dias que era imposta a que chegava vindo de Macau. A medida serve também para quem quiser entrar em Macau a partir de Guangdong. Na conferência de imprensa de ontem, os responsáveis esclareceram que a medida tem como alvo cidadãos com nacionalidade chinesa e não a estrangeiros. Lo Iek Long recordou que “os estrangeiros não conseguem obter vistos” para entrar no interior da China.

Aqueles que estiverem elegíveis para a isenção de quarentena, terão ainda de efectuar o teste de ácido nucleico e obter o código de saúde de Macau e convertê-lo no código de saúde de Guangdong. Durante segunda-feira, 30 mil pessoas converteram o código de saúde para poderem entrar na província chinesa.

Inês Chan, que estava na conferência de imprensa já como directora do Gabinete de Comunicação Social, disse não esperar um grande aumento do fluxo de visitantes com esta medida: “Num curto espaço de tempo, não estamos a contar com a vinda de muitos turistas da China”.

Lo Iek Long falou ainda na possibilidade de aumentar a capacidade de realização de testes de ácido nucleico. Actualmente, os Serviços de Saúde têm capacidade para realizar 15 mil testes de ácido nucleico, ainda que o sistema online de marcação de testes só aceite cinco mil inscrições diárias. A limitação é propositada e tem o objectivo de evitar aglomerações de pessoas nos postos fronteiriços, disse Lo Iek Long. “Quando for conveniente vamos abrir mais vagas para os registos”, disse o responsável do hospital público, que adiantou ainda que o Governo deverá começar a usar o Fórum Macau para realizar testes de ácido nucleico, juntando-se assim ao posto do Pac On.

DICJ reforça inspecções nos casinos

Depois da mais recente medida do Governo, que faz com que todos aqueles que quiserem entrar nos casinos tenham de apresentar um teste de ácido nucleico, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) fez saber, através de um comunicado, que remeteu ofícios às concessionárias e subconcessionárias de jogo, no intuito de exigir o “cumprimento rigoroso das novas medidas de prevenção e controlo de epidemia”. “A DICJ irá manter a fiscalização rigorosa a todos os casinos, de acordo com as orientações das entidades da saúde, por forma a garantir integralmente a saúde dos seus trabalhadores e visitantes”, lê-se no comunicado.

