Atribuição de residência discutida em tribunal

A atribuição de residência por parte do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM) a um gerente de uma empresa que, em média, ficou menos do que um mês em Macau por ano, bem como à sua mulher e filhas, esteve ontem em destaque no Tribunal Judicial de Base. O caso foi tratado pela alegada rede que está a ser julgada no Tribunal Judicial de Base por corrupção e falsificação de documentos.

Segundo a Rádio Macau, a acusação diz que o empresário Ng Kuok Sao chegou a cobrar entre um milhão a um milhão e meio de patacas por uma autorização de residência conseguida através do IPIM. O dinheiro seria distribuído pela alegada associação criminosa da qual Jackson Chang, antigo presidente do IPIM, também faria parte.

A testemunha do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) afirmou em julgamento não saber quanto terá sido pago a Ng Kuok Sao. “Não conseguimos apurar o montante”, disse o investigador responsável, afirmando, porém, que “houve pagamentos” porque houve “prestação de serviços”.

No entanto, Ng Kuok Sao conseguiu, através de um sócio, da mulher e de duas funcionárias, ver aprovado e renovado um pedido de residência de um gerente de uma empresa que esteve apenas 119 dias em Macau ao longo de cinco anos. Para obter residência, disse ao IPIM que estava à frente do departamento de comercial de uma das várias empresas que, segundo a acusação, foi usada por Ng Kuok Sao para dar cobertura a pedidos de imigração.

A empresa é a Petroquímica Guangdong e terá simulado a contratação do gerente, declarando o pagamento de um salário de 45 mil patacas por mês. A alegada rede que trabalhava com Ng Kuok Sao depositou, no início de cada mês, o valor do ordenado declarado ao IPIM na conta do gerente, entre 2013 e 2018. O dinheiro seria levantado nas semanas seguintes, por tranches, para voltar a ser depositado no mês seguinte.

A conta seria controlada pela mulher de Ng Kuok Sao e os movimentos de dinheiro acertados entre duas funcionárias do empresário, também arguidas no processo, explicou o investigador do CCAC, tendo como base extractos bancários, mensagens telefónicas e imagens de videovigilância das máquinas multibanco onde foram feitos os levantamentos.