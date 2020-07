Associação denuncia lacunas na lei de contratação de TNR

A Associação de Agências de Emprego de Trabalhadores Filipinos (AMPEA, na sigla inglesa), considera que existem lacunas na lei de contratação de trabalhadores não-residentes (TNR). De acordo com a associação, os turistas que pretendam trabalhar em Macau devem possuir obrigatoriamente um título de entrada para fins de trabalho antes de entrar no território.

No entanto, ao mesmo tempo, os turistas podem permanecer temporariamente nas regiões vizinhas à espera que surjam novidades, começando a trabalhar após terem conseguido o emprego e o título de entrada, algo que poderá ser considerado uma “lacuna legislativa”.

A AMPEA acrescenta que a nova revisão da respectiva lei não consegue impedir os turistas de procurarem trabalho em Macau, nem averiguar a competência dos trabalhadores não-residentes.

Como forma de minimizar as possibilidades de contornar a lei, a associação sugere que as autoridades responsáveis exijam aos requerentes um período de pelo menos três meses, entre a última saída de Macau como turista e o requerimento de autorização de contratação. A AMPEA considera que tal proposta impede não só que os turistas venham a Macau para procurar trabalho, como também reduz a vontade dos mesmos de permanecer no território por motivos profissionais.

No entender da associação, as candidaturas e recomendações de turistas em agências de emprego por si só já representam uma violação da lei. Os infractores não são necessariamente as agências de emprego, afirma a associação, mas podem ser os próprios turistas ou entidades empregadoras.

O Governo proíbe actualmente os turistas de se registarem nas agências de emprego. Porém, muitos turistas sabem que podem conseguir trabalho directamente com os empregadores ou através de conhecidos da mesma entidade empregadora, fazendo com que as agências de emprego sem licença recomendem turistas aos empregadores.

Os lucros envolvidos em alguns desses casos provocam problemas no mercado laboral do território, considera a associação, sublinhando ainda que a nova lei deve abranger não só as empresas, como as entidades empregadoras privadas e empresas de recrutamento de trabalhadores não-residentes legais. A AMPEA acrescenta ainda que todas estas entidades devem proibir registos, candidaturas, entrevistas e recrutamento de turistas para assim colmatar esta lacuna legislativa.