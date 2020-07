Tribunal volta a pedir informações sobre obras no Galaxy

Um agente do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) garantiu ontem em tribunal que a alegada rede que tratava de processos de residência deu informação falsa ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) relacionada com obras no Galaxy, levando a juíza que está a julgar o caso de alegada corrupção a querer saber qual foi a empresa responsável pela construção da segunda fase do hotel-casino.

Segundo a Rádio Macau, o colectivo de juízes está a confirmar se as empresas que constam da acusação não tinham actividade e serviram apenas para dar cobertura a pedidos de imigração, como alega o Ministério Público (MP). Ainda assim, o MP acusou vários arguidos de falsificação de documentos por terem entregue ao IPIM um “contrato de aquisição de equipamentos para construção” e uma “carta de intenção de subcontratação”, ambos relacionados com a segunda fase do Galaxy.

O caso envolve outra empresa de construção controlada por Ng Kuok Sao, a Companhia de Engenharia Forever Creation. O empresário, recorde-se, é acusado de ter subornado o antigo presidente do IPIM, Jackson Chang, em troca de informações privilegiadas.

O contrato da subempreitada é de 60 milhões de patacas e a carta a dar conta da obra é assinada entre duas empresas, representadas por duas funcionárias de Ng Kuok Sao, igualmente arguidas no processo. A testemunha do CCAC refere que as mesmas “não eram sócias, nem administradoras” das sociedades, e também terão assinado o documento sobre a aquisição de equipamentos para a obra do Galaxy, no valor de 700 mil patacas.

O investigador acredita que os contratos são falsos e “foram apenas feitos porque o IPIM pediu mais documentos” para avaliar o pedido de imigração por investimento, apresentado através da Forever Creation. A testemunha acrescentou ainda que a empresa “não tinha trabalhadores, logo não tinha capacidade para fazer uma obra”, sendo desnecessário mais investigações.

A empresa declarou ao Fundo de Segurança Social ter uma dezena de trabalhadores, mas o investigador do CCAC referiu que “quatro não eram funcionários e os restantes não estavam em Macau”, acrescentando ainda que as contas bancárias da empresa “não tinham movimentos” com a excepção de “alguns depósitos” que terão sido feitos apenas para mostrar ao IPIM.