No encontro entre piano e pintura, estimular o gesto criativo 

Filipe Dores e LaoBak vão conduzir, ao longo do mês de Agosto, um curso que cruza o ensino do piano com a concretização plástica que daí pode resultar. Aberto a oito alunos, entre os seis e os 18 anos, o curso culmina com um concerto e uma exposição, num programa que integra as peças musicais e trabalhos artísticos produzidos pelos estudantes. As inscrições decorrem até 27 de Julho.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Um curso que propõe o encontro e cruzamento entre as expressões artística e musical, entre o piano e a pintura, conduzido pelo artista Filipe Dores e a pianista LaoBak. Estruturado em duas partes, o “Piano Painting Project”, que decorrerá ao longo do mês de Agosto, integra três aulas de piano e quatro aulas de pintura, processo que culminará com a apresentação, em local a definir, de um concerto e exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos. As candidaturas para as oito vagas estão abertas até 27 de Julho, e Filipe Dores diz querer ajudar os interessados, sobretudo crianças e jovens, a retirar da música imagens que potenciem a criação plástica.

“Este curso é uma combinação de aulas de piano e de pintura, talvez vá haver um pouco de escultura, coisas mais em três dimensões. A primeira parte serão as aulas de piano, a que eu vou assistir, da minha amiga LaoBak. Depois vamos discutir qual a imagem que os alunos vão ter através da música. Vamos tentar ajudar os alunos a tirar a imaginação dessa música para colocar na pintura. No final, esperamos ter um salão com concerto e exposição simultânea”, enquadra Filipe Dores.

O artista, que regressará em Setembro à Universidade de Edimburgo, na Escócia, onde cumpre nesta altura um mestrado em Arte Contemporânea, espera que os alunos retirem da interacção entre música e pintura um conjunto de trabalhos que exceda o registo figurativo. “Esperamos que haja coisas mais concretas sobre o que eles têm na imagem, também esperamos que haja obras mais abstractas, mais com as emoções dos alunos. Isto tudo depende da situação, acho que vai haver um progresso”.

Se as aulas terão lugar em espaços privados, o concerto e apresentação final de trabalhos ainda não têm espaço definido. “As aulas de piano serão no ateliê de LaoBak, as aulas de pintura serão no estúdio de uma amiga minha, ambos em Macau. Para o concerto e exposição já temos alguns sítios como possibilidade, mas estamos à procura de espaços ainda melhores”, conta Filipe Dores.

Abertas a jovens entre os seis e os 18 anos, as candidaturas deverão incluir um vídeo com a interpretação de uma peça para piano e um portefólio de trabalhos artísticos. Serão os alunos, de resto, a definir, em conjunto com a pianista, as peças musicais que serão executadas nas aulas. “Temos que ver em que peças estarão os alunos interessados, isso é o que nós queremos ver, porque acreditamos que as ideias dos estudantes são a parte mais importante do curso. Gostaríamos de iniciar o curso a partir da intenção deles e não da nossa”.

Já os materiais utilizados nas aulas de pintura serão definidos pelo artista, “adequados aos diferentes tópicos ou mesmo às diferentes pessoas. Se for para crianças, é melhor trabalhar em aguarela ou acrílico. Temos que ver o portefólio dos alunos, depois de ver as pinturas que eles fizeram, vou ver quais os melhores meios e materiais para eles”, assinala Filipe Dores.

A motivação para o projecto, diz o artista, nasce da amizade com a pianista de Macau, com quem diz ter “um bom entendimento” e um interesse comum em estender a prática artística para além da obtenção de um certificado. “Achamos que este projecto vai ser muitíssmo importante para os estudantes e os pais entenderem qual a importância da arte, que não é só praticar para terem um diploma ou um papel, mas é também um momento de exposição, de concerto, e, através dessas relações, eles terão diferentes ideias. O mais importante são estes estímulos”.