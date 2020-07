Homem faz-se passar por polícia do interior da China para burlar sexagenária

A Polícia Judiciária está a investigar um caso de burla cuja vítima é uma sexagenária residente de Macau. A mulher terá recebido uma chamada de um homem que falava em mandarim, que dizia ser polícia do interior da China, alegando que a vítima tinha uma conta no continente envolvida em crimes de branqueamento de capitais. A mulher acabou por dar os dados da sua conta de Macau, de onde foram retiradas 30 mil patacas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Um homem ter-se-á feito passar por um agente da polícia do interior da China para aceder à conta bancária de uma residente de Macau. A alegada vítima é uma sexagenária desempregada. A mulher terá recebido uma chamada de alguém que se apresentou como agente da polícia do interior da China e disse-lhe que estava a investigar crimes de branqueamento de capitais numa conta bancária que a vítima tinha no continente. A mulher deu os dados da sua conta de Macau e foram-lhe retiradas 30 mil patacas.

Ontem, na conferência de imprensa conjunta entre a Polícia Judiciária (PJ) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), o porta-voz da PJ fez saber que a alegada vítima deste caso recebeu uma chamada, em meados de Junho, de um homem que falava em mandarim e que terá dito que era da polícia do interior da China.

O homem terá informado a mulher que ela teria em seu nome uma conta bancária no interior da China que estava a ser investigada pelo crime de branqueamento de capitais. Ainda que a mulher tenha dito que não tinha nenhuma conta no continente, o suspeito respondeu que alguém tinha usado o seu nome para abrir a conta em investigação.

Sob o pretexto de facilitar a investigação às autoridades do interior da China, foi pedido à mulher que desse acesso à sua conta bancária de Macau. A mulher acedeu e passou os seus dados bancários ao homem. Na passada sexta-feira, a mulher apercebeu-se de que tinham sido transferidas 30 mil patacas da sua conta de Macau para uma conta desconhecida de Hong Kong. A sexagenária apresentou queixa junto da PJ no dia seguinte. As autoridades estão agora a investigar.

Na conferência de imprensa, as autoridades fizeram saber que estão a investigar outros casos de alegadas burlas. Num deles, a vítima é um funcionário do casino de 27 anos, que, no domingo passado, apresentou queixa na PJ depois de ter conhecido uma mulher através das redes sociais que depois lhe propôs serviços sexuais.

A mulher ter-lhe-á pedido que pagasse 800 patacas através de um cartão pré-pago. O homem acedeu, mas ao aproximar-se do local combinado recebeu uma chamada de um outro homem que pediu que pagasse 13.315 patacas. O suspeito seguiu as instruções, e depois recebeu uma outra chamada pedindo que pagasse mais 3.462 patacas. O homem cumpriu novamente o que lhe tinha sido pedido, mas mais tarde, em conversa com um amigo, terá percebido que tinha sido vítima de burla. O suspeito, que ficou com um prejuízo total de cerca de 17,5 mil patacas, acabou por denunciar o caso às autoridades, que estão a investigar o caso.

Num caso semelhante, a alegada vítima foi uma mulher. Ela conheceu uma outra mulher através de uma aplicação e combinaram encontrar-se junto à Avenida Olímpica, na Taipa. Quando chegou ao local, recebeu uma chamada de um homem que lhe pediu que pagasse três mil patacas. Porém, a vítima acabou por enviar apenas 267 patacas. Depois, recebeu uma nova chamada a pedir mais dinheiro e aí apresentou queixa às autoridades.

A PJ está também a investigar um caso de extorsão. Na sexta-feira, um residente de Macau de 33 anos conheceu uma mulher nas redes sociais que o convidou para um ‘nudechat’, conversa através de videochamada enquanto os intervenientes estão nus. O homem acabou por mostrar a cara e revelar a sua identidade. A mulher desligou o vídeo e imediatamente pediu dinheiro à alegada vítima sob ameaça de o partilhar junto da sua mulher e amigos. O homem acabou por transferir perto de 36 mil patacas. A mulher continuou a pedir dinheiro e a vítima decidiu apresentar queixa junto da PJ, que está a investigar.

O porta-voz da PJ falou ainda de um crime de roubo que aconteceu no passado domingo. Um homem indonésio terá agredido duas mulheres, também elas indonésias, na Estrada de Adolfo Loureiro. Uma das mulheres terá percebido depois que tinha ficado sem um colar, no valor de 4.500 dólares de Hong Kong. As autoridades estão agora à procura do suspeito, que terá cerca de 40 anos.

O representante do CPSP falou de um caso em que um homem é suspeito de assédio sexual e de desobediência. No sábado, o suspeito, de nacionalidade Filipina, terá tocado de forma desapropriada numa estudante de Macau de 20 anos. O homem fugiu e a mulher apresentou queixa junto do CPSP. Os agentes do CPSP encontraram depois o suspeito e verificaram que estava em situação de atraso de apresentação junto das autoridades, por estar implicado num processo de expulsão e recambiamento. O filipino de 37 anos vai ser presente ao Ministério Público sob a suspeita de assédio sexual e desobediência.