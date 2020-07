DSEJ vai reforçar ensino da Constituição e da Lei Básica no ensino superior

Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o deputado Si Ka Lon pediu “um passo em frente” na sensibilização e no ensino da Constituição e da Lei Básica em todas as escolas de Macau. O director da DSEJ, Lou Pak Sang, assegurou que serão criadas “mais oportunidades de aprendizagem” junto das instituições do ensino superior de Macau, e que os materiais didácticos de “Educação Moral e Cívica” fornecidos aos alunos do ensino primário e secundário já incluem capítulos específicos relativos ao conteúdo da Constituição e da Lei Básica.

Eduardo Santiago

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) está “muito atenta” ao ensino da Constituição e da Lei Básica nas escolas de Macau. Em resposta a uma interpelação do deputado Si Ka Lon, o director da DSEJ, Lou Pak Sang, frisou que o Governo está empenhado na criação de “mais oportunidades de aprendizagem” com o intuito de reforçar os conhecimentos dos docentes e dos alunos sobre as referidas leis.

“A maioria dos estudantes [do ensino superior] considerou a Constituição e a Lei Básica como matérias relevantes, e mostrou interesse em estudá-las. Isto é um indicador essencial que reflecte o desenvolvimento positivo da política ‘Um País, Dois Sistemas’, portanto, é só dar mais um passo em frente na sensibilização e no ensino da Constituição e da Lei Básica, para que esta política continue a ser viável, concretizável e apoiada pela população de Macau”, começou por referir o parlamentar numa interpelação enviada ao Governo a 28 de Maio.

No texto enviado ao Executivo, o deputado que representa a comunidade de Fujian defendeu uma divulgação “mais eficiente” da Constituição e da Lei Básica em todas as escolas de Macau, nomeadamente no ensino superior. “Considerando que algumas instituições de ensino superior implementaram, com sucesso, o ensino sistematizado da Constituição e da Lei Básica, com o objectivo de divulgar esta lei de forma mais eficiente e, assim, consciencializar a sociedade, o Governo deve dar mais um passo em frente, divulgando este tipo de ensino em todas as instituições de ensino superior, escolas secundárias e primárias de Macau, permitindo a interpretação precisa e a cabal implementação da política “Um País, Dois Sistema”. O Governo dispõe de algum plano para o efeito?”, questionou Si Ka Lon.

Em resposta à questão do deputado, Lou Pak Sang frisou que a DSEJ “está muito atenta ao ensino da Constituição e da Lei Básica de Macau”, tendo implementado, ao longo dos anos, “a reforma curricular, a criação de materiais didácticos locais, a formação de docentes, a divulgação e educação, entre outras actividades”, com o intuito de “reforçar os conhecimentos dos docentes e dos alunos sobre as referidas leis”.

Lou Pak Sang recordou que foram lançados os materiais didácticos de “Educação Moral e Cívica”, que incluem capítulos específicos relativos ao conteúdo da Constituição e da Lei Básica, bem como das relações entre as mesmas. “Esses materiais, de diferentes níveis de ensino, foram utilizados e serviram de referência a todas as escolas primárias e secundárias de Macau, no ano lectivo de 2019/2020. Ao mesmo tempo, o Fundo de Desenvolvimento Educativo também financia as escolas no desenvolvimento de projectos relacionados com a educação do amor pela Pátria e por Macau, a educação moral e cívica e sobre a Constituição e a Lei Básica”.

Em relação ao ensino superior, a DSEJ assinalou que coordenou, em 2018, a criação de um grupo de especialistas da Constituição e da Lei Básica, constituído por académicos e especialistas de sete instituições do ensino superior de Macau, com o objectivo de criar, conjuntamente, o “Programa piloto de ensino para o curso da Constituição e da Lei Básica (destinado aos estudantes de áreas não jurídicas) nas instituições do ensino superior de Macau” e, no mesmo ano, enviou às instituições, para referência e experimentação. “A maioria das instituições adicionou os conteúdos da Constituição e da Lei Básica aos planos de estudo dos cursos de ensino superior, como uma disciplina obrigatória ou opcional; as instituições que ainda não integram os referidos conteúdos nos seus cursos, informaram que estão a estudar essa hipótese ou já a proceder a alterações. A Direcção dos Serviços do Ensino Superior irá coordenar os mesmos, de forma adequada, para apoiar o progresso na apreciação e aprovação da alteração dos cursos relacionados”, explicou Lou Pak Sang.