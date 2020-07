DICJ diz que, “até agora”, não detectou irregularidades nas operações do grupo Suncity em Macau

Depois dos rumores que circularam de que o grupo Suncity estaria a ser investigado no interior da China por operações de jogo ilegal, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) diz não ter detectado irregularidades nas operações do grupo liderado por Alvin Chau. Porém, o regulador de Macau promete ficar atento ao assunto.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Até agora, a DICJ não viu nenhuma irregularidade nas operações da Suncity em Macau”, indicou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) ao PONTO FINAL, depois de o grupo ter sido alvo de rumores na internet que davam conta de que as autoridades do interior da China estariam a investigar possíveis operações de jogo ilegal no continente ligadas ao grupo. Na resposta enviada, o regulador do jogo em Macau diz que vai prestar atenção ao assunto, “para garantir o desenvolvimento saudável da indústria do jogo”.

A DICJ garantiu ainda que “todos os promotores de jogo em Macau estão sujeitos a uma rigorosa fiscalização” e esclareceu que o regulador está alerta para os recentes rumores de que o grupo Suncity é alvo.

Em causa está uma campanha das autoridades do interior da China contra as operações de jogo ilegais no país. Segundo os rumores, esta campanha terá como principal alvo o grupo que explora mais de 40% das salas de jogo dos casinos de Macau.

Num vídeo partilhado na noite de domingo, Alvin Chau, presidente do grupo, negou todos os rumores: “A escala das operações anti-crime é de nível nacional, e não tem como alvo o Grupo Suncity. Condeno veementemente os rumores e quem os propaga”.

O presidente do Grupo garantiu que nunca recebeu pedidos de informações sobre os seus clientes por parte autoridades chinesas. Quanto à hipótese de a base de dados da empresa ter sido atacada por piratas informáticos e as suas listas de clientes terem chegado ao conhecimento público, ou das autoridades, Alvin Chau assegurou que isso nunca aconteceu.

“Não tem nenhum funcionário estacionado ou participante em quaisquer operações relacionadas com jogo na China continental; todos os empregados, fundos e sistemas estão enraizados em Macau, e noutros países onde pode operar clubes VIP de acordo com a lei”, garantiu o presidente da empresa promotora de jogo.

Alvin Chau levantou o véu sobre as informações financeiras da empresa e disse que o grupo Suncity tem reservas fiscais no valor de 10,5 mil milhões de dólares de Hong Kong, facturação nos clubes VIP na ordem dos 18,6 mil milhões e depósitos em dois bancos de Macau que ascendem a 16,5 mil milhões. O empresário alertou para os eventuais efeitos negativos que os rumores podem ter na economia de Macau.

Na intervenção, Alvin Chau aproveitou também para afastar os rumores de que o grupo estava a financiar os manifestantes de Hong Kong. Rumores, esses, que diz serem “absurdos e ilógicos”, já que o grupo “nunca apoia as acções que possam prejudicar o país”.

Suncity quer tornar-se concessionária

O grupo Suncity é maior angariador do mundo de grandes apostadores e está presente em mais de 40% dos casinos de Macau. Há cerca de um ano, representantes da Suncity tinham já sido ouvidos pela DICJ por alegada promoção ilegal do jogo ‘online’. Nessa altura, o grupo negou também ter cometido qualquer ilegalidade, após um artigo do Economic Information Daily, um jornal próximo da agência de notícias oficial chinesa Xinhua, ter denunciado o seu alegado envolvimento no recrutamento de apostadores no interior da China para actividades proibidas em Macau.

Já este ano, a 21 de Maio, em declarações à Agência Lusa, o director executivo do da Suncity, Alvin Chau, anunciou a pretensão do grupo de concorrer às concessões de novas licenças de jogo em Macau, em 2022, data em que se prevê venha a ser aberto novo concurso público internacional.