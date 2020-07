Albano Martins aponta ao fim do matadouro e das corridas de cavalos antes de abandonar a ANIMA

O antigo presidente da ANIMA passou a pasta ao sucessor Billy Chan no sábado passado, mas garantiu que irá continuar a trabalhar para três objectivos antes do regresso a Portugal no próximo ano. Já na condição de presidente honorário vitalício da Sociedade Protectora dos Animais de Macau, Albano Martins quer encerrar o matadouro e as corridas de cavalos em Macau.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A nova direcção da ANIMA – Sociedade Protectora dos Animais de Macau assumiu funções no sábado passado, com Billy Chan a suceder a Albano Martins na liderança da associação fundada e 2003. O gestor de 52 anos é consultor na CEM (Companhia de Electricidade de Macau) e foi uma escolha pessoal de Albano Martins, que, a partir de agora, irá desempenhar o cargo de presidente honorário vitalício da ANIMA e de coordenador de uma comissão para encerrar o matadouro e as corridas de cavalos em Macau.

“O Billy Chan é indivíduo ligado à gestão e é uma pessoa muito calma que gosta de animais. É organizado, estudioso e conhece a ANIMA quase tão bem como um operacional”, começou por dizer Albano Martins ao traçar o perfil do novo presidente da associação, acrescentando ser alguém que procura consensos. “Ele é de certo modo a pessoa que pode dar um nome à organização porque não é de conflitos, procura consensos, tem bom trato e não hostiliza ninguém. É a pessoa ideal para estar na ANIMA”.

Apesar de ser o novo presidente da ANIMA, Billy Chan não irá ocupar o cargo de presidente executivo, mas sim o de presidente do Conselho Administrativo. “É sempre muito difícil fazer listas para a ANIMA porque as pessoas sabem que é traumatizante por causa das situações de violência dos animais e por causa do próprio movimento que a ANIMA tem a nível de resgates e decisões. É algo que ocupa muito tempo e ele [Billy Chan] nunca poderia ser presidente Executivo porque não tem esse tempo”, explicou Albano Martins, frisando que o cargo de presidente executivo será ocupado por Tinna Tang.

“Por detrás do Billy Chan estão os operacionais onde temos a Tinna Tang como presidente executivo da ANIMA. Ela é uma jovem muito emotiva, mas que vive 24 horas a ANIMA. Dá garantias de que nenhum animal ficará por resgatar à noite. Ela é de Hong Kong, mas residente em Macau. Tem uns 10 animais em casa e está 100% livre para a ANIMA, faz resgates à 00h00 ou às 2 da manhã. É a pessoa indicada porque tem liberdade de movimentos”, referiu Albano Martins.

Outro dos nomes sonantes que integram o Conselho Administrativo da associação é Ho Siu Man, familiar do antigo Chefe do Executivo Edmund Ho. “É uma senhora que trabalhou comigo na Associação de Gestão durante muito tempo e que já vinha da anterior direcção. É uma pessoa importante estar aqui porque dá nome, facilita donativos. A Direcção não é para trabalhar, quem é para trabalhar é a Comissão Executiva”, frisou Albano Martins.

Já em relação aos cinco elementos que compõem a Comissão Executiva da ANIMA, Albano Martins assinalou a importância do facto de todos serem “trabalhadores” da associação e jovens. “Quer a Tinna, quer a Ieong Im Fai (tesoureira), quer a Wong Man Yee (secretária), quer o Roberto Silva ou Ung Chi Hang são trabalhadores da ANIMA. É uma das coisas que era importante assegurar, que as pessoas que estão na Direcção trabalham na ANIMA porque estão dentro dos problemas. O Roberto Silva é licenciado, assim como todos os outros membros, alguns em várias áreas. A grande vantagem desta equipa é que são praticamente todos jovens. Eu diria até que não há aqui ninguém com mais de 33 anos”, disse.

Já a Assembleia Geral da ANIMA é constituída pela advogada Ana Soares, o arquitecto José Maneiras e a gestora Paulina Luk Pui I. “O presidente da Assembleia Geral é a doutora Ana Soares, advogada da praça, membro da ANIMA desde longa data. O José Maneiras foi o primeiro presidente da comissão executiva da ANIMA e foi presidente do IAM (à data, Leal Senado) por muitos anos. Está já com 80 e tal anos. Já Paulina Luk Pui foi responsável pela Associação de Gestão de Macau durante muitos anos, está reformada e vive em Zhuhai, mas como a Assembleia Geral só reúne uma vez por ano não há complicação”, esclareceu Albano Martins.

Os órgãos associativos da ANIMA vão contar também com o Conselho Fiscal e o Comité de Ética. António José Félix Pontes é o presidente do Conselho Fiscal constituído ainda por José Eduardo Isaac Soares Duarte e Tam Ka I. No Comité de Ética, Francisco José Bernardino da Silva Leandro, Julia Jerosh Herold e Carla Maria Pires Mata da Silva Figueiredo compõem o órgão independente responsável pela verificação do cumprimento do código de ética da associação.

Albano Martins vai coordenar comissão da ANIMA para encerrar hipódromo e matadouro

Com a liderança da ANIMA entregue a Billy Chan, Albano Martins vai continuar a trabalhar na associação e já definiu três objectivos concretos para realizar até Julho de 2021. “Eu vou ficar enquanto coordenador até ao próximo ano para ajudar em três batalhas, ou três missões, que temos. A primeira será a questão do matadouro, ver se damos a machadada final àquela porcaria. A segunda missão é acabar com o Jockey Club, para ver se acabamos com as corridas de cavalos, e a terceira missão é a campanha de Portugal que já tem à volta de 35 mil assinaturas e que é a nossa campanha para acabar com as corridas de galgos. Eu nestas três coisas sou o coordenador, fiquei responsável pela comissão. Eles [direcção] não vão interferir, vou discutir com eles, mas essas três áreas vão ser da minha responsabilidade até eu deixar de ser efectivamente o responsável em Julho do próximo ano”, garantiu Albano Martins.