Acesso a testes de ácido nucleico será facilitado aos passageiros do corredor especial com Hong Kong

A partir de hoje, todos os passageiros do corredor especial entre Macau e o aeroporto internacional de Hong Kong são obrigados a apresentar um comprovativo de teste de ácido nucleico negativo antes de embarcar. Os Serviços de Saúde admitiram que a medida poderá provocar inconvenientes, mas asseguraram que o processo de realização do teste de ácido nucleico será facilitado a todos os passageiros com cartão de embarque.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Saúde comprometeu-se a auxiliar todos os passageiros do corredor especial que tenham dificuldades em realizar o teste de ácido nucleico antes de embarcar no barco fretado para o aeroporto de Hong Kong. A medida entrou em vigor hoje às 06h00 e obriga todos os passageiros a mostrar um certificado de teste de ácido nucleico negativo para embarcar no barco do corredor especial e no voo na região vizinha. O médico Lo Iek Long assumiu que a implementação da medida poderá provocar inconvenientes de última hora aos passageiros, mas assegurou também que as autoridades vão facilitar o processo de acesso aos testes de ácido nucleico.

“Na eventualidade dos passageiros que pretendem sair de Macau registados no corredor especial não conseguirem fazer o teste de ácido nucleico temos duas vias. Aqueles que já têm bilhete do ferry, a Direcção dos Serviços de Turismo vai entrar em contacto com eles para os informar da nova medida. Se não conseguirem fazer marcação vamos arranjar uma hora especial para quem tem bilhete de barco e avião para seguir viagem sem causar transtorno”, explicou Lo Iek Long, membro da direcção do Centro Hospitalar Conde S. Januário, acrescentando que serão disponibilizados testes de ácido nucleico para quem vai apanhar o avião a Hong Kong.

“Se houver avião para amanhã e o passageiros só conseguir marcação para daqui a dois dias, assumimos que pode mostrar esta marcação mais a prova de saída de Macau [bilhete de voo ou de barco] e vir durante a hora de expediente ao Hospital Conde S. Januário para tratar do teste de ácido nucleico, onde iremos dar ajuda pronta e imediata”, referiu o clínico.

Questionado sobre a implementação da medida a poucos dias do fim do corredor especial, Lo Iek Long não indicou de imediato a sua motivação. “Não sei se foi um pedido das companhias aéreas, acho muito difícil explicar o motivo das medidas que foram lançadas agora, mas acredito que esteja relacionada com a segurança dos passageiros e tripulantes”, afirmou o representante dos Serviços de Saúde.

No entanto, após a insistência dos jornalistas sobre o assunto, Lo Iek Long acrescentou que a medida foi implementada na sequência de dois casos recentes de infecção nas Filipinas de duas cidadãs que viajaram de Macau. “Na verdade, o objectivo desta medida é simples: serve de protecção dos tripulantes do avião e do barco, assim como para os passageiros, mas relembramos também os dois casos recentes de duas cidadãs que saíram de Macau para as Filipinas e que acabaram por testar positivo depois de saírem de Macau. Esses casos chamaram a nossa atenção para uma maior segurança da população de Macau. Tivemos de realizar vários testes a pessoas de contacto próximo. Claro que pode haver inconvenientes, mas queremos ajudar”, disse.

Na sequência da resposta do médico do Hospital Conde S. Januário, a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou, acrescentou que os testes de ácido nucleico à saída de Macau servem também para identificar potenciais casos assintomáticos no território. “A nossa situação está neste momento muito bem controlada, mas não podemos ter a certeza de que não há casos ocultos ou algum infectado sem sintomas. Por isso, esta medida pode assegurar que, saindo de Macau, não há o risco de alguém levar o vírus, o que poderá trazer também riscos para os passageiros do mesmo barco ou avião assim como contaminar os tripulantes, que, por sua vez, podem depois transportar este risco de infecção para a sua comunidade”, afirmou Leong Iek Hou.