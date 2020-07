Acções dos casinos disparam após levantamento de restrições em Guangdong

A quarentena obrigatória de 14 dias imposta pela província de Guangdong a todos os visitantes de Macau será levantada a partir de amanhã, segundo as autoridades chinesas. A medida irá entrar em vigor a partir das seis da manhã desta quarta-feira e já afectou o valor das acções das operadoras de jogo com casinos em Macau.

A Melco Resorts & Entertainment registou a maior subida (11%), seguindo-se a Wynn (11%), Las Vegas Sands (9,6%) e MGM Resorts International (6,5%), segundo a Bloomberg. Os visitantes terão na mesma que fazer um teste de despistagem ao novo coronavírus antes de partirem.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitiu um comunicado na noite de ontem referindo que, no seguimento da nova política transfronteiriça, o Governo de Macau irá ajustar as medidas de prevenção da epidemia nos casinos. Desta forma, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) irá exigir a todos os visitantes que pretendam entrar nos casinos a medição de temperatura corporal e a exibição de código de identificação de saúde e certificado de teste de ácido nucleico válidos, para além de efectuar, “inspecções rigorosas em todos os casinos e exigir aos mesmos a execução rigorosa das medidas de prevenção da epidemia já implementadas”, em cumprimento das orientações e exigências das autoridades de saúde.

Todos os indivíduos que pretendam entrar nos ‘resorts’, hotéis ou pensões em Macau estarão também sujeitos à medição de temperatura corporal e à exibição de código de identificação de saúde. Os outros estabelecimentos comerciais têm igualmente de observar as respectivas orientações emitidas pelas autoridades sanitárias, com vista à prevenção de propagação da epidemia.

P.A.S.