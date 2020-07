Sulu Sou pede zonas de lazer para Novos Aterros e Praia Grande

Sulu Sou considera que as zonas C e D da Praia Grande e a zona B dos Novos Aterros devem ser planeadas como zonas de lazer. Através de uma interpelação escrita, o deputado refere que, devido à recuperação de mais de três hectares em terrenos abandonados nas zonas C e D da Praia Grande, juntando cerca de 50 hectares da zona B dos Novos Aterros, o Governo deve aproveitar uma “oportunidade única” para elaborar um planeamento completo para estas zonas tendo em conta a sua importância em termos de localização geográfica. Sulu Sou salienta ainda o valor estratégico de construir uma cidade sustentável e os seus impactos profundos na paisagem geral, na vida dos residentes, no turismo e no desenvolvimento do território.

Na sua interpelação, o deputado propõe que o Governo desenvolva o planeamento urbanístico da zona B dos Novos Aterros e das zonas C e D da Praia Grande tendo como foco elementos de preservação ambiental, arte e cultura, instalações de lazer, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida da população e do turismo.

Sulu Sou considera também ser necessário o estabelecimento de restrições rigorosas de limites altimétricos para as zonas C e D da Praia Grande e a zona B dos Novos Aterros para não afectar a paisagem panorâmica que percorre a zona da Penha, Ponte Nobre de Carvalho e os lagos Nam Van e Sai Van.

O deputado solicita ainda às autoridades para que reconsiderem a localização para instalações dos órgãos judiciais que planeiam construir no lado leste da zona B dos Novos Aterros.