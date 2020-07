Representantes de Macau no funeral de Stanley Ho vão cumprir quarentena, assegurou Lo Iek Long

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, e os representantes do Governo de Macau que marcaram presença no funeral de Stanley Ho, em Hong Kong, vão cumprir quarentena obrigatória num dos hotéis designados. Já o antigo Chefe do Executivo, Edmund Ho vai estar num “sítio especial” em observação médica, revelou Lo Iek Long.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Lo Iek Long, garantiu que os representantes do Governo de Macau que estiveram nas cerimónias fúnebres de Stanley Ho, em Hong Kong, vão cumprir quarentena obrigatória de 14 dias no regresso ao território. A informação foi confirmada pelos Serviços de Saúde já na recta final da conferência de imprensa do centro de coordenação e contenção do coronavírus de sexta-feira. As autoridades estão em alerta com o registo de novos casos de infecção em Hong Kong e a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude lançou um apelo às escolas para reforçar as medidas de prevenção. Já a representante da Direcção dos Serviços de Turismo reforçou que o corredor especial com o aeroporto internacional de Hong Kong vai terminar esta semana.

“Recentemente, a situação epidémica em Hong Kong ficou um pouco grave, por isso, todas as pessoas que se tenham deslocado a Hong Kong têm de seguir as nossas regras e serem submetidas a observação médica de 14 dias. Ninguém é isento. Essas medidas são para assegurar a saúde dos cidadãos de Macau”, referiu Lo Iek Long em conferência de imprensa.

Depois de ter afirmado que “cada caso era um caso” em relação à viagem de Lei Wai Nong a Hong Kong para as cerimónias fúnebres de Stanley Ho, Lo Iek Long admitiu que, perante a gravidade da situação na região vizinha, ninguém está isento de fazer quarentena na entrada em Macau. No entanto, o representante dos Serviços de Saúde recusou, por diversas vezes, adiantar pormenores sobre os locais de observação médica designados para os representantes do Governo de Macau que estiveram nas cerimónias fúnebres de Stanley Ho. Já no final da conferência de imprensa, Lo Iek Long assumiu que os membros da comitiva de Macau em Hong Kong vão cumprir quarentena no Sheraton ou na Pousada Marina Infante. Sobre a situação de Edmund Ho, o clínico explicou que o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês vai fazer quarentena num “sítio especial”.

“Em relação aos locais designados já recebi as notícias do meu colega, o senhor Edmund Ho, por causa da segurança, vai fazer quarentena num sítio especial, mas os outros dirigentes, bem como o secretário para a Economia e Finanças vão fazer a quarentena no hotel, mas o doutor Edmund Ho vai fazer quarentena num sítio especial por causa de segurança. Não é porque não queria responder às perguntas, mas só agora recebi as novas informações”, justificou-se Lo Iek Long.

Na conferência de imprensa de sexta-feira foi também anunciado o início da 18.ª ronda de distribuição de máscara que teve início no sábado com as mesmas regras das anteriores, ou seja, cada residente ou portador de Blue Card pode levantar um máximo de dez máscaras para dez dias, a um preço de oito patacas, assim como adquirir máscaras para crianças.

Wong Ka Ki, chefe de departamento da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, revelou que a situação em Hong Kong levou a DSJE a lançar um apelo às escolas para que haja um reforço das medidas de prevenção. “Nós estamos a acompanhar de perto a situação do exterior, desde que recebemos a situação das nossas regiões vizinhas apelámos às nossas escolas para reforçar as medidas de prevenção. Seguimos sempre as instruções dos Serviços de Saúde e fizemos uma revisão sobre os trabalhos para ver se há ou não trabalhos que estão a ser bem feitos”, disse Wong Ka Ki.

Já Lau Fong Chi recordou que o corredor especial com o aeroporto de Hong Kong termina na próxima quinta-feira. “Queria também alertar que os residentes que ainda estão no estrangeiro ou as pessoas que querem apanhar o avião em Hong Kong, o nosso serviço termina no dia 16 de Julho e não vamos prolongar o tempo de serviço deste barco por isso têm de agarrar esta oportunidade”, frisou a representante da Direcção dos Serviços de Turismo.