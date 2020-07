Pereira Coutinho fala em diminuição do estatuto da língua portuguesa na RAEM

Numa carta dirigida ao presidente da Assembleia Legislativa (AL), o deputado aponta o exemplo da orientação constante em três propostas de lei pendentes na AL – em que é dada “preferência ao emprego da língua chinesa” e em que se coloca “a língua inglesa numa nítida supremacia face à língua portuguesa” -, para defender o que diz ser a diminuição do estatuto do Português enquanto língua oficial. Pereira Coutinho diz mesmo tratar-se de uma situação susceptível de violar a Lei Básica.

Sílvia Gonçalves

José Pereira Coutinho acredita estar em causa o estatuto da língua portuguesa enquanto língua oficial da RAEM. Numa carta remetida na sexta-feira ao presidente da Assembleia Legislativa (AL), Kou Hoi In, o deputado aponta o exemplo de artigos constantes em três propostas de lei que se encontram pendentes na AL, referindo que, nos mesmos, é dada preferência à utilização da língua chinesa, e que a língua inglesa é colocada “numa posição de nítida supremacia face à língua portuguesa”. Opção que, para o legislador, se afigura como “incoerente” com os termos do Acordo-Quadro para o Reforço da Cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e Promoção da Construção da Grande Baía, sendo ainda “susceptível de violar os termos do disposto no artigo 9.º da Lei Básica”, que estabelece a língua portuguesa como uma das duas línguas oficiais da RAEM.

Pereira Coutinho expõe a Kou Hoi In o que diz ser a sua preocupação e inquietação quanto à orientação presente em três propostas de lei pendentes na AL. O que explica do seguinte modo: “a meu ver, vêm diminuir o estatuto da língua portuguesa enquanto língua oficial da RAEM, e que, a médio longo prazo são susceptíveis de pôr em causa as características identitárias de Macau, no que respeita à sua ligação ao mundo Lusófono”.

O deputado e conselheiro das Comunidades Portuguesas explica tratar-se das propostas de lei relativas à “Protecção dos Direitos e Interesses dos Consumidores”, à “Actividade dos Estabelecimentos Hoteleiros” e a relativa à “Actividade das Agências de Emprego”. Nas versões iniciais dos três diplomas, Pereira Coutinho diz verificar, “com imensa tristeza”, que “no nº1 do artigo 14º da Proposta de Lei relativa à Lei da Actividade dos Estabelecimentos Hoteleiros; no nº2 do artigo 12º da Proposta de Lei relativa à Protecção dos Direitos e Interesses dos Consumidores; e na alínea 4 do nº1 do artigo 8º da proposta de lei relativa à Actividade das Agências de Emprego, dá-se uma preferência ao emprego da língua chinesa e, em termos práticos, coloca-se a língua inglesa numa posição de nítida supremacia face à língua portuguesa”.

Defende o legislador que a opção em causa parece “incoerente com os termos do Acordo-Quadro para o Reforço da Cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e Promoção da Construção da Grande Baía, na medida em que ali se dispõe que compete a Macau ‘consolidar a plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa’”.

VIOLAÇÃO DA LEI BÁSICA EM CAUSA

Pereira Coutinho entende ainda que a mesma redacção é também “susceptível de violar os termos do disposto no artigo 9º da Lei Básica da RAEM, que estabelece que a língua portuguesa é língua oficial da RAEM, como o é também, e muito bem, a Língua chinesa e, ao mesmo tempo, comprometer a ligação de Macau ao mundo Lusófono”.

O deputado e presidente da ATFPM questiona mesmo o futuro da língua no território e daqueles que apostaram nela enquanto profissão: “O que nos inquieta e preocupa é o futuro da língua portuguesa na RAEM, com a possível perda das características de Macau enquanto ‘farol’ da Lusofonia no Oriente e, bem assim, o futuro dos milhares de jovens que se têm dedicado a aprender a língua portuguesa em Macau e no interior do continente, que com o aprofundamento deste ‘rumo’ poderão ver o seu futuro pessoal e profissional comprometido”.

Pereira Coutinho exorta, assim, Kou Hoi In a ponderar exercer “a sua Magistratura de influência, no sentido de se chegar a uma posição de consenso, que garanta o estatuto e o futuro da língua portuguesa em Macau nestas propostas de lei, reforçando-se, deste modo, a ligação de Macau aos Países de Língua Oficial Portuguesa, ao mesmo tempo que se respeita a Lei Básica e se garante, de forma mais eficaz, o futuro de milhares de estudantes da região que se têm dedicado ao estudo da língua portuguesa”.