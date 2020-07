“Lei de Segurança que existe agora em Hong Kong terá efeitos em Macau”, diz analista

Em entrevista à TDM – Rádio Macau, o professor universitário Luís Tomé considerou que a nova lei de segurança nacional em Hong Kong “viola a Lei Básica” da região, e que o princípio “Um País, Dois Sistemas” ficou “ferido de morte” com a implementação do novo diploma. O especialista em relações internacionais assinalou também que a nova lei de segurança nacional de Hong Kong “terá efeitos em Macau” apesar da grande diferença entre as duas regiões ao nível de “tradição de liberdade política e democracia”.

A implementação da nova lei de segurança nacional de Hong Kong vai ter efeitos em Macau no futuro apesar das diferenças históricas entre as duas regiões ao nível da tradição de liberdade política e democracia, afirmou o especialista em relações internacionais, Luís Tomé, numa entrevista à TDM – Rádio Macau. Para o director do departamento de relações internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, Pequim cometeu um erro político, com a imposição de uma lei de segurança nacional em Hong Kong, porque ostracizou e marginalizou o poder executivo e legislativo da Região Administrativa Especial vizinha. Luís Tomé assinalou também que a decisão do Governo Central da China “viola” o acordo que existe com Reino Unido estipulado na declaração conjunta e Lei Básica.

“A concepção e o conceito de segurança nacional é ambíguo [nesta nova lei de segurança nacional em Hong Kong], o que é menos ambíguo é o propósito e o alcance desta lei, a tipificação dos novos quatro tipos de crimes contra a segurança nacional, portanto, aquilo que é actividade subversiva, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras, e mesmo aí há alguma ambiguidade, o que numa posição extrema pode permitir a arbitrariedade”, começou por dizer Luís Tomé em relação ao diploma imposto por Pequim em Hong Kong. Por outro lado, o académico destacou a possibilidade da justiça chinesa poder julgar, ao abrigo desta nova lei, determinados crimes directamente, incluindo, na prática, a consagração de uma espécie de extradição, “que reaparece agora aqui ao abrigo desta nova lei de segurança nacional”.

Luís Tomé considerou que a nova lei viola o estipulado da declaração conjunta e a Lei Básica de Hong Kong, e que “fere de morte” o princípio “Um País, Dois Sistemas”. O professor universitário assinalou também que a autonomia de Hong Kong está em risco. “No Anexo 3 do Artigo 23º da Lei Básica deveria ser Hong Kong a promulgar a sua própria lei de segurança nacional, portanto a legislação e os aspectos transpostos do Governo Central para Hong Kong deveriam caber numa lista do Anexo 3, coisa que não acontece. Creio que há aqui uma ultrapassagem do compromisso internacional celebrado com o Reino Unido e da Lei Básica de Hong Kong.

Sobre a possibilidade de a autonomia de Hong Kong ser colocada em causa, o especialista em relações internacionais afirmou que sim e de forma quase definitiva. “Eu acho que sim, e diria até que de uma forma quase definitiva, aliás um dos erros políticos de Pequim com esta lei é no fundo dar razão àqueles que há anos, em Hong Kong, vinham a chamar à atenção e que contestavam a ingerência do Governo Central Chinês na autonomia de Hong Kong e esta lei é a demonstração disso. O princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ fica ferido de morte porque aquilo que se presumia ser salvaguardado e garantido por Pequim no período de 50 anos, a autonomia, incluindo judicial e legislativa, fica claramente posta em causa e os efeitos já se estão a sentir pois foram imediatos, inclusivamente os efeitos de autocensura foram imediatos. Eu acho que em breve vamos ter efeitos económicos e naturalmente políticos resultante desta lei que fere nitidamente o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’.”

Apesar dos problemas registados em Hong Kong desde o ano passado, Luís Tomé criticou a criação de uma lei à revelia das instituições do território. “Foi completamente ultrapassado o Conselho Legislativo de Hong Kong, isto é uma lei criada pelas autoridades centrais chinesas aplicada directamente à revelia das instituições de Hong Kong, não deu tempo sequer para o sistema se preparar para esta lei, e, portanto, acho que o poder executivo e legislativo de Hong Kong foram manifestamente ostracizados, marginalizados, e esse é mais um dos precedentes que esta lei cria infelizmente, mas é a realidade imposta directamente por Pequim”.

Em relação ao impacto da nova lei de segurança nacional de Hong Kong em Macau, Luís Tomé recordou que as realidades das duas regiões são muito distintas e historicamente diferentes. “Macau sempre foi, historicamente, um caso diferente de Hong Kong, mesmo no período em que têm o mesmo estatuto de Região Administrativa Especial da China nunca houve um efeito de contágio de Hong Kong para Macau em termos de contestação, de protestos, manifestações, e muito menos de violência. Por outro lado, há uma tradição de liberdade política e democracia em Hong Kong que Macau não tinha. Ou seja, não tem um historial desse ponto de vista, a dimensão é muito diferente assim como a importância económica é muito diferente. Dito isto parece-me claro que uma lei de segurança nacional que agora existe em Hong Kong obviamente que vai ter efeitos em Macau”, explicou Luís Tomé, acrescentando que a lei de segurança nacional de Macau deverá ser ajustada à nova realidade de Hong Kong.

“Numa entrevista à TDM, o director do gabinete de estudos políticos do Comissariado dos Negócios Estrangeiros, Ran Bo, embora reconheça o bom trabalho da RAEM e do Executivo de Macau, também diz, expressamente – pelo menos é o que consta na entrevista –, que Macau precisa de melhorar os mecanismos de salvaguarda da segurança nacional e que o Governo Central vai ajudar o Executivo de Macau a fazê-lo”, afirmou o especialista em relações internacionais, frisando que “não há duas leituras possíveis” quando algo é “dito assim, publicamente, numa entrevista”. “É óbvio sobre o sinal que é dado”, completou Luís Tomé.