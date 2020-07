Hong Kong admite “rever” programa piloto de ‘passaporte sanitário’ para Guangdong e Macau

As autoridades de Hong Kong admitiram atrasos na implementação de um sistema de declaração por “código de saúde” para facilitar a movimentação de pessoas entre as cidades vizinhas de Guangdong e Macau e que o programa piloto para um “passaporte sanitário” necessita de revisão. A informação foi avançada pela Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam. “Precisamos de rever quando é que o programa piloto do ‘código de saúde’ para Guangdong-Hong Kong e Hong Kong-Macau estará pronto para ser implementado”, pode ler-se na página oficial da Chefe do Executivo de Hong Kong no Facebook.

No entanto, a medida levantou algumas dúvidas na região vizinha por causa da partilha dos dados pessoais inseridos na declaração de saúde com as autoridades da China continental. Carrie Lam assinalou que a retoma das actividades económicas e sociais em vários locais coincidiram com o ressurgimento de casos de infecção. “A nossa cidade assistiu a rápidas mudanças na situação da pandemia [Covid-19] nos últimos dias, pois mais de 60 novos casos de infecção foram confirmados localmente”.

As declarações de Carrie Lam surgem na sequência das palavras de Elsie Ia Iong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, sobre a possível implementação de um sistema de reconhecimento mútuo dos códigos de saúde entre Macau e Hong Kong. A representante do Executivo de Macau garantiu que o cenário está suspenso devido ao novo surto na região administrativa especial vizinha. “Temos vindo a acompanhar a situação epidémica de Hong Kong. As autoridades de Saúde monitorizam estas questões todos os dias e temos um contacto próximo muito próximo com Hong Kong. Estamos a acompanhar a situação diariamente e emitimos recomendações profissionais. O Governo de Macau vai avaliar quando será a melhor altura para implementar novas medidas. Ou seja, a nossa grande prioridade é a segurança dos residentes. Estamos sempre em negociações e em contacto directo. Quanto a essa questão do reconhecimento dos códigos de saúde deverá ser cancelada nesta altura, especialmente em relação a Hong Kong.”