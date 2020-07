Grupo Sun City reage contra “rumores falsos”

Em causa uma campanha das autoridades chinesas contra operações de jogo ilegais na China continental, que seria dirigida contra o grupo que explora salas VIP nos casinos de Macau.

“A escala das operações anti-crime é de nível nacional, e não tem por alvo o Grupo Sun City. Condeno veementemente os rumores e quem os propaga”. Foi assim, através de um comunicado em vídeo emitido a noite passada, que o presidente do grupo, Alvin Chau Cheok-wa, reagiu a rumores surgidos este fim-de-semana de que o Grupo Sun City seria o principal alvo de uma campanha das autoridades chinesas para desmantelar operações de jogo ilegais na China continental.

No comunicado, Alvin Chau começa por desmentir que o Grupo Sun City tenha “subsidiado os manifestantes (pró-democracia) de Hong Kong, como estaria a ser noticiado. “É inteiramente absurdo e irrazoável”, respondeu. “O Grupo Sun City tem as suas raízes em Macau e total devoção pela Mãe-Pátria – jamais apoiaria actos que prejudicam o país”.

Alvin Chau refere-se depois às notícias de que as autoridades chinesas teriam tido acesso a informação sobre os clientes dos clubes VIP da Sun City. O presidente do Grupo garante que nunca recebeu pedidos de informações sobre os seus clientes das autoridades chinesas. Quanto à hipótese de a base de dados da empresa ter sido atacada por hackers e as suas listas de clientes terem chegado ao conhecimento público, ou das autoridades, Alvin Chau assegura que isso nunca aconteceu. “Como organização registada em Macau, o Grupo Sun City rege-se pela Lei de Protecção de Dados Pessoais de Macau e não pode divulgar aleatoriamente informações relativas aos seus clientes. O aplicativo móvel do Grupo é operado e mantido por uma equipa profissional. O sistema não armazena dados de clientes. E o servidor também está instalado em Macau”, explica.

No comunicado audiovisual ontem emitido, Alvin Chau garante ainda que o Grupo está de boa saúde financeira. Para “afastar dúvidas de todos e quaisquer sectores”, adianta números actuais da empresa: tem reservas fiscais no valor de 10,5 mil milhões de dólares de Hong Kong, facturação nos clubes VIP na ordem dos 18,6 mil milhões e depósitos em dois bancos de Macau que ascendem a 16,5 mil milhões. “O total de activos do Grupo é mais do que suficiente para cobrir todas as suas necessidades, sendo por isso absolutamente capaz de enfrentar perdas previsíveis e dívidas incobráveis”, afirma o líder da Sun City.

Mais adiante, Alvin Chau sublinha que o Grupo opera em estrito cumprimento da lei. “Não tem nenhum funcionário estacionado ou participante em quaisquer operações relacionadas com jogo na China continental; todos os empregados, fundos e sistemas estão enraizados em Macau, e noutros países onde pode operar clubes VIP de acordo com a lei”, diz, acrescentando que tem vindo a cooperar com o Governo da RAEM nesta altura de crise, promovendo políticas de defesa do emprego e do sustento da população. “Até agora, o Grupo não despediu um único funcionário devido à pressão financeira resultante da pandemia”, garante.

A finalizar, Alvin Chau pede união num momento de crise e volta a condenar quem propaga rumores, pedindo-lhes que parem de o fazer, pois isso poderá ter efeitos muito negativos para a economia de Macau.