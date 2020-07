Figura de Stanley Ho lembrada nas suas exéquias fúnebres

Dezenas de membros do governo, políticos, celebridades e grandes empresários participaram sexta-feira no funeral de Stanley Ho, na Casa Funerária de North Point, em Hong Kong.

A urna foi transportada, entre outros, pela Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, antigos chefes do executivo de HK e Macau, Tung Chee-hwa e Edmund Ho, e pelo director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEHK, Luo Huining. Edmund Ho participou na cerimónia na qualidade de vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês.

Participaram também nas cerimónias fúnebres os ex-chefes do executivo da RAEHK Donald Tsang e Leung Chun-ying.

O Presidente Xi Jinping, o Primeiro-Ministro Li Keqiang, e os antigos chefes do governo chinês Zhu Rongji e Wen Jiabao enviaram coroas de flores à família de Stanley Ho.

No seu louvor à figura do antigo patrão do jogo em Macau, Tung Chee-hwa destacou a figura de empreendedor e filantropo que “amava o país, Hong Kong e Macau”, e agradeceu todos os contributos dados ao longo da sua vida. Lawrence Ho, um dos filhos de Stanley, representou a família nos discursos das exéquias fúnebres, agradecendo a presença de todas as individualidades e afirmando que o seu pai não será esquecido.