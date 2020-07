Duas ‘handpans’ para pôr o público em transe

Dave Wan e Manuel Variz levaram as suas ‘handpans’ para deixar o público da Livraria Portuguesa num estado de calma, melancolia e transe. O objectivo é levar o público a um estado extremo de relaxamento, explicou a dupla ao PONTO FINAL. A banda, criada no ano passado, quer agora lançar um EP.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A banda chama-se Náv e quis deixar as mais de 30 pessoas que viram o concerto de ontem na Livraria Portuguesa num estado de relaxamento, melancolia e transe. Com duas ‘handpans’ e um asalato, o objectivo de Dave Wan e Manuel Variz é “criar atmosferas ricas em melodia com percussão”. Agora, a dupla quer avançar para a edição de um EP e adicionar mais instrumentos ao som.

“O que nós queremos proporcionar a quem está a ouvir, é que relaxe ao máximo e fique num estado de meio transe, pensativo, melancólico”, explicou Manuel Variz ao PONTO FINAL, ainda antes do concerto na Livraria Portuguesa. O grupo usa duas ‘handpans’ – instrumento de percussão com pouco mais de uma década em que duas chapas de aço em formato de concha são coladas deixando o centro oco – e Dave toca ainda um asalato, cabaças com grãos dentro. O futuro passa pela adição de um didjeridu ao som da banda.

“Este tipo de instrumento transmite uma paz muito grande às pessoas que ouvem e parece que no fundo ficam em estado de transe”, sublinhou, acrescentando que a dupla quer “criar atmosferas ricas em melodia com percussão”.

Ontem, a sala de pouco mais de 30 lugares da Livraria Portuguesa esgotou. Manuel Variz, professor de Educação Visual de profissão, explicou que “este conceito de miniconcertos é uma das coisas que nós queremos fazer mais”.

Os Náv querem lançar um EP até ao final deste ano. Para já, contam com quatro músicas: “Into The Woods”, “Under the Tree”, “Kalachakra”, e “Tin Hau”. “O nosso primeiro objectivo é criar o máximo de músicas possíveis para podermos lançar um álbum”, indicou Manuel Variz. Além disso, querem também “fazer o máximo de eventos possíveis para chegar às pessoas”.

Depois da Livraria Portuguesa, os Náv têm como objectivo levar a ‘handpan’ para um barco e juntar-lhe elementos de ‘videomapping’ e VJ. Para já, não passa de uma ideia: “Ainda não temos nenhuma parceria, o que pode acontecer é alugarmos um barco e depois cobrar uma entrada para ajudar no processo”.

Os Náv são uma banda recém-criada por Manuel Variz, que é professor, e por Dave Wan, que faz peças de arte em madeira. Em 2019, conheceram-se no evento de música, meditação e ioga, Connections – Community Gathering. “Gostámos do trabalho um do outro, tivemos uma boa relação e decidimos criar uma banda”, indicou Variz. Depois disso, actuaram no Festival Fringe do ano passado, numa peça chamada “Melodic Fantasy”, e também no Macau Legend, num miniconcerto organizado pela Macau Dance Music Association.