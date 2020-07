AIPIM entrega bens alimentares à Caritas Macau 

A Associação de Imprensa em Português em Inglês de Macau (AIPIM) entregou ontem este fim de semana à Caritas Macau bens alimentares que adquiriu com as verbas da campanha solidária que lançou nas últimas semanas. Ao longo da campanha que decorreu entre 12 de Junho e 9 de Julho foram angariadas 23 mil e 600 patacas. Além do contributo dos sócios da AIPIM e dos fundos da própria associação, o Instituto para a Responsabilidade Social das Organizações na Grande China em Macau (MICSRGC) juntou-se a esta iniciativa com um donativo de 7500 patacas. Com a verba angariada, a AIPIM adquiriu bens alimentares – arroz e enlatados vários – que foram entregues à Caritas Macau para auxiliar as famílias de cidadãos (residentes e não-residentes) que a ONG tem estado a apoiar neste período de crise provocada pela pandemia do COVID-19.

“Numa altura em que muito cidadãos estão a passar por enormes dificuldades devido à crise provocada pela pandemia do Covid-19, sentimos que era nosso dever, como jornalistas e cidadãos dar um contributo, numa perspectiva de responsabilidade social para auxiliar famílias e indivíduos locais e trabalhadores migrantes que tanto necessitam de ajuda. A Caritas Macau tem tido um papel central e de enorme valor no apoio aos cidadãos mais necessitados”, afirmou José Carlos Matias, presidente da Direcção da AIPIM.