“Vamos precisar de pelos menos três anos para voltar à situação antes da pandemia”

A directora dos Serviços de Turismo considera que o sector terá de reinventar-se para sobreviver à queda do fluxo de turistas devido à pandemia da Covid-19, e que a introdução de roteiros locais poderá revitalizar, um pouco, a situação crítica para muitos profissionais da área. Apesar dos desafios lançados pela pandemia, Helena de Senna Fernandes confia nas capacidades locais para ultrapassar a crise e assinala a importância de novas rotas no aeroporto internacional de Macau para atrair mais turistas.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

A trabalhar no sector há 32 anos, Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo, assume que ninguém no sector turístico estava à espera de uma situação como a que se vive hoje, depois de um crescimento exponencial nos últimos 20 anos. Em entrevista ao PONTO FINAL, Helena de Senna Fernandes aborda o impacto da pandemia no sector do turismo e as possíveis estratégias que podem ser implementadas após a reabertura das fronteiras.

Ponto Final – Sempre falou na questão da sustentabilidade do sector do turismo, mas esta crise veio provar uma elevada dependência da movimentação de pessoas. O que é que a DST aprendeu com esta situação e que estratégias estão a pensar implementar para o futuro?

H.S.F. – Nesta altura precisámos de muita reinvenção interna para fazermos estes roteiros locais para os residentes. Tivemos de pensar fora da caixa, porque não podemos levar os nossos residentes para ver as Ruínas de S. Paulo ou o Templo de A-Má pois passam por lá quase todos os dias, ou podem ir visitar quando quiserem. Temos de incentivar o sector a inventar novas coisas e novos roteiros, ou até pedir aos diferentes operadores para que abram os seus produtos a mais pessoas. Este tipo de criatividade pode eventualmente ser utilizado nos produtos comerciais. É uma altura para as pessoas repensarem tudo no seu sector ou até renovar os laços, para assim tentarem enfrentar a situação em conjunto.

Que impacto espera no turismo de Macau com estes roteiros locais?

Julgo que para os residentes locais é uma maneira de sentirem mais solidariedade com a sua própria cidade e para o sector é uma oportunidade para começar a repensar os próprios roteiros, pois estes não mudaram durante 20 ou 30 anos. Deste vez é uma maneira de abrir os olhos para que vejam quais são as possibilidades para além dos roteiros normais. E também é uma maneira de dar apoio, porque assim há movimento dentro da cidade com oportunidade para as pessoas gastarem um pouco de dinheiro na comunidade e ajudar diferentes sectores.

Até aqui cerca de 70 por cento dos turistas vinham do interior da China. E estamos a falar de números na ordem dos milhões. Com as isenções de quarentena para Zhuhai, caso a medida fosse implementada às cidades da Grande Baía, o turismo de Macau poderia ter algum tipo de revitalização depois de seis meses em crise? Será que isso será possível até ao final do ano?

Sim, na ordem dos 22 milhões de visitantes (risos). Em primeiro lugar temos de assegurar um ambiente seguro para os nossos residentes. Isso é o mais importante. Se fizéssemos isso de repente, também acho que os residentes locais não iam aceitar porque é muito difícil, hoje em dia, com esta pandemia, estarmos completamente protegidos. Se reabrirmos de repente, isso poderá reintroduzir mais casos na cidade. Em relação aos casos importados temos um bom sistema para tentar atenuar a situação, mas se houvesse casos locais ou comunitários isso seria mais complicado. Ao mesmo tempo temos que abrir, passo a passo, as fronteiras. O próprio Chefe do Executivo disse que irá, na altura própria, solicitar ao Governo Central o regresso à emissão de vistos individuais. Claro que isto não pode ser de um dia para o outro, temos de observar a situação a cada dia. Acho que a abertura de Zhuhai e eventualmente de outras cidades da Grande Baía, espero até toda a província de Guangdong, irá ajudar muito a situação local em termos económicos. Nós não podemos continuar sem abrir as fronteiras porque somos uma cidade de turismo, e para além do turismo quase todos os negócios de Macau dependem, alguns mais outros menos, do movimento das pessoas.

O que irá mudar no turismo depois desta pandemia?

Julgo que as pessoas vão ter receio de viajar logo após a pandemia, sobretudo viagens de muitas horas devido ao medo de contrair o vírus. Isto vai ser muito difícil para as companhias áreas. De acordo com as projecções da Organização Mundial de Turismo, vamos precisar de pelos menos três anos para voltar à situação antes da pandemia, pois não vai ser de um dia para o outro que as companhias aéreas vão começar a voar como antigamente. Para Macau, acho que para já, logo no início da reabertura, não podemos olhar muito para além dos nossos vizinhos. Se pudéssemos abrir Guangdong ainda este ano já seria muito bom para Macau porque, dentro do mercado da China, Guangdong é responsável por mais ou menos 43% dos nossos turistas.

Como é que se pode reconquistar a confiança dos turistas depois da pandemia?

Há muitas pessoas que ainda têm receio de viajar. Tem que ser um exercício completamente diferente daqui para a frente. Para além de mostrar o que é que Macau tem para oferecer em termos turísticos, também temos de mostrar ao mundo e até aos nossos clientes que Macau tem um bom registo no combate ao vírus e na protecção dos nossos residentes. Assim podemos oferecer alguma confiança às pessoas que queiram vir a Macau. Os slogans vão ter de ser diferentes, e por causa disso utilizamos a iniciativa “Vamos! Macau!” como mensagem forte, porque queremos dizer com isso que estamos prontos e preparados para receber os turistas num ambiente seguro.

E assim se passou de uma situação em que se falava, no ano passado, da necessidade de controlo de entrada de turistas, para uma situação em que se precisa de turistas…

Sempre disse, e continuo a dizer: os tempos bons não duram uma eternidade e temos que estar sempre preparados para enfrentar diferentes situações. Este ano é uma situação completamente anormal. Estamos a atravessar um momento em que as pessoas devem ter a noção de que o que temos não pode ser tomado como garantido. Não podem achar que as coisas boas vão continuar para sempre, só porque estão logo ali à mão. Não é assim. Há situações que mudam de um dia para o outro e temos de reconhecer que há momentos em que não podemos controlar a situação. Este ano, vamos fazer uma coisa importante que é a primeira revisão do plano principal do turismo. Não é por causa da pandemia – já tinha sido planeado para este ano, e agora torna-se até mais importante porque achamos que o turismo depois desta pandemia vai ser completamente diferente. Os segmentos vão ser diferentes, mesmo a maneira de pensar, os valores próprios das pessoas vão mudar e temos que ver qual vai ser o “novo normal”.

Hong Kong é um factor decisivo no turismo local, visto que muitas pessoas aproveitam as viagens de longa distância para visitar Macau. No entanto, o mercado internacional está fechado de momento justamente por causa de Hong Kong. Poderá o aeroporto de Macau receber voos internacionais para ajudar o turismo?

Com este “novo normal”, o aeroporto internacional de Macau pode pensar numa nova estratégia. A estratégia do turismo também tem a ver muito com a estratégia da expansão do aeroporto. Não podemos estar sempre dependentes dos nossos vizinhos. Embora trabalhemos muito estreitamente com Hong Kong, nós temos de procurar os nossos próprios mercados. Não têm de ser voos para todo o mundo, mas pelo menos alguns que identifiquemos como mercados-alvo.

Quer citar algum desses mercados-alvo? Lisboa, por exemplo?

De momento, tem de ser passo a passo. Para já não temos nenhuma companhia aérea de Macau que consiga voar longo curso. Por isso, temos de ver a situação com muita calma, e por causa disso estamos sempre a trabalhar com o aeroporto e com as companhias aéreas para ver como é que podemos expandir os nossos mercados. Claro que depois desta pandemia temos de repensar toda a estratégia, pois tem de obedecer aos mercados que estão em condições de reabrir.

Já têm planos para quando reabrirem as fronteiras?

Ninguém sabe quais são bem as regras, porque de um dia para o outro tudo muda. A Inglaterra, de repente, entrou com uma medida de 14 dias de quarentena e depois seguiram-se outros países que também não permitem o trânsito de pessoas. Há muitos aeroportos em diferentes partes do mundo que não o permitem. Há países em que as pessoas nem conseguem de lá sair, porque os aviões não são sequer autorizados a aterrar. É um exercício completamente fora do normal. Estamos a fazer planos para quando reabrirem as fronteiras, mas temos sempre um plano B porque sabemos que quando abrirem as fronteiras, isso não significa que seja definitivo, porque basta haver novos casos para voltarem a ser fechadas.

Como estão a decorrer as negociações com Hong Kong?

As negociações com Hong Kong estão sempre a decorrer. E posso dizer deram uma grande ajuda a Macau, apesar da situação deles também não ser fácil. Estamos a ver os casos a subir em HK, e só podemos reconhecer as dificuldades por que passam. Ainda assim, no segundo corredor especial reabriram o cais para um caso excepcional com Macau.

Haverá um terceiro corredor especial até ao final do ano?

É difícil dizer. Estamos a reagir às diferentes situações. Há solicitações para diferentes timings. É muito difícil agora dizer se vai haver, quando é que vai haver, e em que moldes, porque isto também depende de Hong Kong reabrir as suas portas.

Quando é que a DST passa para a tutela da Secretaria para a Economia e Finanças?

Ouvi dizer que vai ser muito em breve, mas ainda não há uma data fixa.

Trabalhou no último ano com a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura. Como é que foi esta relação num contexto de crise e que tipo de vantagens estratégicas poderá a Secretaria para a Economia e Finanças dar à área do turismo no futuro?

O turismo é de facto uma actividade económica muito importante para Macau. Julgo que em termos do que são as nossas estratégias, vamos ter mais vantagens com esta mudança, para além de continuarmos a promover a cultura e o desporto, pois sempre o fizemos. Há sinergias que iremos sempre deter, porque o produto turístico de Macau não pode ser separado da cultura ou do desporto. O Chefe do Executivo referiu, justamente, que pretende ver mais actividades desportivas importantes em Macau. Isso é muito importante para dar continuidade em termos de produtos turísticos. Mas ao mudarmos para a tutela da Economia e Finanças, o turismo passará a ser encarado mais como um sector de grande importância para a economia.

A pasta dos Assuntos Sociais e Cultura é muito vasta. Na Economia e Finanças, o turismo vai ganhar outro protagonismo?

Não posso dizer que vai haver uma completa mudança de estratégia. Toda a gente tem reconhecido a importância do turismo. Mas com esta mudança podemos ter uma outra sinergia com os serviços de Economia e com o IPIM. Atenção, sempre trabalhámos com eles, mas este tipo de sinergia vai ser mais marcada no futuro. O próprio Secretário para a Economia e Finanças já tinha dito que quer essas sinergias entre os nossos representantes. Para além disso, o IPIM tem uma rede de representações em diferentes cidades no interior da China. Podemos reajustar as nossas estratégias para utilizar melhor estes meios de promoção, com a ajuda deles. E os nossos representantes lá fora também podem ajudar a promover externamente outras actividades económicas de Macau.

Este ano, a pandemia tem levado ao cancelamento de vários eventos importantes, incluindo as próprias celebrações do Ano Novo Chinês. Como está a DST a preparar os eventos da Semana Dourada?

Este ano, não conseguimos organizar o Festival de Fogo de Artifício por razões óbvias, pois não temos sequer 10 equipas em condições para vir a Macau participar. Vamos começar com o Festival de Luz a partir do dia 26 de Setembro, até 31 de Outubro, que vai calhar dentro da Semana Dourada. Para além disso, já lançámos um concurso público para no dia 1 de Outubro, Dia Nacional, termos uma colaboração com Hengqin em espectáculos de fogo de artifício e de drones. Fizemos isso no ano passado nas celebrações dos 20 anos da RAEM, e agora vamos procurar fazê-lo outra vez. Temos que tentar ser criativos. Não podemos estar à espera que milhares de visitantes regressem a Macau de um dia para o outro; e, no entanto, também temos de reconhecer que a actividade tem de recomeçar, e que temos de ter eventos em Macau, que, se não servirem aos turistas, poderão servir os locais.

Consegue avançar um número sobre o impacto da ausência de turistas no sector, a nível de receitas que se perderam?

Realmente é difícil contabilizar, porque não houve actividade durante vários meses. Quase não houve receitas mesmo. Quanto aos hotéis, os números dizem que têm uma média de ocupação de 30%, mas posso dizer que temos estes números porque Janeiro ainda foi um mês bastante bom; depois disso, é praticamente a pior taxa de ocupação de sempre. A média foi de 11% ou 12% e em alguns hotéis até pior, na ordem de 5% ou 6%, sobretudo nos hotéis de cinco estrelas. A verdade é que não tivemos mercado durante todos estes meses.