Universidade de Macau anuncia descobertas significativas na área da condução automática

A Universidade de Macau (UM) alcançou dois grandes avanços na pesquisa sobre condução automática de veículos. Um dos estudos da universidade forneceu novas ideias sobre a condução automática sob mau tempo e em condições de estrada adversas enquanto que o outro estudo desenvolveu novos modelos de aprendizagem que serão aplicados especificamente à direcção autónoma em Macau. Os resultados da pesquisa serão apresentados em duas das principais conferências anuais de inteligência artificial.

Nos últimos anos, o desenvolvimento de tecnologia ‘deep learning’ melhorou a percepção e o conhecimento das máquinas sobre o mundo exterior. No entanto, as tarefas do mundo real encontram geralmente problemas quando o cenário de teste é diferente do cenário de treino. Por exemplo, os investigadores obtêm geralmente os dados dos treinos de veículos autónomos em estradas urbanas sob condições padrão de direção. “No entanto, se o modelo treinado for aplicado directamente sob condições raras, como mau tempo ou más condições da estrada, geralmente haverá quedas significativas na precisão. Para resolver esse problema, o projeto de pesquisa entre a UM e a Baidu propôs um método denominado de RIFLE para reiniciar periodicamente o peso de um classificador no modo de aprendizagem”, pode ler-se no comunicado da UM.

Segundo a informação veiculada, o método RIFLE poderá fornecer propagações posteriores de gradiente mais significativas. “Os pesquisadores verificaram a eficácia do RIFLE em várias tarefas de aprendizagem automática de transferência no mundo real, incluindo várias arquitecturas modernas (ResNet, Inception, MobileNet) e tarefas básicas de visão computacional (Classificação, Detecção, Segmentação). O aluno de doutoramento da UM, Li Xingjian, é o primeiro autor do artigo. O documento foi aprovado para apresentação na Conferência Internacional Machine Learning 2020, uma das principais conferências no campo da inteligência artificial.

A segunda inovação anunciada pela UM está relacionada com um estudo sobre a compressão de modelos da CNN na transferência de conhecimento. O estudo propôs um novo método de compressão no qual a transferência e compressão das máquinas são usadas alternadamente. Este método pode reduzir a complexidade do modelo e garantir alta precisão ao mesmo tempo. Ao comprimir parte da camada do modelo CNN, a complexidade pode ser reduzida ainda mais. Resultados experimentais verificaramm que os FLOPs do ResNet-101 podem ser reduzidos em 30% em seis conjuntos de dados de destino, e a precisão do modelo compactado permanece praticamente inalterada. Como os FLOPs do modelo são reduzidos em mais de 90%, a precisão é mantida em torno de 0,70 em vários conjuntos de dados. Em comparação, os modelos gerados por outros métodos falharam basicamente no trabalho. O artigo foi aprovado para apresentação na Conferência Internacional de 2020 sobre Representação da Aprendizagem. Wang Kafeng, um candidato a PhD sob orientação do professor Xu Chengzhong, é o primeiro autor do artigo. O estudo foi realizado em conjunto pela UM, pelo Institutos de Tecnologia Avançada de Shenzhen, da Academia Chinesa de Ciências, e pela Baidu.

