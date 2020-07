Obras Públicas garantem estar atentas às inundações em época de tufões

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes afirmou estar empenhada na promoção do plano de controlo de inundações e drenagens no território. Em resposta a uma interpelação de Sulu Sou, o organismo destacou a conclusão de várias obras, garantindo que outras seguem o mesmo caminho “de forma programada”.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A questão das inundações, sobretudo na zona do Porto Interior, tem levado Sulu Sou a questionar o Governo sobre um planeamento de melhorias de infra-estruturas e um prazo concreto para prevenir inundações e melhorar o sistema de drenagens. Em resposta a uma interpelação do deputado, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) referiu que se tem empenhado na promoção do plano de controlo de inundações e de drenagens, destacando as zonas do Porto Exterior, do Fai Chi Kei até à Ilha Verde, cuja obra de instalações será iniciada “em breve”.

A DSSOPT destacou ainda a obra do reservatório de águas pluviais e drenagens no Porto Interior, sendo que o concurso está previsto para o próximo ano. O estudo de viabilidade da obra de protecção contra inundações na zona marginal do lado oeste de Coloane está também “em curso”, enquanto que para este ano está prevista a modelagem digital para atestar, em tempo real, a Barragem de Maré no Porto Interior.

“Dada a considerável dimensão da maioria das obras, o planeamento da fase preliminar do projecto e o estudo de viabilidade da obra devem estar plenamente sustentados em estudos e fundamentos científicos, pelo que estas obras devem ser estruturadas de forma programada”, refere a DSSOPT, em resposta a Sulu Sou.

Sobre a obra do murete de protecção contra inundações no Porto Interior, a DSSOPT refere que a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) já concluiu o projecto, aguardando apenas “a conclusão de um estudo com os serviços competentes sobre a metodologia concreta de trabalho”. A justificação, segundo a DSSOPT, prende-se com o facto de a execução da obra ter de estar “plenamente em linha e ter em consideração as demais obras de protecção de inundações e de drenagem no Porto Interior”.

Respondendo às questões levantadas pelo deputado sobre a rede de drenagem do território, a DSSOPT recordou que foram efectuados vários estudos que levaram à “coordenação conjunta e diálogo com os serviços para os assuntos municipais, de trânsito e de protecção ambiental” para executar as respectivas “obras de optimização”.

A DSSOPT destaca também a resposta dada pelo Governo nos últimos anos para corresponder às “necessidades do desenvolvimento da sociedade” e que vieram “elevar a capacidade de drenagem em geral” nas várias zonas de Macau. O reordenamento da drenagem da Avenida de Kwong Tung, o melhoramento da rede de drenagem de água pluvial da Colina da Taipa Grande e a estação elevatória das águas residuais na Avenida Marginal do Patane foram alguns dos exemplos referidos na resposta da DSSOPT.

Relativamente à questão sobre o escoamento de água no Porto Interior, a DSSOPT refere que, segundo a DSAMA, os 14 conjuntos de comportas unidireccionais de escoamento de águas instalados no local “contribuíram eficazmente para a agilização do escoamento de água decorrente da inundação durante a passagem do tufão Wipha”, prevendo resultados semelhantes durante a época de tufões.

Sobre a lama acumulada desde longa data no Canal dos Patos, impedindo o escoamento eficaz das águas pluviais, a DSSOPT refere que houve um melhoramento da capacidade de drenagem, havendo pessoal disponível 24 horas por dia durante a temporada de chuvas para ajudar a melhorar a drenagem no local.