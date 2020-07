Manipulação e domínio, na apropriação de “A Number”, pelo Dirks Theatre  

Na primeira aproximação à escrita da britânica Caryl Churchill, a companhia local Dirks Theatre atira-se a um texto denso, de tensão contínua, que coloca em palco uma interrogação em torno de identidade, controlo e subjugação. Na tentativa de domínio de um pai sobre os filhos, sobra uma fractura funda, ressentimento e impossibilidade de redenção. “A Number” apresenta-se em seis sessões, no Black Box Theatre, do Antigo Tribunal, até domingo.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

O som contínuo do tic-tac de um relógio, antecâmara da entrada em cena dos dois actores. Cenário minimal, estrutura de espelhos alinhados em crescendo, círculo escavado ao centro do palco branco; buraco negro a traduzir o fosso imenso entre pai, Salter, e filhos: um biológico, dois clonados. Na primeira cena, a figura do pai envelhecido, o filho que embate numa revelação difícil de enquadrar, o saber-se, aos 35 anos, não mais que um clone, réplica exacta do primogénito, que a ciência tratou de conceber; réplica de um primeiro e único filho biológico, enviado para longe depois do suicídio da mãe. Bernard 2 cópia de Bernard 1. E a confissão do pai, que justifica a opção de clonar o filho, atirado para uma clínica, com o desejo de se reiventar na parentalidade através de uma versão imaculada do filho enjeitado. A companhia Dirks Theatre leva ao palco do Black Box Theatre, no Antigo Tribunal, “A Number”, peça da dramaturga britânica Caryl Churchill, estreada em Londres, em 2002. Texto ancorado numa reflexão sobre identidade, sobre as implicações do progresso científico na diluição daquilo que, em cada um, subsiste de humanidade.

LEVAR A PALCO UMA INTERROGAÇÃO SOBRE IDENTIDADE

“Escolhemos esta peça porque um dos seus temas é a identidade, o que é muito atractivo para nós. Especialmente porque, neste mundo globalizado, às vezes o que realmente queremos é identificar-nos”, diz Ip Ka Man, director artístico do Kirks Theatre, que é também encenador de “A Number”, peça onde assume a figura paternal de Salter. “Quem sou eu? Qual o significado de uma pessoa ser de Macau? Talvez diferentes pessoas tenham a sua identidade, valores, sentimentos, sobre si próprias. Acho que a principal razão porque escolhemos esta peça foi para colocar estas questões ao público, para que pensem nisso”.

Ka Man, que assume a predilecção da companhia pela dramaturgia de Caryl Churchill – que só agora encontrou “coragem” para encenar -, diz ter embatido num texto de linha narrativa fluída, que potencia interpretações múltiplas. “Há um momento em que estávamos a ler a peça com os actores, a tentar analisar, e percebemos que é duro decidir que coisa ou que eventos que acontecem na peça são a real verdade. Depois tivemos este pensamento: e se todas estas coisas são apenas ilusões?”.

Wu May Bo, também fundadora e directora artística da companhia Dirks Theatre, dá conta de um trabalho paralelo ao texto, de construção de personagem, da figura de um pai controlador que exerce domínio sobre o filho biológico, que enjeita e envia para longe, e depois sobre um filho-clonado, que só em idade adulta conhece a sua circunstância. “Fizemos muita pesquisa sobre personalidades especiais, narcisismo, ‘borderline’. Porque, no início, não conseguíamos retratar esta personagem no naturalismo, numa forma normal de pensamento. E tentamos fazer uma associação entre esta personagem e a dinâmica com o filho. O que é que ele quer? O que o filho pede? Queríamos colocar estas questões em palco”.

Ka Man, que, tal como May Bo, se formou na Hong Kong Academy For Performing Arts, complementa: “Os filhos sempre tiveram essa confusão sobre a sua identidade. À parte da questão da clonagem, nós temos esta sensação que a sua luta veio também da relação com o pai, como o pai os trata. Penso que a clonagem é a questão menor”.

Ka Man, encenador e actor no mesmo espectáculo, descreve o processo doloroso de construção de uma personagem, na relação com um texto onde são escassas as indicações da autora. “Olhando para trás, foi um processo duro para mim, porque no início eu confiava no texto, eu confiava no Salter, confiava em tudo o que ele dizia na peça. Mas com a importante ajuda da May Bo, comecei a olhar para a personagem enquanto pessoa que realmente é obcecada pelo poder. Ele só quer controlar tudo, o que está muito distante de mim. Quis criar esta personagem como manipuladora e com tantas faces diferentes”.

“Procurámos a motivação sobre o modo como ele interage com os seus filhos, portanto, ao invés de apenas partir do texto, pensámos que queríamos criar uma pessoa mais manipuladora, mais controladora. De início, fizemos uma figura paternal mais convencional, muito forte. Mas depois vimos que algumas partes não funcionavam, agora combinamos essa força com suavidade, mas tudo está sob o seu controlo”, complementa May Bo.

Na apropriação de um texto com poucas indicações de encenação, atirou-se o Dirks Theatre a uma construção cénica que procura imagens que possam traduzir a relação de poder entre pai e filhos. “Mesmo escolhendo um texto para produzir, não o queremos fazer normalmente ou de forma tradicional. Desta vez, tentámos começar com algumas imagens ou temas nas nossas cabeças, com o cenário, o desenho de luz. Depois de lermos a peça, tivemos algumas imagens similares, como túnel, buraco negro, como algo a passar muito depressa. Para este cenário, gostámos muito da ideia de buraco negro, talvez seja o segredo de Salter”, descreve o encenador, sobre uma cenografia assinada por Lam Ka Pik, colaboradora habitual da companhia. “E na luz temos alguns efeitos de passagem acelerada. Começamos por aí, o texto não é simples, mas minimal, muito económico, efectivo. Não o quisemos tornar muito abstracto ou vago”, acrescenta Ip Ka Man.

“TEMOS QUE DEIXAR ESPAÇO PARA O PÚBLICO LER AS METÁFORAS”

May Bo dá conta de um modo de construção que, no histórial da companhia, fundada em 2012, procura sempre a dimensão colaborativa com diferentes meios de expressão artística, e que visa, sobretudo, abrir espaço à livre associação e leitura interpretativa. “Na nossa companhia, gostamos de criar espaços com diferentes departamentos, na nossa equipa criativa, para criar espaço para associação, imaginação. Nesta produção, o texto é muito forte, e numa grande proporção, o que centra a atenção. Temos que deixar espaço para o público ler as metáforas, porque estamos sempre focados nas metáforas da imaginação e em fazer associações. Isso percorre todas as nossas produções, nesta produção também o tentamos fazer”.

A tradução para chinês do texto de Churchill foi assegurada pelos dois directores artísticos, que lamentam não poder incluir legendagem no espectáculo, o que permitiria alcançar um público mais vasto. Também o Dirks Theatre enfrenta dificuldades inerentes ao contexto de pandemia, que impuseram custos acrescidos, nomeadamente com o transporte do cenário, concebido na China interior, devido à inexistência de construtores de cenários no território.

May Bo e Ip Ka Man montaram há oito anos uma estrutura profissional à qual se dedicam em exclusivo, ainda que ambos tenham experimentado períodos de incursão no ensino, May na Universidade de Macau, Ka Man no Conservatório de Teatro de Macau. “Para os meus amigos no estrangeiro, onde há muita competição, é ainda mais duro. Nesse sentido, sinto que somos muito sortudos. Começámos numa altura em que não havia muitas companhias a tempo inteiro. Não é fácil, mas temos muitas vezes essa discussão, porque é também uma escolha de vida, porque nos queremos mesmo focar na companhia. No início do ano, tentámos dar aulas na universidade, mas depois percebemos que a qualidade não se podia manter”, conta May Bo.

TRABALHO DE PALCO, TRABALHO DE CORPO

Formados na Hong Kong Academy for Performing Arts, May Bo e Ka Man têm apostado num sólido percurso formativo. Além de formação nos Estados Unidos e um mestrado em Performance e Indústria Cultural, em Leeds, May cumpriu ainda um mestrado em Estudos de Movimento, na Central School of Speech and Drama, em Londres, onde aprofundou a vertente que mais lhe interessa explorar em palco, o trabalho de corpo. Ka Man seguiu com May Bo para Londres, mas para estudar “Performance Making”, na Goldsmiths University.

“Ele foi para Goldsmith para pensar em formas de fazer teatro, eu estava interessada no trabalho do corpo, por isso fui estudar movimento. E começámos a fazer as nossas coisas, a olhar para pessoas que fazem trabalho físico. A nossa ideologia e filosofia do corpo é ocidental. Estamos no processo de formular o nosso método. Tentamos não nos limitar ao texto, à cultura chinesa, mas procuramos formas de nos conectarmos melhor”, sintetiza May Bo.

Na noite de ensaio geral, Ka Man, envelhecido pela caracterização, leva a palco a interpretação segura de um homem que faz uso de recursos discursivos para manipular os filhos, um biológico e dois clonados, que só agora descobrem a sua peculiar condição. Na segunda cena, na transição de Bernard 2, o primeiro clone, para Bernard 1, o filho biológico, dá-se a surpreendente transfiguração no actor Pak Hou Wong, colaborador habitual do Dirks Theatre, que assegura a interpretação dos três filhos: Bernard 1, Bernard 2 e Michael Black. Coloca-se o filho biológico em posição de domínio, como um animal que caminha ferido, num registo de revolta e desorientação. Enjeitado pelo pai em criança, só agora, aos 40 anos, descobre ter o progenitor encontrado, no recurso à clonagem, modo de o substituir. Como coisa descartável, peça de mercadoria facilmente reposta.