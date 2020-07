Ho Iat Seng: “O surto da epidemia revelou mais uma vez os problemas de Macau”

Na reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico, o Chefe do Executivo fez um apelo a todos os sectores da sociedade para apresentarem propostas “de forma activa”, tendo em vista a recuperação económica de Macau pós-pandemia. Sobre o impacto da pandemia, O secretário Lei Wai Nong assumiu que a economia de Macau “está a sofrer um impacto significativo” que deverá manter-se no segundo semestre.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, considerou ontem que a pandemia de Covid-19 “revelou mais uma vez os problemas de Macau”, nomeadamente a “dependência excessiva do sector do jogo” e a “falta de resiliência económica. As declarações do líder do Governo foram proferidas durante a reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico, na qual participou também o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Sublinhando que a epidemia teve um grande impacto na economia mundial, Ho Iat Seng apontou, no entanto, que há problemas específicos e já assinalados anteriormente na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), especificamente “a estrutura industrial única, a dependência excessiva do setor do jogo e a falta de resiliência económica”.

“O surto da epidemia revelou mais uma vez os problemas de Macau, tais como a estrutura industrial única, a dependência excessiva do sector do jogo e a falta de resiliência económica. É necessário acelerar a reflexão sobre a direcção e as medidas concretas para a optimização da estrutura económica de Macau, promovendo a diversificação adequada da economia e pondo em prática”, referiu Ho Iat Seng, citado pelo comunicado do Governo.

Ho Iat Seng defendeu ainda que o Macau “deve aproveitar as vantagens do princípio ‘Um país, dois Sistemas'”, acordado com Pequim aquando da devolução de Macau à China, em 1999, para usufruir das vantagens do espaço económico da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, de forma a criar “uma base mais sólida para o desenvolvimento sustentável da RAEM a longo prazo”.

Apesar de destacar que “a situação epidémica em Macau está relativamente controlada”, o Chefe do Executivo apontou que a atividade económica abrandou. “A actividade económica em geral de Macau abrandou, todos os sectores, as grandes, médias e pequenas empresas enfrentam diversos tipos de dificuldades e desafios. Prevê-se que, face ao aumento contínuo dos factores de incerteza externos, a economia continue a enfrentar uma grande pressão na segunda metade do ano”, afirmou.

De acordo com Ho Iat Seng, “a promoção da recuperação económica” é “uma tarefa importante” do Governo da RAEM, “para atenuar as dificuldades da população e apoiar as pequenas e médias empresas”, com o objetivo de “garantir o emprego, estabilizar a economia e assegurar a qualidade de vida da população”. O Chefe do Executivo apelou ainda a “todos os setores da sociedade” para que apresentem, “de forma activa”, propostas para “a promoção da recuperação económica de Macau após a epidemia”.

Já o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, confirmou que “a economia de Macau está a sofrer um impacto significativo”, que deverá manter-se no segundo semestre.

Para combater a crise económica, “o Governo da RAEM acelerou o lançamento de medidas de atenuação de dificuldades no valor de mais de 50 mil milhões de patacas, designadamente de redução e isenção de impostos e taxas, de apoios em empréstimos, de incentivos ao consumo, de manutenção da estabilidade da vida da população e dos preços dos produtos”, afirmou Lei Wai Nong, acrescentando que “existe uma certa pressão no mercado de emprego”.

“Acredita-se que, mediante os esforços envidados pelo Governo da RAEM e diversos sectores da sociedade, o aproveitamento contínuo das oportunidades trazidas pela participação na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a aceleração do desenvolvimento da diversificação adequada da economia, após a epidemia, a economia de Macau possa, com certeza, sair do fundo do poço e iniciar novos capítulos de desenvolvimento”, completou o secretário para a Economia e Finanças.

Decisão de reabrir as fronteiras não depende só de Macau, diz Chui Sai Peng

No final da reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico, o deputado Chui Sai Peng foi questionado sobre a possibilidade de Macau reabrir as fronteiras com a China. Em declarações aos jornalistas, o chefe da secção para o estudo das políticas do desenvolvimento da economia de bairros comunitários assinalou que a decisão não depende apenas das autoridades de Macau.

“Todos percebem que a decisão de reabrir não depende só de Macau. Tem de haver um entendimento mútuo e a principal preocupação tem que ser a vida das pessoas. Portanto, quando e se as condições estiverem reunidas, poderemos atravessar a fronteira”, disse Chui Sai Peng.

“Toda a gente está pronta e quer isso, mas há uma preocupação prioritária que todos devemos ter – que é saber se o podemos fazer de forma segura e responsável. Neste momento, ninguém discorda da reabertura total das fronteiras. A questão está em saber quando e como. Isso tem de ser analisado – não apenas em Macau. Penso que é um assunto nacional”, reforçou o deputado.