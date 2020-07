Finalistas da USJ apresentam projectos de arquitectura sustentável para a Ilha Verde

A exposição “Green Link” é composta por dez projectos de estudantes finalistas de arquitectura da Universidade de São José com propostas sobre renovação urbana para o bairro da Ilha Verde. Os trabalhos com elementos de arquitectura sustentável vão estar disponíveis ao público até 15 de Julho.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Campus da Ilha Verde da Universidade de São José (USJ) recebe a exposição “Green Link” até ao dia 15 de Julho com uma selecção de dez projectos dos alunos finalistas de 2020 da Licenciatura em Estudos de Arquitectura da USJ. Os alunos foram desafiados a identificar os problemas e oportunidades do bairro da Ilha Verde no sentido de criar um novo plano urbanístico tendo como conceito a criatividade e interacção com a natureza “de forma a gerar conceitos arquitectónicos inovadores”.

De acordo com o comunicado da USJ, o projecto final dos alunos começou com um trabalho de grupo para identificar os problemas e as oportunidades do bairro da Ilha Verde, e redesenharam o seu tecido urbano, “propondo um novo plano urbano, bem como conceitos arquitectónicos inovadores” que explorem um estilo de vida mais verde, “promovendo a equidade social e a qualidade do meio ambiente”.

Depois de identificar os problemas e as oportunidades no bairro da Ilha Verde, os alunos passaram para o desenvolvimento de projectos individuais “com propostas que variam desde conjuntos habitacionais a centros comunitários, hotéis, bibliotecas, museus e centros desportivos”. Ao mesmo tempo, as propostas dos finalistas de arquitectura visam também a expansão do espaço público e incorporação de práticas de design sustentável, “com uma elevada percentagem de espaço verde em cada um dos edifícios propostos”.

Segundo Nuno Soares, coordenador interino do Departamento de Arquitectura da USJ e professor do projecto final de curso, o objectivo unificador dos projectos foi “explorar criativamente a interacção com a natureza de forma a gerar conceitos arquitectónicos inovadores, capazes de dar uma contribuição significativa para melhorar o contexto envolvente”.

A exposição incluiu os projectos de Frederick Tupaz Cabio, Isaac Ho, Ian Leong, Mamadú Seck, Phillia Hao Hsin Chiang, Travis Lai, Joana Wong Tsz Yin, Natalie Ho I Fu, Ida Lei e Vanda Chan. No próximo sábado, os alunos finalistas vão participar numa sessão pública, entre as 16h00 e as 18h00, para partilhar os conceitos e os processos subjacentes aos respectivos projectos.

“Os nossos programas seguem uma abordagem idealista e pragmática, considerando Macau e o Delta do Rio das Pérolas como um laboratório para imaginar e testar novas soluções espaciais para os desafios e oportunidades contemporâneos. Incentivamos os alunos a gerar formas arquitectónicas e urbanas inovadoras e originais, projectadas da perspectiva do interesse público, que aproveitam o potencial de seu programa e a ligação com o contexto existente como ponto de partida para criar realidades futuras vibrantes”, pode ler-se no comunicado veiculado pela USJ, sobre os programas de arquitectura da universidade.